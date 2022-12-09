Прикамцы до 10 декабря могут поддержать Нижний Новгород за звание Молодежной столицы России – 2023

Это поможет центру Приволжского федерального округа в следующем году стать местом главных событий для ребят и провести десятки нужных и полезных программ, объединив на одной площадке молодежь разных регионов страны.

Всего один день – до полночи 10 декабря – остается до завершения всероссийского голосования за звание Молодежной столицы России 2023 года. В нем участвует Нижний Новгород – столица Приволжского федерального округа (ПФО), в который входит Пермский край.

В случае победы, при поддержке федеральных властей в Нижнем Новгороде в 2023 году пройдут десятки нужных и полезных программ, объединив на одной площадке молодежь разных регионов страны, в которых смогут участвовать активные и инициативные прикамцы.

Чтобы поддержать Нижний Новгород в голосовании, нужно до 10 декабря проголосовать по ссылке: dom.fadm.gov.ru.

Для этого необходимо авторизоваться в АИС «Молодёжь России», либо пройти быструю регистрацию через VK ID, Госуслуги или dobro.ru.

Принять участие в конкурсе может любой город России вне зависимости от численности населения и местоположения.

Конкурс «Молодежная столица России» проводится Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь).