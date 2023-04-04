В парке - новые жильцы

Сегодня в городском парке выпустили 24 белочки алтайской породы. Их привезли из калужского беличьего питомника "Белкин дом" по инициативе администрации "Нового центра" (предприниматель Анатолий Яскин).



Как говорят, представители белки алтайской породы наиболее подходят для нашего климата. И эти годовалые пушистики будут радовать осинцев, надеемся, очень долго, ведь за ними так интересно наблюдать.





Выпускали новых лесных жителей участники конкурса по созданию домиков для белок, который провел центр "ИДЕЯ", а потом и устроил праздник "Рыжий движ".

Домики в парке были установлены накануне, а сегодня ребята и взрослые в них насыпали корм - семечки и орешки.





"Чудо чудесное!" - с восторгом говорили участники, открывая клетки и наблюдая, как белочки ловко выпрыгивали и мигом взмывали на верхушки деревьев, а потом перескакивали с ветки на ветку, как будто перелетая. Эмоции детей непередаваемы! Да и взрослые были удивлены происходящим!





Приходите и вы понаблюдать за белками в парк. Кстати, численность осинских белочек может пополниться, так как некоторые из них ожидают потомство.