В Нытвенском округе более 300 жителей села Григорьевское получили возможность подключить дома к газу

Сегодня, 12 декабря, состоялась торжественная церемония пуска газа в с. Григорьевское Нытвенского городского округа. Благодаря вводу в эксплуатацию межпоселкового и распределительного газопроводов общей протяженностью более 13 км и одной котельной, возможность подключения к экологичному природному топливу получили собственники порядка 120 домовладений. В них проживает более 300 человек.

В краевом Министерстве ЖКХ и благоустройства сообщили, что новые сети были построены в рамках региональной программы газификации и программы развития газоснабжения и газификации регионов России ПАО «Газпром» на 2021-2025 гг. При возведении газопровода применялись уникальные технологии. В частности, строители, используя метод горизонтально-направленного бурения, выполнили проколы и прокладку газопровода под р. Сюзьва на глубине 3 метров.

Дмитрий Махонин ранее подчеркивал важность того, чтобы даже в отдаленных населенных пунктах региона качество жизни постоянно повышалось – от этого зависит комфорт жителей. По его словам, в последние годы регион набрал достойные темпы обеспечения территорий газом. При этом работа продолжается, увеличиваются объемы инвестиций в развитие отрасли, в том числе благодаря поддержке федерации и эффективному сотрудничеству с компанией «Газпром».

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» и АО «Газпром газораспределение Пермь» Сергей Черезов отметил, что сети в с. Григорьевское были построены за один год. «Очень радует, что еще один населенный пункт Пермского края подключен к природному газу. Планы на будущее – грандиозные и при поддержке региональных властей, губернатора Дмитрия Махонина, они реализуются. Планируем поднять уровень газификации в сельских территориях Прикамья с 32% до 47%», – сообщил Сергей Черезов.

Министр ЖКХ и благоустройства Пермского края Артем Балахнин также рассказал, что до 2025 года в планах запустить межпоселковый газопровод от с. Григорьевское до д. Лузино. Его протяженность составит более 30 км. Благодаря этому, еще порядка 365 домовладений Нытвенского округа получат техническую возможность подключения к газу.

В министерстве отмечают, что в этом году выполнено строительство 15 межпоселковых и распределительных газопроводов по программе развития газоснабжения и газификации протяженностью более 200 км. Они обеспечили техническую возможность подключения домовладений в 14 населенных пунктах. Например, завершены работы по строительству объектов в Чайковском, Куединском, Верещагинском, Осинском, Кунгурском, Чернушинском округах.

Напомним, в Прикамье идет прием заявок на бесплатное подведение газа до фасадов домов в газифицированных населенных пунктах. «Важно, чтобы жители не думали, как завести газ в дом, а устанавливали оборудование и начинали им пользоваться. Самое главное, чтобы газ появился в конфорке и котле – это реальный результат программы газификации», – акцентировали в региональном МинЖКХ.

По информации ведомства, в Нытвенском округе Прикамья по программе догазификации было заключено свыше 2,4 тыс. договоров, из которых 1,3 тыс. уже выполнены.