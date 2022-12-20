Учреждения здравоохранения Прикамья до конца года получат более 50 автомобилей

Медучреждениям Пермского края 20 декабря передано 16 транспортных средств для обновления парков скорой помощи. Также началась поставка 47 санитарных машин в рамках нацпроекта «Здравоохранение» по плану на 2022 год.

Сегодня, 20 декабря, состоялась передача 16 новых автомобилей скорой медицинской помощи руководителям медицинских организаций Пермского края.

В рамках исполнения поручения Президента России, Правительство РФ продолжает работу по обновлению парка машин скорой помощи в регионах. Благодаря этому в Пермский край поступили и 20 декабря переданы медучреждениям еще 16 новых автомобилей для скорой помощи. «Газели» распределены между медицинскими учреждениями десяти территорий Прикамья. Напомним, в рамках послания Федеральному Собранию в 2021 году Владимир Путин поручил обновить транспорт подразделений скорой помощи в период до 2024 года.

Новые автомобили скорой помощи переданы в следующие медицинские учреждения:

Три транспортных средства – Кунгурская городская станция скорой медицинской помощи;

по две автомашины – станция скорой медицинской помощи г. Березники, Чайковская ЦГБ, Чусовская станция скорой медицинской помощи, Больница Коми-Пермяцкого округа;

по одному автомобилю – Пермская станция скорой медицинской помощи, Станция скорой медицинской помощи г. Соликамска, Карагайская ЦРБ, Нытвенская РБ и Частинская ЦРБ.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркивал, что одним из ключевых направлений работы региональных властей Прикамья является развитие системы здравоохранения. «Сегодня мы много работаем над повышением доступности медицинской помощи в территориях края, и обновление транспорта – важная часть этой работы. Также стараемся облегчить труд медиков, понимая, что первичное звено в последние годы испытывает колоссальную нагрузку. Поэтому всеми силами стараемся создать врачам, фельдшерам и другим работникам отрасли достойные и комфортные условия труда. От этого во многом зависит качество медицинской помощи жителям Пермского края», – подчеркивал Дмитрий Махонин.

Еще 47 новых автомобилей «УАЗ» будут переданы медучреждениям региона до конца года в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», которая является частью национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

В региональном Минздраве сообщили, что в качестве санитарных автомобилей медицинские организации получат грузопассажирские фургоны «УАЗ» модификации 390995, которые являются большим подспорьем для медицинских работников, особенно для фельдшеров ФАП. Часть из них уже передана больницам, остальные поступят в территории в ближайшие дни.

В новых «УАЗиках» могут комфортно размещаться по шесть пассажиров. Это универсальные автомобили с пятиступенчатыми механическими коробками передач, хорошо приспособленные для дорог любого качества, так как каждое колесо транспортного средства имеет индивидуальный привод. Медучреждения смогут использовать автомобили для транспортировки жителей в районную больницу, в которой они смогут пройти диспансеризацию, медицинский и плановый осмотры. Также на машинах к пациентам на дом для оказания неотложной помощи и для патронажа будут приезжать участковые врачи. Кроме того, эти машины будут использоваться для перевозки лекарственных препаратов и доставки биологических материалов в лаборатории для проведения исследований.

Новые машины были распределены по городским и районным больницам в зависимости от потребности и общего состояния парка в медучреждениях.

Санитарные автомобили получают:

Чусовская больница им. В.Г. Любимова – восемь машин;

Чайковская ЦГБ – семь транспортных средств;

Суксунская ЦРБ – четыре машины;

по три машины получили Северная больница Коми-Пермяцкого округа и Верещагинская ЦРБ;

по два транспортных средства передано Нытвенской, Осинской, Оханской, Полазненской, Чернушинской, Горнозаводской, Кишертской и Сивинской районным больницам;

еще по санитарной машине отправлено в Октябрьскую, Очерскую, Частинскую, Карагайскую, Пермскую и Уинскую районные больницы.

Это последняя поставка санитарного транспорта в этом году. Таким образом, всего в 2022 году медучреждения Пермского края получат 180 новых санитарных автомобилей и 16 автомобилей скорых.