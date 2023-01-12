Дмитрий Махонин: Всероссийские события Пермь-300 могут стать импульсом для развития региона и страны

Сегодня, 12 января, на заседании регионального Правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина обсудили ход подготовки ключевых событийных мероприятий празднования 300-летия столицы Прикамья в направлениях культуры, спорта и молодежной политики, на которые ожидается приезд участников и гостей со всей России.

Дмитрий Махонин напомнил, что юбилейный год уже стартовал – ледовым шоу у Театра-Театра, поставленным чемпионом мира и Европы, призером Олимпийских игр Ильей Авербухом с участием именитых фигуристов. Но большая программа проектов, реализуемых в рамках 300-летия Перми, продолжает формироваться, и работа по многим из них будет продолжаться и после 2023 года. Это и ряд ключевых строек, которые благодаря поддержке правительства РФ и лично его председателя Михаила Мишустина и заместителя Дмитрия Чернышенко ведутся при софинансировании из федерального бюджета. Это и будущее создание межвузовского кампуса международного уровня – благодаря победе региона в конкурсе, результаты которого стали известны буквально в декабре 2022 года.

«Помимо всех этих инфраструктурных проектов, о которых мы часто подробно говорим, большое значение имеет и событийная программа. Чтобы она была максимально масштабной, мы в течение трех лет вели большую работу, боролись за проведение в 2023 году в Перми больших мероприятий федерального уровня. Но, подчеркну, все эти события – это не праздник ради праздника. Мы понимаем, в каких условиях живем, с какими вызовами столкнулась наша страна. Но, несмотря на это, мы хотим привлечь внимание всей страны к успехам и достижениям жителей Пермского края в различных отраслях и сделать так, чтобы они сами стали участником юбилейных событий. Также мы рассчитываем, что масштабные события Пермь-300 станут новым импульсом для развития спорта, культуры и науки не только Пермского края, но и России в целом», – акцентировал Дмитрий Махонин.

Исполняющая обязанности министра физической культуры и спорта Пермского края Ирина Миусская представила событийную программу года 300-летия Перми в направлении спорта. Она отметила, что не только жители региона смогут стать зрителями крупных спортивных мероприятий, но и гости со всей России. Прикамье станет центром важнейших событий. Всего в 2023 году планируется провести в Прикамье более 30 крупных мероприятий, а участие в них примут свыше 55 тыс. человек – именитые спортсмены и представители отрасли из всех регионов страны и т.д.

По словам Ирины Миусской, в Фестивале зимних видов спорта, центральной площадкой которого стал каток перед Театром-Театром, уже приняли участие более 10 тыс. человек. Он продлится до середины марта.

Также уже состоялись и проходят другие крупные события. В начале января прошли всероссийские соревнования юниоров по прыжкам на лыжах с трамплина «Рождественское турне», а Чусовой сейчас принимает Всероссийские соревнования и этапы Кубка России по фристайлу. С 14 по 16 февраля на льду УДС «Молот» титулы сильнейших разыграют среди участников Первенства России по фигурному катанию на коньках. После этого, с 28 февраля по 2 марта здесь же пройдет чемпионат России по самбо. В СК им. Сухарева с 14 февраля стартует Первенство России по скалолазанию, а в марте – крупный турнир по фигурному катанию на призы заслуженного тренера России Татьяны Тарасовой. С 17 по 21 августа Пермь примет всероссийский финал летней спартакиады трудящихся России. В начале сентября пройдет Пермский марафон – одно из крупнейших «беговых» событий России, в котором примут участие жители порядка 40 регионов страны.

Программа самых значимых событий спорта завершится осенью центральным спортивным событием не только в жизни региона, но и всей страны – Международным форумом «Россия – спортивная держава», участниками и гостями которого станут более пяти тыс. человек. Помимо деловой программы мероприятие включает и обширную спортивную составляющую. Центральным станет международный турнир URAL Fighting Championship по смешанному боевому единоборству ММА.

В ходе обсуждения Дмитрий Махонин подчеркнул, что этот форум, проведение которого в Перми утверждено Президентом России Владимиром Путиным, станет в определенной степени особо значимым для спорта не только Прикамья, но и всей России: «Будут приняты знаковые решения в рамках переконфигурации международного спортивного сотрудничества – сейчас большая работа проводится по линии администрации Президента, Министерства спорта РФ, правительства в целом. Мы также будем непосредственно принимать в этом участие: говорю с осторожностью, но мы рассчитываем на успех».

Министр культуры Пермского края Алла Платонова рассказала, что в 2023 году основные мероприятия событийной программы будут проходить преимущественно в летний период на всех возможных площадках Перми. Состоится большое число фестивалей, как уже полюбившихся, так и новых, а также других событий для прикамцев и гостей региона. При этом событийная программа юбилейного года Перми также станет возможностью рассказать о достижениях Пермского края другим регионам. Творческие коллективы представят свои работы в рамках гастрольных туров в городах России за пределами Прикамья. По словам Аллы Платоновой, помимо самих постановок на площадках театров в других регионах в различных форматах будут представлены успехи и достижения Прикамья, а зрителей будут приглашать посетить ключевые события юбилейной программы непосредственно в Перми.

Глава регионального Минкульта сообщила, что среди таких мероприятий – выступление театров Прикамья – номинантов главной театральной премии России «Золотая маска» в Москве. Молодежный театр-студия «Доминанта» из Губахи уже 1 марта покажет спектакль «Куб» на сцене театра «У Никитских ворот». 8 марта на малой сцене Большого театра Пермский театр оперы и балета представит «Евгения Онегина». 11 и 12 апреля в Театре им. Вахтангова москвичи увидят «Три товарища» Пермского академического Театра-Театра. Кроме того, «немхат» покажет зрителям столицы две постановки на коми-пермяцком языке – оперу «Куда улетают птицы» (6, 7 и 8 апреля в музее-заповеднике «Царицыно») и акустический камерный спектакль «К реке» (9, 10 и 11 апреля в Театре Наций).

Алла Платонова отметила, что первым крупным мероприятием в сфере культуры, которое состоится в юбилейный год непосредственно в столице Пермского края, станет финал фестиваля детских и молодежных коллективов «Театральное Приволжье». Он проводится с 2019 года по инициативе полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игоря Комарова. В финале за главный приз поборются молодежные театры-студии из Перми «Туки-Луки» и «New vision», а всего в Пермь съедутся 100 победителей региональных этапов из 14 субъектов ПФО: прикамцы познакомятся с их творчеством, а представители регионов-соседей станут участниками событий юбилея столицы Прикамья. Финал пройдет 22 апреля 2023 года на сцене Пермского академического Театра-Театра, увидеть его можно будет из любой точки мира: прямая трансляция будет проходить на федеральном портале Культура.рф.

Заместитель председателя Правительства Пермского края Алексей Черников доложил, что в рамках событийной линейки мероприятий 300-летия Перми для молодежи ключевым станет XXXI Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна», который откроется с 26 мая, а награждение победителей состоится 31 мая. Его участниками будут более 3,5 тыс. человек из числа студенческой молодежи, а также более 400 волонтеров. Чтобы присоединиться к ним, необходимо до 1 марта заполнить анкету на сайте DOBRO.RU (dobro.ru/event/10277447) и пройти обучение по одному из направлений.

Алексей Черников рассказал, что фестиваль начнется с церемонии открытия в современном формате «сайт-специфик» с использованием городских пространств. Конкурсные просмотры традиционно пройдут по десяти направлениям, самым масштабным станет направление «Региональные программы» – концерты, объединенные единым концептуальным режиссерским решением и транслирующие национальные и культурные особенности регионов. Ключевые мероприятия пройдут в Пермском театре оперы и балета и академическом Театре-Театре: посетить их смогут все желающие. Кроме того, в течение всей недели будет работать фан-зона на площади перед Театром-Театром, а также фестивальные городки в парках и скверах всех районов Перми. Там на больших экранах будут вестись трансляции, чтобы каждый житель и гость краевой столицы, не попавший в зал, мог стать очевидцем выступления самой талантливой молодежи Прикамья и других регионов России.

Заместитель председателя правительства отметил, что на площадках фестивальных городков также пройдут различные мероприятия для жителей города Перми. Особый акцент будет сделан на профориентационные события для тех, кому в 2023 году предстоит сделать выбор, в какой вуз поступать, с демонстрацией перспектив самореализации на предприятиях Прикамья.

По словам Алексея Черникова, наследием фестиваля для Пермского края станут новые арт-объекты, созданные в рамках конкурсного направления «Арт», коллекция авторской одежды «Пермь – 300» от молодых дизайнеров и большой концертный тур с лучшими номерами фестиваля по муниципалитетам Пермского края. Также по итогам фестиваля планируется создание продюсерского центра, основной деятельностью которого будет выявление, поддержка и развитие талантливой молодежи нашего региона.