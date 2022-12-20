В 2022 году почти 350 школ Прикамья были оборудованы ИТ-инфраструктурой

Также учебные учреждения будут подключены в единую систему с централизованным управлением и контент-фильтрацией.

В 2022 году современная телекоммуникационная инфраструктура появилась в 347 образовательных учреждениях Пермского края. Как рассказали в краевом Министерстве информационного развития и связи (МИРС), новое оборудование усилило систему видеонаблюдения и информационную безопасность учреждений. Работы по оснащению школ региона ИТ-инфраструктурой проводятся в рамках регионального проекта «Информационная инфраструктура» нацпроекта «Цифровая экономика РФ», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.



Напомним, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин неоднократно отмечал, что создание современных условий для образовательного процесса в школах – одна из важных задач региональных властей. «В Прикамье уже несколько лет работает электронная образовательная система ЭПОС. Мы оснащаем школы оборудованием, чтобы у педагогов, школьников и их родителей была возможность пользоваться электронным дневником и другими функциями системы. Что касается доступа в интернет, то наша задача обеспечить им все школы, чтобы учителя могли применять на уроках новые технологии. Это необходимо, чтобы наши дети могли развивать свои способности и лучше ориентировались в современном мире», – подчеркивал глава Прикамья.



По словам главы Минсвязи Петра Шиловских, в частности, у педагогов появился доступ к wi-fi – скорость передачи данных составляет до 100 Мбит/с в городах и районных центрах, 50 Мбит/сек в сельских школах. Это наравне с той, которую предлагают частные домашние интернет-провайдеры. «Например, благодаря этому педагоги смогут оперативно заполнять журнал электронной пермской образовательной системы (ЭПОС)», – добавил Петр Шиловских.



В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» ИT-инфраструктуру в школах подключают к Единой сети передачи данных. С ее помощью все школы будут подключены в единую систему с централизованным управлением и контент-фильтрацией. Это позволит ограничить доступ к нежелательным и закрытым сайтам в интернете. Оплата за услугу проводится по заключенному федеральному контракту.



Камеры и видеорегистраторы, которые работают в школах круглосуточно, обеспечивают безопасность детей. «Видеокамеры размещены так, чтобы на видео попадали входные группы школ. Видео с устройств поступает на специальные серверы, которые установлены в каждом учебном заведении. Просматривать изображение может только заказчик. Срок хранения данных – один месяц», – рассказал директор Пермского филиала ПАО «Ростелеком» Петр Козловский.



Напомним, в прошлом году в Пермском крае в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» были оборудованы современной информационной инфраструктурой 257 школ. На сегодняшний день 65,5% всех школ региона обеспечены ИТ-инфраструктурой.