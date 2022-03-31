Таксофоны людям в помощь

Таксофоны как артефакт ушедшего времени, оказывается, еще очень необходимы людям, особенно в отдаленных населенных пунктах. По уличным телефонам можно звонить бесплатно на стационарные телефоны, также они могут принять входящий вызов. В деревнях и поселках они по-прежнему остаются единственным способом связаться с экстренной службой, позвонить родственникам и друзьям.

Этот способ связи помог и мне – помочь человеку в трудной ситуации. Город Оса хоть и не совсем маленький город в Пермском крае, но ситуация сложилась таким образом, что пришлось воспользоваться помощью таксофона.

Однажды я стала свидетелем, как на моих глазах сбили девушку на пешеходном переходе. Приближаюсь к проезжей части и вижу, как на моих глазах белый автомобиль, не останавливаясь, подкидывает переходящего дорогу человека вверх. Девушка со стоном падает на асфальт. Водитель выходит из машины. А единственным свидетелем оказываюсь я. Пытаюсь набрать на мобильном телефоне какие-либо номера экстренных служб, но он от отсутствия заряда и холодного воздуха сотовый выключается. Водитель и потерпевшая находятся в стрессовом состоянии. Вокруг никого…

Вспоминаю, что буквально в нескольких метрах от места происшествия расположен таксофон, размещенный на стене колледжа. Бегу туда, беру трубку, слышны гудки. И звоню в скорую помощь, единую диспетчерскую службу. Сигнал записывают, уточнив подробности происшествия…

Вот так таксофоны оказываются важны для жителей. Кстати, звонить с таксофонов стали значительно больше. «Ростелеком» отмечает рост количества и продолжительности вызовов с таксофонов универсальной услуги связи после того, как компания обнулила стоимость звонков на все номера российских операторов связи.

В Пермском крае чаще всего по таксофонам разговаривают жители Ныроба, Чердынского, Кудымкарского, Красновишерского, Усольского и Горнозаводского округов.

Рекордсменом по длительности разговоров стала деревня Кашкара Осинского района. Их разговоры зачастую длятся около часа.

Бесплатные звонки с таксофонов повысили социальную значимость таксофонов не только у жителей населенных пунктов, в которых они установлены. С таксофонов могут позвонить автомобилисты, туристы и даже заблудившиеся, если в округе нет мобильной связи или разрядился телефон.

Найти точку, откуда или куда можно бесплатно позвонить, стало быстрее и легче – точные адреса установки всех. таксофонов отражены на «Яндекс.Картах». Достаточно в поисковой строке набрать слова «таксофон» и «Ростелеком», чтобы увидеть ближайшее устройство. Там же доступен телефонный номер конкретного таксофона — они способны принимать входящие вызовы.

Помню, когда мы в редакции только узнали об этом способе – позвонить на таксофон. Узнали номер уличного аппарата в одной из деревень района, набрали номер, гудки шли, но, видимо, в этот момент никто не проходил мимо таксофона и трубку не взяли. В следующий раз была договоренность – в условный час позвонить на городской таксофон, когда в этот момент корреспондент находился рядом с аппаратом. Эксперимент удался. Раздался звонок, и журналист поднял трубку уличного телефона и услышал звонок из редакции.

Также, бывая в сёлах и деревнях Осинского округа, мы непременно подходим к таксофону, чтобы попробовать позвонить кому-либо. Связь работает! Не одной сотовой связью жив человек, к тому же в малых населенных пунктах зачастую она не «ловится». Только таксофон и спасает.

К сожалению, проявляется тенденция, что «Ростелеком» выводит из эксплуатации все таксофоны в населенных пунктах, трафик по которым в год составлял менее одной минуты в месяц.

Так, в Осе убрали два таксофона в разных частях города. Оно и понятно, для многих горожан они выглядят удивительно, а в сельских территориях это средство связи крайне необходимо.

Ольга Сёмина

Фото автора

СПРАВКА «ОП»

С помощью таксофона вы можете бесплатно:

Вызвать экстренные оперативные службы (01, 02, 03, 04, 112)

Совершать звонки на любые стационарные номера на всей территории РФ

Принимать входящие вызовы

Получать справочную информацию по номеру 8 800 301 00 35

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