В Чайковском будет создан третий в регионе школьный технопарк «Кванториум»

В Чайковском на базе школы «НьюТон» к новому учебному году откроется детский технопарк «Кванториум». Это стало возможно благодаря реализации нацпроекта «Образование». Более 1,3 тыс. ребят из муниципалитета и соседних территорий смогут погрузиться в науку и овладеть современными навыками, которые пригодятся в будущем, пояснили в Минобре Пермского края.

Напомним, школьный технопарк – это новый формат изучения базовых предметов таких как физика, химия и биология, а также профильных направлений. В чайковском «Кванториуме» планируется открыть четыре направления-квантума – Энерджи-, Био- и Техноквантумы и Робототехника

Подчеркнем, новый корпус для школы «НьюТон» был сдан в 2021 году. В учреждении развивают профильные технологические навыки (физика, информатика, математика) и знания естественно-научного профиля (химия, биология). Создание многофункционального образовательного пространства позволит усовершенствовать учебный и внеурочный процесс. Технопарк «Кванториум» предоставляет школьникам широкий диапазон возможностей для получения профессиональных знаний и опыта.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин неоднократно отмечал, что в сфере образования, в том числе и дополнительного, не должно быть территориального неравенства. «Дети из краевой столицы и муниципалитетов должны иметь одинаковые возможности для обучения. Чусовской округ – один из ярких примеров, где местные ребятишки уже здесь и сейчас могут осваивать знания с использованием современных технологий и реализовывать свои смелые, инновационные идеи», – акцентировал губернатор.

Школьный технопарк в Чайковском смогут посещать ребята из Осинского, Бардинского, Еловского, Чернушинского, Куединского и Октябрьского округов.

Это будет третий школьный центр инженерного творчества в регионе. Первые два кванториума начали свою работу в Чусовом и Березниках.