В Чусовом завершено возведение дороги к горнолыжному курорту «Такман»

Это один из четырех крупных объектов, работы по которым завершены в этом строительном сезоне. Финансирование проекта полностью осуществлялось из регионального бюджета.

В Прикамье подрядчик завершил работы по строительству новой дороги, которая свяжет обход Чусового с микрорайоном Дальний Восток и горнолыжным комплексом «Такман». Ее общая протяженность составила свыше 1,2 км, сообщили в краевом Минтрансе.

Глава регионального ведомства Сергей Вешняков доложил, что съезд к «Такману» – это один из четырех крупных дорожных объектов в регионе, ввод в эксплуатацию которых намечен на текущий год. «Реконструкция автодорожной сети благоприятно влияет на развитие региона в целом. В частности, повысится транспортная доступность ряда муниципалитетов. Кроме того, строительство съезда к горнолыжному комплексу позволит увеличить туристическую привлекательность Чусового», – рассказал глава ведомства.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ранее отмечал, что горнолыжный спорт – это не только любимый вид отдыха жителей региона, но и перспективное направление для привлечения туристов в Прикамье. «Обеспечение доступности горнолыжных курортов – одна из задач, которую нужно решать. Это поможет сделать территорию более привлекательной как для жителей других муниципалитетов, так и для гостей из соседних регионов, что благоприятно отразится на социально-экономической обстановке в Чусовском городском округе», – подчеркнул губернатор.

Строительство съезда к горнолыжному комплексу «Такман» вела подрядная организация ООО «АБЗ № 1». Заказчиком выступило подведомственное региональному Минтрансу Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края (УАДиТ). Объем работ, который предстояло выполнить согласно проекту, состоял из двух участков. Первый – выезд из города на обход Чусового протяженностью 287 метров. Он проходит через микрорайон Дальний Восток с поворотом около ул. Жданова, 34а. Второй участок – съезд с обхода Чусового в направлении «Такмана»: он проложен немного в стороне от существующего съезда.

Напомним, подрядчик приступил к работам в январе 2022 года: были проведены работы по разбору грунтов отвала карьера Белый камень и трассировке будущей дороги. Весной была обустроена водопропускная труба, которая защитит дорогу от разрушения грунтовыми водами. Кроме того, проведено переустройство водовода и линий МРСК, укреплены водоотводные каналы монолитным бетоном, установлено освещение и смонтированы габионы.

В Минтрансе добавили, что для ввода объекта в эксплуатацию и запуска движения необходимо получить положительное заключение о соответствии построенного объекта от Инспекции государственного строительного надзора. Для этого будет проверена документация по объекту и проведен итоговый выезд специалистов инспекции на объект.