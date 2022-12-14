Итоги года в АПК

За окном – зима. Сезонные полевые работы для тружеников агропромышленного комплекса давно завершены, а скот переведён на зимне-стойловое содержание. И, как принято по традиции, работники агропромышленного комплекса подвели сельскохозяйственные итоги уходящего года.

В целом аграрии Прикамья подготовили к весенней посевной кампании 196,3 тысячи гектаров земли вспаханной зяби.

Увеличение объёмов растениеводства

По предварительной оценке специалистов Минагро Пермского края в 2022 году ожидаемое валовое производство зерна по зерновым и зернобобовым культурам составит 405,0 тыс. тонн (в весе после доработки). Это максимальный показатель за последние 10 лет. Урожайность зерновых культур в этом году составляет 17,5 ц/га, это рекордный показатель для Пермского края.

В Осинском городском округе в 2022 году под яровым севом было занято 2536 гектаров, из которых под зерновыми – 1536 гектаров. Все хозяйства, в том числе и фермерские, с полной ответственностью отнеслись к уборке урожая, стараясь собрать с полей каждый центнер зерна, сена, силоса, соломы. Всего на хранение заложено 3299 тонн сена, 4931 тонна сенажа, 3090 тонн зерносенажа, 6517 тонн силоса, 744 тонны соломы.

«Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в текущем году составил 2274,9 тонн, что на 48,5% выше, чем в предыдущем. С учётом концентратов собственного производства заготовлено кормов 28, 5 ц к.ед. на одну условную голову скота. Такой показатель позволяет с уверенностью смотреть на уже наступивший зимний период», – отмечает заместитель главы Осинского городского округа по экономическому развитию Татьяна Бушуева.

Рост показателей в животноводстве

В сфере животноводства – продуктивность крупного рогатого скота в крае ежегодно растёт. Ожидается, что валовый надой молока в хозяйствах всех категорий за 2022 год вырастет на 4% и составит 56,8 тысячи тонн (в 2021 году – 54,9 тысячи тонн).

Основным направлением деятельности хозяйств в Осинском городском округе по-прежнему остаётся производство молока. Общее поголовье коров в предприятиях и КФХ округа составляет 1572 головы. Наибольший прирост поголовья коров в этом году произошёл в ООО «Итера» (на 30 голов) и в ООО «ВостокАгро» (на 28 голов). Производство молока за 10 месяцев составило 7046 тонн.

По предварительным данным, объёмы производства яиц в хозяйствах Пермского края всех категорий увеличатся на 2-3% и составят более 1424 млн штук. Производство мяса птицы останется на уровне 2021 года – 46,0 тыс. тонн.

Сельхозподдержка

Кроме сельскохозяйственных предприятий на территории округа действуют и малые формы – крестьянские (фермерские) хозяйства. Реализуют проекты по направлениям «Начинающий фермер», «Семейная ферма», «Агростартап» такие КФХ, как Шестаков Р.А., Шеин А.И., Хлебникова И.А. и Юдина Е.Ф. В этом году выигран грант по направлению «Семейная ферма» КФХ Смолоногина Н.В. Успешно продолжает развивать своё крестьянское (фермерское) хозяйство Ларченкова Н.А. В основном своими силами ведёт деятельность КФХ Мерзлякова Е.В.

По словам заместителя главы Осинского городского округа по экономическому развитию Татьяны Бушуевой, несмотря на имеющиеся трудности, сельскохозяйственная отрасль в Осинском городском округе продолжает жить и развиваться благодаря собственному желанию и упорству руководителей предприятий, а также государственной поддержке.

Как рассказал министр агропромышленного комплекса Пермского края Павел Носков, в программе «Государственная поддержка АПК Пермского края» на 2023-2025 годы сохранены все основные направления поддержки отрасли. На ближайшую трёхлетку на эти цели запланировано более 10 млрд рублей из бюджетов всех уровней.

Уже в начале следующего года Министерство планирует предоставить господдержку агросектору региона, направив около 1 млрд рублей. «Мы готовы уже в начале аграрного сезона просубсидировать затраты сельхозтоваропроизводителям по двум основным направлениям – «погектаровка» и производство молока. Это поможет нашим аграриям более качественно подготовиться к посевной кампании», – подчеркнул глава краевого Минагро Павел Носков.

Добавим, что в Прикамье на поддержку сельхозтоваропроизводителей ежегодно выделяется более 3 млрд рублей. В регионе реализуется целый комплекс мер (в том числе в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом России Владимиром Путиным), который обеспечивает благоприятные условия для развития агробизнеса в сельских территориях. «В следующем году мы продолжим создавать условия для технического перевооружения и модернизации отрасли АПК через механизмы лизинга и поддержки инвестиционных проектов», – отметил министр.

Кроме того, по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в этом году в регионе были модернизированы подходы к оказанию господдержки сельхозтоваропроизводителей Прикамья. Так, принято решение в 2022 году увеличить объем текущей государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям по основным направлениям субсидирования отрасли агропромышленного комплекса – это субсидия на 1 литр произведенного молока и субсидия на 1 гектар обрабатываемой площади земли.

Такими мерами поддержки в Осинском городском округе пользуются практически все сельхозтоваропроизводители. По сообщению специалистов администрации округа, субсидии из федерального и краевого бюджетов на возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока и погектаровку обрабатываемой земли получили крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ) Натальи Смолоногиной, Натальи Ларченковой, Александра Шеина, Романа Шестакова и Екатерины Мерзляковой, общества «Итера» и «Восток Агро», а также кооператив «Кузнечиха». И каждый руководитель считает это хорошим подспорьем в своём нелёгком деле.

Общая сумма поддержки осинских аграриев составила 11,1 млн рублей.

Татьяна ЕЛОВИКОВА

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