День без сетей

Шесть утра. Сбор на берегу реки. Журналисты выходят в рейд с рыбнадзором, полицией, инспекцией маломерных судов и рыбаками-общественниками с целью выявить незаконно установленные сети на Воткинском водохранилище. На четырёх моторных лодках мы отправляемся в путь.

Рыбалка в нерест запрещена

Если на берегу достаточно тёплая для мая погода, то на открытом пространстве пронизывает ветер, пробирая до самых костей. Хотя мы одеты очень тепло для весны – шапки, куртки, перчатки. За бортом мелькают знакомые осинские места, открывающиеся виды выглядят совсем по-другому с иного ракурса. Фотографирую прозрачные утренние майские пейзажи. Вокруг разлетаются брызги.

За штурвалом нашей лодки старший госинспектор ГИМС МЧС России Евгений Баландин, он зорко следит за проходящими мимо маломерными судами, которые находятся в его зоне ответственности. Он останавливает их и ведёт с водителями профилактические беседы, рекомендуя не выезжать на водоёмы, не зная границ нерестовых зон.

Параллельно следует лодка, на борту которой старший госинспектор отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Пермскому краю Сергей Ажгихин. Он напоминает рыбакам-любителям, что на Воткинском водохранилище до 10 июня продолжается период нереста.

– На территории Осинского округа в нерестовые зоны вошли такие участки водного объекта, как Тулвинский залив, Жулановский залив, Материк, урочище Игнашиха, Слани, левая сторона Воткинского водохранилища до села Крюково Еловского округа. Здесь запрещено производить лов рыбы на любое орудие. Можно рыбачить в заливе реки Осинки, Паклинском заливе, части Воткинского водохранилища в районе города Осы, у правого берега у населённых пунктов Гольяны, Боголюбы, Монастырка. Все координатные точки прописаны в правилах рыболовства, действующих с 1 марта этого года, – поясняет Сергей Николаевич.

Разрешается использовать одно орудие лова на человека – поплавочная или донная удочка с одним крючком с грузилом на червя вне нерестовых зон. Запрещено использовать в нерест даже спиннинг с активной наживкой, не говоря о так орудиях лова, как сетные или колющие, применение которых гражданам запрещено в любое время года. Но именно в нерест привлекает рыбаков массовое скопление рыбы, желание выловить её как можно больше, некоторые приезжают в Прикамье из других регионов России. Осинский округ славится рыбным изобилием. И любители рыбной ловли забывают о законе.

По пути следования нам попадаются одинокие рыбаки с удочками, но госинспектор проводит с ними для начала предупреждающую беседу, но если нарушитель попадётся во второй раз, то наказания уже не избежать. Их не так много, рыбнадзор замечает, что нарушителей становится с каждым годом всё меньше – число случаев браконьерства снизилось на 20 процентов.

Также Сергей Ажгихин делает замечания водителям автомобилей, стоящих в непосредственной близости от водоёма, напоминая, что транспортные средства запрещено оставлять в водоохранной зоне, за нарушение закона предусмотрен административный штраф.

Раки, на выход!

Мы двигаемся в сторону Оханска. На берегу у села Беляевки замечаем стоящий автомобиль. Высаживаемся на берег. На песчаных дюнах тлеет костёр. А на автомобиле, спрятанном в кустах, оказывается, нет номеров. И уже где-то вдалеке шумит мотор. Рыбаки, заметив издалека людей в форме, видимо, решившие только установить сети, пытаются уйти от ответственности.

– Бывает, что люди приехали к водоёму в нерестовый период, и у них в машине лежит сеть. Должностное лицо имеет законное право досмотреть транспорт и, обнаружив запрещённое орудие лова в непосредственной близости от воды, составить административный материал. Согласно кодексу об административных правонарушениях за это действие предусмотрен штраф от двух до пяти тысяч рублей без учёта причинённого ущерба водному объекту, – замечает инспектор.

Он рассказывает, что для исчисления размера ущерба, причинённого водным биологическим ресурсам, утверждены определённые таксы. Так, за один экземпляр пойманного судака, к примеру, в разрешённые для вылова сроки придётся выложить 3305 рублей, в период нереста – в двойном размере – 6610 рублей. А за вылов стерляди можно схлопотать даже уголовное дело. Наукой определены места для компенсационных выпусков, тем самым поднимается популяция этого вида в Воткинском водохранилище, а в среду обитания молодь стерляди на территории Осинского округа выпускается не первый год.

Двигаемся дальше. Наш рулевой говорит, что мы находимся уже в Пермском округе, в районе посёлка Усть-Пизя. И тут лодка садится на мель, воды нынче мало, она не спущена с Камского водохранилища, поэтому мель посреди водного пространств – явление неудивительное. Евгений Баландин с лёгкостью спускается в воду и вручную тащит судно в более глубокое место.

В это время к нам подъезжает одна из лодок, участвующих в мероприятии. Участковый уполномоченный отдела полиции Вячеслав Сабуров демонстрирует найденную в воде раколовку, в которой шевелятся раки. Они шевелят усами и пытаются ухватить клешнями за пальцы. У некоторых замечена в животе икра. Их тут же выпускают в воду.

Сами попались на крючок

И всё-таки во время проведения рейда нам удаётся изобличить злостных нарушителей и установить случаи незаконной установки сетей.

Поворачиваем на реку Тулву, излюбленном месте всех рыбаков, изъято семь орудий лова. Госинспектор поясняет, что даже если сеть не использовалась при её обнаружении, а находилось в плавсредстве, то орудие лова при задержании будет изыматься.

Также обнаружен один гражданин, который производил лов рыбы на спиннинг с активной наживкой в нерестовой зоне. Это запрещено, потому что тем самым вылавливается маточное стадо хищника. Нарушитель недоволен, что у него забрали орудие лова, отнюдь не дешёвое, и пытается парировать знанием закона и даже угрожать инспектору увольнением.

– Думаю, не стоит рисковать месяц, переждать период нереста и неукоснительно соблюдать правила рыболовства, – заключает Сергей Ажгихин.

Поднимается волна. Мы оправляемся в обратный путь. И инспектор рассказывает журналистам о различных случаях из трудовой практики. Доводилось и в погонях участвовать, разруливать разборки, выслушивать угрозы.

– Инспектор не должен быть равнодушным, наша служба не терпит безразличия, приходится караулить браконьеров ночами, сталкиваться с хамством и даже нападениями. Необходимо уметь сглаживать конфликтные ситуации, – рассказывает о своей работе Сергей Николаевич, – а нам нужно действовать законно и правильно, чтобы в дальнейшем избежать моменты, исключающие наказание.

И работа рыбнадзора не ограничивается совместными рейдами, приходится каждый день быть на посту, охраняя закон.

Ольга Сёмина

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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Ажгихин, старший государственный инспектор отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Пермскому краю Волго-Каспийского территориального управления Федерального агентства по рыболовству:

– В рамках Всероссийского дня без сетей мы провели рейд с привлечением общественности и силовых структур, в ходе которого осуществили контроль на водном объекте. Составлено три материала об административном правонарушении, изъято семь сетей. Действиями данных граждан не был причинён ущерб водному объекту. Материалы дел будут направлены в суд. Также изъята из водного объекта одна сеть, из которой рыба в живом виде выпущена в естественную среду обитания. Поднята одна раколовка, где находились раки, которые также были отпущены.

Евгений Баландин, старший государственный инспектор Государственной инспекции маломерных судов МЧС России:

– За время рейда проверено семь маломерных судов, нарушения не выявлены. Сотрудники инспекции провели профилактические беседы по предотвращению нарушений правил безопасности на водных объектах. Напомнили о приведении маломерных судов в нормативное состояние в соответствии с регламентом. Административные материалы не составлялись. В жаркое время года ГИМС будет проводить рейды в массовых скоплениях отдыха людей у воды. Такие мероприятия крайне необходимы.

Также в рейде приняли участие инспекторы ГИМС Александр Абросимов, Илья Ушахин, полицейские Евгений Белоусов, Вячеслав Сабуров, рыбаки Иван Корнеев, Александр Бутаков, Антон Кустов, Руслан Кушхов.