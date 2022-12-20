Поддержим бойцов из Пермского края!

Продолжается работа благотворительного фонда «Народный фронт. Всё для

Победы». Помочь может каждый россиянин.

Что нужно бойцам?

✔ бронежилеты, каски, рации, тактические аптечки, бинокли, газовые

горелки с газовыми баллонами

✔ тепловизоры, прицелы, приборы ночного видения, квадрокоптеры и карты

памяти к ним

✔ берцы, треккинговые ботинки, комплекты формы, банданы, спальные

мешки

✔ фляги для воды, средства личной гигиены, плащ-палатки, фонари

Пункт сбора гуманитарной помощи в Пермском крае находится по адресу г.

Пермь, ул. Советская, 76. Телефон для связи: 8(342)206-58-13

Подробности на сайте: pobeda.onf.ru