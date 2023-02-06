Как изменилась моя жизнь с приходом в нее технологий «Ростелекома»?

21 век – век современных технологий, но я из 20 века и мне есть с чем сравнить. И мне нравится, что моя жизнь изменилась в лучшую сторону с появлением в ней технологий «Ростелекома».

Помните, как было раньше? Чтобы позвонить по межгороду нужно были идти на специальный переговорный пункт, заказывать переговоры. Сидишь, ждешь и тут:

- Кто Кизел заказывал? Третья кабинка, у вас одна минута.

Бежишь, снимаешь трубку, и у тебя всего минута, чтобы выплеснуть все новости. Хорошо, если мама была неподалёку от телефона, а бывало, пока ее позовут, пока она добежит, реально успеваешь только сказать:

- Привет, у меня все хорошо.

Времена сменились, появилась и возможность звонить по межгороду через код по домашнему телефону. В том числе и у моих родителей, им установили телефон. Я же звонила из кабинета директора в школе, где я работала, или от соседки. Можно было просто поднять трубку и позвонить. Одно плохо - в первом случае слушала директор, во втором - соседка. Поэтому когда у нас в деревне появились дополнительные точки для подключения домашнего телефона, я сразу напросилась на установку. Теперь можно было звонить, никуда не выходя, и трещать сколько хочу и о чем хочу. Это было счастье.

Но технологии не стоят на месте. Нам провели высокоскоростной интернет по оптоволокну. Мир засиял новыми красками – общение с друзьями, которые живут далеко, видео, песни, фильмы. Как раз ребенок пошел в школу, и появился электронный журнал. Удобно было следить за успеваемостью, узнавать домашнее задание.

Затем новый виток – интерактивное ТВ. До этого у нас было аналоговое. Ловило 3-5 программ, в зависимости от того, куда повернешь антенну, которая стояла на улице на длинной жерди. Интерактивное ТВ в деревне было всего человек у пяти. Все отзывались положительно, и мы решились. Пришел мастер, что-то подключил, нажал на кнопку на пульте, и мы ахнули. У нас просто не было слов от того, что мы увидели. Мы даже не знали, что изображение бывает такого качества изображения. Яркие, насыщенные цвета. Особенно по сравнению с тем, что мы смотрели ранее – размытая рябь. А еще оказалось, что тут более ста каналов, да еще и есть отложенный просмотр, и можно смотреть фильмы в любое время. Мы были счастливы и чуть не расцеловали сотрудника «Ростелекома» за такое чудо.

Но жизнь не стоит на месте, к нам пришла голосовая связь и мобильный интернет. До этого связь ловила в строго определенных местах. Например, у мужа на окне на самом верху висел крючочек, где он подвешивал свой телефон. А теперь представьте картину – стоит взрослый мужик на подоконнике и что-то переспрашивает в трубку. Конечно, можно было подняться на гору к ферме. Там связь тоже ловила, но строго ограничено. Шаг влево, шаг вправо - и ты снова ходишь, как с металлоискателем, медленно и осторожно ловя долгожданные антеннки.

И тут мы узнали, что нам будут ставить вышку сотовой связи. Не верилось, пока не увидели своими глазами. Я как журналист первая разузнала, что за связь, какой оператор и ее возможности. Оказалось Ростелеком, будет голосовая связь и даже мобильный интернет в формате 4G. Все работы провели очень быстро. 2 ноября начали монтировать оборудование на саму вышку. А 20 ноября мы уже ощутили все прелести современных технологий.

День, когда у нас появилась сотовая связь, я помню до сих пор, и все из-за мужа. Фрагмент разговора:

- Привет. Прикинь, я лежу на диване и звоню тебе.

Первое время было очень дико, когда у тебя дома раздавался звонок мобильного телефона. Ты не понимаешь, что такое, откуда звонит, почему. И тут до тебя медленно доходит, что у нас в деревне появилась сотовая связь. Теперь можно звонить откуда хочешь. Из любого места и в любое время. И это не только обычные звонки, это видеосвязь с родными и близкими, общение в соцсетях, дистанционное образование, государственные и муниципальные услуги в онлайн-формате. Можно записаться к врачу, оплатить налоги через Госуслуги и многое другое. Жизнь изменилась.

Интересно, что еще нового придумает «Ростелеком» чем и удивит, и как изменит мою жизнь?

Автор Татьяна Бикмаева