Приказали долго жить, или Бардак на некрополях

Тема погребения усопших актуальна в любое время года и на любой территории. Люди умирают, что вполне естественно, и задача власти обеспечить достойное место для захоронений граждан.

Рассмотрим проблему содержания кладбищ на примере Осинского городского округа. На территории этого муниципалитета находится 17 кладбищ. Одно – в черте города, остальные в сельских поселениях. Хотя городским считается и кладбище «Южное» в Крыловском сельском поселении, урочище «Ящики».

Старое кладбище расположено у храма Казанской Божией Матери, но простирается далеко от церкви, имея площадь более семи гектаров. Оно уже давно исчерпало свой резерв. Несколько лет назад осинцы умоляли открыть новое кладбище, потому как мест для захоронений просто не было, и зачастую новые могилы копали на месте заброшенных.

Старое кладбище хоть и находится на окраине города, очерченное улицами Южной, Свердлова и Пугачева, все-таки является достаточно проходимым местом, рядом с ним немало предприятий и жилых домов. Поэтому его неприглядный вид сразу бросается в глаза проезжающим мимо.

Если у храма, где размещены захоронения почетных жителей города, место достаточно ухоженное: разбиты клумбы, подстрижен газон, нет сорняков и покосившихся крестов, то чем дальше вглубь, тем непролазней дебри.

Под крики ворон заходишь в заросли крапивы и теряешь тропинку, здесь легко заблудиться, потому что нет четкого распределения кварталов, захоронения переходят одно в другое, дорогу перегораживают кучи мусора и поваленные деревья. Стволы вековых деревьев зачастую оказываются рухнувшими прямо на могилы, и никто этот бурелом не убирает годами.

Кажется, за кладбищем никто не следит, настолько удручающее оставляет оно впечатление, а людям только остается возмущаться состоянием погоста.

Но администрация Осинского городского округа утверждает, что территория кладбища обслуживается в рамках муниципального контракта по содержанию мест захоронения.

Муниципальный контракт на содержание старого и нового кладбищ заключен на 3 года в 2018 году между администрацией города и ООО «РемонтСтрой» в лице директора Севака Манвеловича Никояна. На 2020 год предусмотрено 334 тыс. 95 руб. 30 коп.

Согласно контракту подрядчик обязан регулярно или по мере возникновения осуществлять уборку кладбищ в летний и зимний период, в частности это очистка от мусора после всеобщих дней поминовений, уборка вручную мест складирования несанкционированного мусора, очистка дорог от мусора, уборка и вывоз поваленных деревьев, выкашивание травы вручную или газонокосилкой при междурядьях, обрезка и прореживание одиночных кустарников лиственных пород, сбор ветвей и сучьев и их утилизация, уборка опавших листьев, акарицидная обработка территории, вывоз твердых бытовых отходов и другое. Даже при визуальном осмотре видно, что пункты контракта не выполняются.

Впрочем, обязанность заказчика в лице администрации требовать надлежащего исполнения контракта, надлежащего исполнения принятых обязательств, выдавать предписания с указанием причин и сроков для устранения недостатков работ и выявленных нарушений. Контрактом предусмотрена ответственность в виде уплаты штрафов за ненадлежащее выполнение обязательств. Но, видимо, как за выполнением контракта смотрят, так и его и выполняют. Получается, по отчетам кладбище под присмотром, а на деле за ним никто не ухаживает.

«Никогда порядка на кладбище не было, поваленные деревья годами лежат. Когда уже в нашем городе будут по-хозяйски относиться к делам? А место упокоенных вообще святыня!», «Подрядчик денежки себе в карман, а мы не можем подойти к могилам своих родных!», – пишут осинцы в соцсетях, а некоторые предлагают провести там субботник своими силами, раз подрядчик не справляется с обязанностями: «Всегда общая территория кладбища была неухоженной. Многие деревья необходимо убрать. Каждый год надо наводить порядок. Давайте осенью организуем субботник».

Проблема дефицита мест для усопших была решена с открытием нового кладбища, расположенного в двух километрах от города. Да и площадь пока позволяет делать новые захоронения – 13,5 гектаров. Здесь нет зарослей деревьев, могилы расположены по кварталам. Но перекошенные металлические ворота и горы мусора, не убираемые долгое время тем же подрядчиком, также не добавляет благоустроенности погосту. Причем здесь запрещена установка ограждений и ограждающих уголков высотой свыше полметра на могильных сооружениях. Зато, видимо, разрешено складирование мусора в кучи высотой выше метра.

На этом кладбище расположена православная часовня, рядом мусульманская мини-мечеть. И памятник осинцам-нефтяникам, погибшим в марте 2005 года, когда разбился самолет Ан-24 при заходе на посадку в аэропорту поселка Варандей Ненецкого автономного округа. Из 52 человек, находившихся тогда на борту, погибли 28. В том числе и восемь осинцев… Но мусорные кучи на фоне святынь выглядят как неуважение к погибшим…

Посетили мы и одно из сельских кладбищ – Устиновское. Что это именно оно, можно узнать на табличке, полностью заросшей бурьяном. Картина та же самая – неубранный мусор, даже на самом входе, сорняки и хаотичность захоронения. Начальник управления развития инфраструктуры администрации округа сообщает, что кладбище в селе Устиново обслуживается в рамках муниципального контракта, заключенного 28 февраля 2020 года. Но без контроля со стороны чиновников, по-видимому, контракт также не выполняется. Причем, как утверждают местные жители, сюда часто привозят хоронить городских без каких-либо на то разрешений.

Любопытным стал факт принятия 25 июня местными депутатами «Положения о порядке организации ритуальных услуг и содержании мест захоронений на территории Осинского городского округа Пермского края», в котором определяются отношения, связанные с организацией предоставления ритуальных услуг на территории Осинского городского округа и содержание мест захоронений. Положение включает в себя определение видов мест захоронений, организацию мест погребения, порядок захоронений, установку надмогильных сооружений, правила посещения кладбищ и т.д.

Согласно положению, сейчас отвод земельного участка для захоронения производятся только управлением развития инфраструктуры администрации Осинского городского округа по согласованию с заказчиком. Каждое захоронение регистрируется управлением развития инфраструктуры в книге установленной формы с указанием номеров кварталов, рядов и могилы. А о предоставлении или об отказе в предоставлении места для семейного (родового) или почетного захоронения решение принимает глава Осинского городского округа лично.

Согласно этому документу кладбища открыты для посещения ежедневно с 9 до 18 часов, но кто за этим следит – не указано, как и то, кто будет все двери и дыры в кладбищенских заборах.

Зато посетителям кладбищ разрешено устанавливать памятники и другие надмогильные сооружения, в пределах выделенного под захоронение земельного участка и выращивать цветы на могильном участке.

Про ответственность за содержание мест захоронений в надлежащем порядке есть в наличии в документе отдельный пункт. Мы узнаем из положения, что ответственность несет организация, заключившая с управлением развития инфраструктуры администрации Осинского городского округа муниципальный контракт на выполнение работ по текущему содержанию мест захоронения.

Но это всего лишь слова на бумаге. В действительности все по-другому. Видимо, закрытие кладбищ с 18 часов и разрешение гражданам сажать цветы на могилах важнее, чем поддержание его общественного порядка.