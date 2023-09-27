На Ивана на Купала красна девица гадала

Иван Купала – народный праздник славян, который посвящён летнему солнцестоянию и наивысшему расцвету природы. Он особо выделяется среди традиционных летних праздников. С ним связано немало поверий, гаданий, примет, причём многие без изменений дошли до наших дней. Таинства и обряды этого дня не стёрлись в людской памяти, притягивают внимание современников.

Осинский Купала

Вот и в Осинском округе 8 июля состоялось празднование Ивана Купалы на живописном берегу в деревне Пермякова. Проводится он в этом месте уже в двенадцатый раз. Собрались здесь не только местные жители, но и гости из Осы, Перми, Барды и других территорий. Праздник получился, действительно, всенародным!

Открылось мероприятие театрализованным представлением, где ярко и красиво рассказали о традициях народного праздника.

Поздравила односельчан депутат Думы Осинского городского округа Светлана Гусева. Она рассказал о проектах, которые будут реализованы по благоустройству этого участка берега при поддержке Фонда президентских грантов и проекта инициативного бюджетирования.

Радовали селян на открытии Ивана Купалы студия народной песни «Потешки» и ансамбль «Казачье раздолье». Их песни далеко лились за просторами Камы…

А потом начали хороводы водить, да не просто, а с играми разными, да прибаутками.

Праздник Ивана Купалы в 2023 году приходится на 7 июля. Однако отмечать его начали ещё накануне. Почему же именно эта ночь считалась особенной? Ведь наши предки были уверены, что в это тёмное время лешие, русалки, водяные, домовые и прочие нечистые выходят «на охоту», вода и огонь приобретают магическую силу, а где-то зацветает папоротник.

Купавка – обрядовая кукла лета

«Приехала Купаленка на семидесяти тележках. Привезла нам Купаленка добра и здоровья, богатство и почести», – так пели в ночь на Ивана Купала, мастеря обрядовую куклу.

В честь Аграфены Купальницы девушки и женщины мастерили куклу-купавку. В её основе – две берёзовые веточки, связанные крест-накрест. Одевали куклу в привлекательную одежду. На руки Купавке вешали цветные ленточки или нитки – заветные девичьи желания, а затем куклу пускали вплавь по реке. Чем легче кукла, тем лучше она будет плавать. Чем больше многоцветных ленточек у неё на руках, тем больше желаний может осуществиться. Люди верили, что ленточки, повязанные на руках куклы, отводят все беды и беды.

Вот и на нашем празднике были купавки, изготовленные рукодельницей Светланой Акмаловой. Не поверите, они на самом деле исполняют желания!

А еще каждый желающий мог поучаствовать в мастер-классах от Екатерины Митрохиной и Ольги Лебедевой. Кто-то мастерил брелоки, кто-то с воодушевлением писал гуашью пейзаж. Получилось красиво!

Богатырские сражения

Немало богатырей на Руси, и 28 из них заявились на соревнования в Пермякова. Кинуть вилы в стог, поднять штангу, перевернуть большое колесо, оббежать по воде препятствие, перепрыгнуть ров и позвонить в колокол, и всё это с тяжёлым мешком наперевес. Все в песке, счастливые и довольные, они доходили до финиша. Справились не все! А вот Иван Мерзляков из Осы успешно прошёл все испытания. К тому же он является помощником в обустройстве полосы препятствии.

– Постараемся в следующем году сделать соревнования еще лучше, чтобы еще больше приезжало людей, которые хотят посоревноваться. Самое сложно для меня было – это тащить мешок. Постоянный спуск и подъём – это выматывает, – поделился Иван.

Три человека, занявших первые места, были допущены на конкурс ловли порося. И тут Иван оказался первым! Он ловко поймал поросёночка и стал обладателем первого приза.

А кто нашёл цветок папоротника?

А потом девушки пускали венки, искали цветок папоротника и прыгали через костёр.

– Я каждый год участвую в конкурсе по поиску папоротника, и в этот раз мне повезло. Я всё лето живу у бабушки в деревне и не пропускаю этот праздник. Иван Купала – это наши русские традиции, это наша история и обычаи. Считаю важным сохранять их, – поделилась Дарья Пешина, победительница конкурса.

Также состоялся конкурс, посвящённый банным традициям. Искупаться в тазике, попарить берёзовым веником, станцевать в полотенце 0 легко! И победителями в этом состязании стали одноклассники Марина Васянина и Антон Медведев.

Кульминацией дня стало фаер-шоу, осветившее ночное небо яркими искрами и пламенем.

Ольга Сёмина

Фото автора

МНЕНИЯ

Лариса Ольшевская, г. Оса:

– Сегодня мы празднуем День семьи, любви и верности, но с элементами Ивана Купалы. Вспоминаем обычаи, народные игры. Пусть у всех будет хорошее настроение, а оно бывает только тогда, когда в семье есть доверие, взаимопонимание, терпение. Праздник – один из поводов признаться в любви через определённые традиции.

Елизавета Евдокимова, г. Пермь:

– Мне пришлось выступить в театрализации русалочкой, о чем я не сожалею. Мы приехали на корпоратив и попали на такой замечательный праздник. Нужно соблюдать традиции, беречь природу и наслаждаться каждым днём.

Зоя Мазунина, д. Симаково:

– Хороший праздник! Нужно собираться и общаться! Мне вот довелось сегодня спеть частушки под балалайку. Я много знаю разных песен. Хочу, чтоб и дочь с внучками перенимали это.

Вита, Маша, Алёна, г. Пермь:

– Пускание венков – одна из традиций Ивана Купалы. Мы сплели разные венки. И запустили их. А ещё в этот день нужно обязательно прыгать через костёр и загадывать желание.