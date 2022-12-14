Дмитрий Махонин проинспектировал ход строительства и реконструкции корпусов двух учреждений СПО в Перми

Проекты по обоим объектам включены в программу «Пермь-300» – они, по планам, будут сданы в эксплуатацию до конца лета 2023 года.

Сегодня, 13 декабря, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин проинспектировал ход реконструкции и строительства в Перми объектов среднего профессионального образования – политехнического колледжа им. Н.Г. Славянова и авиационного техникума им. А.Д. Швецова. Оба проекта включены в программу «Пермь-300» и реализуются при поддержке регионального Правительства.

Дмитрий Махонин подчеркнул, что в Прикамье уделяется особое внимание развитию образовательной инфраструктуры. От этого напрямую зависит уровень подготовки молодежи в регионе, их дальнейшая самореализация, а также наполненность кадрового состава промпредприятий края. В частности, оба учреждения СПО готовят специалистов для оборонных, металлургических, двигателестроительных и других сфер промышленности.

В Минстрое Прикамья отметили, что здание колледжа им. Н.Г. Славянова является объектом культурного наследия регионального значения. В рамках реконструкции уже произведена замена всех внутренних несущих конструкций и межэтажных перекрытий, остались нетронутыми только наружные стены. Кроме того, строители выполнили укрепление фундамента, отремонтировали системы канализации, отопления и водопровод. Также заново построен спортивный зал.

Директор подрядной организации реконструкции колледжа им. Н.Г. Славянова «Пермстроймет+» Сергей Фарберов доложил губернатору, что на текущий момент восстановлены все внешние стены, смонтированы наружные инженерные сети, внутренние – на 80%. Также закрыт тепловой контур здания, рабочие приступили к запуску тепла в корпус. Помимо этого, на 70% выполнена черновая отделка помещений колледжа. «В течение всего зимнего периода планируется завершить отделочные работы. Уже в новом учебном году студенты смогут заниматься в обновленном корпусе», – сообщил Сергей Фарберов.

Напомним, здание на ул. Уральская, 78, в котором сейчас располагается колледж было построено в 1930-е гг. – с этого времени ни разу не производилась его реконструкция.

Также губернатор посетил строительную площадку нового корпуса авиационного техникума им. А.Д. Швецова – профильного образовательного учреждения отрасли двигателестроения. Здесь, в квартале между улицами Горького, Екатерининская, 25 Октября, Луначарского продолжается строительство современного шестиэтажного учебного корпуса и семиэтажного общежития для 418 студентов, которые смогут проживать здесь на период учебы.

В строящемся корпусе площадью порядка 15 тыс. кв. метров работы разделены на две части – в одной выполняются монолитные работы на уровне четвертого этажа, в другой – закрыт тепловой контур, подведены необходимые коммунальные сети, до нового года подрядчик планирует подключить отопление. В здании общежития уже ведутся отделочные работы и монтаж инженерных сетей.

Напомним, в новом корпусе в современных и комфортных условиях будут обучаться 1 000 студентов. Здесь разместятся учебные мастерские универсальных станков и станков с ЧПУ (числовым программным управлением), веб-дизайна, IT-решений и другой направленности. Откроются лаборатории технической механики, литейного производства, аддитивных технологий, мобильной робототехники и полигон для испытания продукции.

Отметим, помимо строительства нового учебного здания техникума, запланирована реконструкция существующего главного корпуса 1860 года постройки. Предусмотрена реставрация здания-памятника архитектуры с устройством перехода в новый корпус и благоустройством внутренней территории. Таким образом, территория учебного заведения станет единой средой для комфортного обучения и проживания студентов.

По итогам инспекции на объекты губернатор Прикамья Дмитрий Махонин поручил краевому Минстрою обеспечить постоянный контроль за соблюдением сроков выполнения работ. Кроме того, глава Прикамья акцентировал, что Управлению капитального строительства необходимо своевременно согласовывать все проектные решения и передавать техническую документацию подрядчику в работу. «На подрядчиков возложена большая ответственность, чтобы завершение строительства шло в нужном темпе и оба объекта были сданы до конца лета 2023 года. Это необходимо для того, чтобы новый учебный год студенты начали в обновленных зданиях – со всеми современными технологиями для получения профессий», – подчеркнул глава региона.