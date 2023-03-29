Таксофон жив

Цифровой детокс… Однажды я поняла, что пора садиться на диджитал-диету, потому как очень устала от непрерывного потока информации. Удалилась из соцсетей, отключила телефон, заблокировала почту. Но все было тщетно, ибо ты на работе…

Процесс выпуска новостей непрерывный, и возвращение в прошлый век стало уже невозможным. Меня все нашли, достали, ко мне пришли до рабочего места, и я сдалась. Снова жужжал телефон, звонили из мессенджеров, комментарии шли потоком, а письма приходили не только в электронном, но и бумажном виде.

Но вскоре программу инфодетокса мне удалось осуществить. Меня пригласили на поэтический фестиваль «Парнасские забавы». Он уже на протяжении двадцати одного года проходит у камня Стеновой на реке Чусовой, это практически на границе Пермского края и Свердловской области. «Вот там завернёшь по реке, и ты в другом регионе», – шутили потом поэты.

Дорога до Стенового была длинной. Сначала от Осы до Перми, потом от Перми до Лысьвы, потом по тряской дороге до села Кын на рейсовом автобусе, а потом на попутках, а кое-где и пешком до неприступного и далёкого места стоянки лагеря. И гулкая тишина…

Участники ещё не приехали, а телефонная связь умолкла, как оказалось, на четыре дня. Лишь тихонько журчала непривычно по-августовски тёплая Чусовая, перекатываясь по камушкам.

Организаторы начали обустраивать сцену, строить лагерь, рубить дрова, устанавливать палатки. Работа кипела. А мой телефон по-прежнему молчал.

Вся движуха началась на второй день. На открытый творческий фестиваль-конкурс «Парнасские забавы» у камня Стенового собрались более двухсот поэтов, бардов и любителей отдыха на природе из Санкт-Петербурга, Челябинска, Екатеринбурга, Чайковского, Соликамска, Лысьвы, Перми… и одного представителя из Осы.

Презентации сборников стихов, литературные конкурсы, творческие состязания, спортивные соревнования, песни у костра – фестивальные дни были насыщены событиями, дружеским общением и невероятными впечатлениями.

Между тем я с товарищами на третий день решила прогуляться до села Кын. Не зря ж приехала так далеко, чтобы поближе не познакомиться со знаменитым местом, который славится своей аутентичностью, уникальностью.

Идти от Стенового неблизко. Устали. И ты стоишь, поднимаешь руку на сельской пыльной дороге – и тебя просто подвозят незнакомые люди до ближнего поворота – на стареньком запорожце, на москвиче, правда, встречались, и иномарки.

И вот он открывается передо мной – Кын… Где-то на краю земли. Самое главное украшение посёлка – Свято-Троицкая церковь. Несмотря на то, что ещё с советских времен находится в плачевном состоянии и нуждается в восстановлении, она выглядит очень красиво.

Говорят, Кын оставил заметный след в истории России. В 1864 году в нём открылось первое во всей стране кооперативное общество потребителей. Фактически – первая российская фирма.

А еще здесь все еще можно набрать воду из самой настоящей колонки.

Смотрю вокруг и вижу кадры из фильма «Подельники» с Павлом Деревянко, который недавно снимали в Кыну. И я хожу по этим улочкам, вижу те же места…. У них хоть и зима, у меня лето (кадр из фильма).

Конечно, не могла как журналист не поговорить с жителями, которых встречала по пути: продавец в магазине, бабушка Зоя Сергеевна, бывшая воспитательница детского сада, местные ребятишки, рулевой моторной лодки, которая отвёз нас по Чусовой до камня Печка.

Село Кын раньшке называли Кын-завод. Его основали в середине 18-го века при строительстве Кыновского железоделательного завода. Завод принадлежал Строгановым и работал до 1911 года — вплоть до истощения местных залежей руды. Именно комплекс железоделательного завода называют главной достопримечательностью Кына. Здесь сохранились многие здания, изучив которые можно составить впечатление о промышленной архитектуре. того времени...

А мобильная связь по-прежнему по нолям. Здесь как будто замерло время…

Говорят, можно позвонить с верхушки, с так называемой смотровой площадки. Но нам пора в музей.

И это необыкновенное место. Кыновский краеведческий музей. В нём собраны экспонаты почти трёхвековой истории территории. Музей расположен в историческом здании – бывшей чертежной Кыновского завода, построенной в 1869 году. Новая экспозиция музея заняла четыре зала.

И вот на выходе из музея я вижу таксофон! И я знаю, что он работает. Потому как не раз писали в нашей газете, что по таксофону можно позвонить в любую точку Пермского края. Надо позвонить родным. Они же волнуются! Столько дней я вне зоны доступа. По памяти набираю стационарный номер мамы – 8-34-291-4-63… Код, номер, гудок… Всё получилось! Мама отвечает: алло, и неожиданно удивляется, что я на связи. Мы поговорили. Из далёкого Кына до моей Осы.

Помню, еще в 2018 году в газете «Осинское Прикамье» я писала о том, что отменена плата за местные телефонные соединения с таксофонов универсальной услуги связи. Бесплатные звонки сделали для того, чтобы повысить доступность связи в отдалённых районах Пермского края. В Осе было несколько, и мы, журналисты, экспериментировали, звоня в редакцию с них в другие точки города. Но вскоре их демонтировали за ненужностью в городе, а вот в сельских территориях таксофоны действуют до сих пор, и им даже присвоены номера, то есть можно принять входящий вызов. находясь рядом. В некоторых деревнях и посёлках они по-прежнему остаются единственным способом позвонить куда-либо.

Цитирую мою заметку 2018 года: «Ранее тарифы на местные звонки были приемлемыми, но нужно было купить таксофонные карты. Теперь позвонить родственникам и друзьям в соседнюю деревню, в экстренную службу, в сельскую администрацию или фельдшерский пункт можно бесплатно и без таксофонной карты», – отметили в «Ростелекоме».

Как оказалось, это актуально до сих пор…. Мама была рада услышать меня за сотни километров.

…И после тряской дороги от Кына до Лысьвы телефон снова зажужжал, сообщения лились потоком, десятки пропущенных звонков и непрочитанных писем. Инфодетокс закончился.

А «Парнас» же будет в этом году в первые выходные августа! Надо повторить. Надеюсь, таксофоны все еще работают.

Автор - Ольга СЁМИНА

Фото автора (но не всегда)