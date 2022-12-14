За два года в рамках проекта Прикамья «Дети едут к детям» создано 55 маршрутов для путешествий школьников

В 2023 году созданная в регионе программа по привлечению школьников в отрасль гостеприимства и разработке турпродукта планирует реализовываться и в других регионах России.

В Министерстве туризма и молодежной политики Прикамья подвели промежуточные итоги реализации уникального регионального проекта «Дети едут к детям». Как рассказали в краевом ведомстве, за два года участниками проекта – школьниками, педагогами, экспертным сообществом – было создано 55 детских туристических маршрутов, по которым проехало более 7 тыс. детей.

Напомним, проект «Дети едут к детям» был создан и запущен в Пермском крае в 2021 году. Он направлен на вовлечение школьников в отрасль гостеприимства и разработку турпродуктов, ориентированных на самых маленьких путешественников. Организованные маршруты прошли оценку Министерства просвещения РФ и попали в Реестр школьных маршрутов, созданный во исполнение поручений президента РФ Владимира Путина. В 2022 году проект реализуется в том числе при поддержке Фонда грантов губернатора Пермского края.

Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин подчеркивал, что проект «Дети едут к детям» нужно развивать. «Это замечательный проект, который следует расширять и масштабировать. Создание условий для интересного и безопасного отдыха детей имеет важное значение для региона: это тот фундамент, который мы закладываем сейчас в здоровье людей, жителей Пермского края, и этим надо заниматься здесь и сейчас. Кроме того, мы сегодня уделяем особое внимание развитию туристической отрасли, так как в ней есть большой потенциал для экономики региона. Маршруты, разработанные для детей и с их участием, могут не только привлечь в Прикамье путешественников из других регионов. Самое главное – с помощью таких маршрутов наши ребята смогут больше узнать о Пермском крае, интересных фактах и исторических событиях, связанных с регионом, этапах и перспективах его развития, чтобы найти что-то интересное для себя и в дальнейшем реализовать себя на родине», – акцентировал Дмитрий Махонин.

В 2022 году в проекте произошли изменения. Например, часть разработанных детских туристских маршрутов теперь представлена в формате иммерсивных спектаклей и образовательных квестов. Отправляясь в путешествие, вместо экскурсоводов ребята получают видео-и аудио-контент через специальное приложение на телефоне или планшете. Такой подход полностью соответствует новым государственным стандартам начального и основного общего образования, вступившим в силу с сентября 2022 года.

Стоит добавить, что еще одним из цифровых продуктов стал образовательный акселератор детского туризма по созданию детьми проектов в сфере туризма, которые туроператоры могут интегрировать в детские туристские маршруты.

«Дети едут к детям» решает вопрос, куда и зачем наши дети едут отдыхать. Та информация, которую они узнают в путешествиях, позволяет им гордиться своей родиной, мотивирует их жить там, где они родились, развивать эти территории, преображать, созидать и создавать новое. Все наши объекты показа – музеи, предприятия, театры, природные достопримечательности – есть в маршрутах, придуманных детьми. Инновационным проектом «Дети едут к детям» мы по праву можем гордиться, это большое достижение нашего региона. О Перми говорят, о Перми знают не только по фильмам и книгам, а в том числе благодаря вот таким интересным и масштабным проектам. Я хочу поблагодарить всех, кто участвовал в нем – участников, экспертов, и добро пожаловать в Пермский край – туристический рай, как сказали наши ребята», – рассказала министр по туризму и молодежной политике Пермского края Юлия Ветошкина.

Отметим, Пермский край является ключевым пилотным регионом, на территории которого реализуются проекты в сфере детского туризма. По информации краевого Минтуризма, Агентство Стратегических инициатив планирует внедрение разработанного в Прикамье проекта «Дети едут к детям» в другие регионы в 2023 году. На данный момент опыт Пермского края перенимает Ханты-Мансийский автономный округ, следующей территорией планирует стать Амурский округ.