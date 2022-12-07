В 2023 году в Пермском крае в рамках региональной программы планируется построить четыре стадиона

В Пермском крае в 2023 году при поддержке из регионального бюджета планируется построить четыре стадиона – в с. Большой Букор (Чайковский городской округ), в Горнозаводске, Александровске и с. Юксеево (Кочевский муниципальный округ).

Они определены в результате конкурсного отбора заявок муниципалитетов на региональное софинансирование строительства и реконструкции стадионов в рамках краевой программы «Спортивное Прикамье». На эти цели из бюджета Прикамья планируется направить 93 млн руб., которые составят 75% от стоимости объектов, а оставшиеся 25% выделят сами муниципалитеты, пояснили в Минспорта Пермского края.

По данным ведомства, спортобъекты будут оборудованы на территориях общеобразовательных школ. Они будут представлять собой комплексы с футбольными полями с искусственным покрытием, беговыми дорожками, зонами для волейбола и баскетбола. Обязательным является оборудование объектов освещением и видеонаблюдением. На них будут проводиться уроки физкультуры, а во внеурочное время межшкольные стадионы будут открыты для доступа населения.

«Такие объекты становятся неотъемлемой частью социальной инфраструктуры муниципалитетов и полноценными украшениями территорий, и обеспечивают доступность спорта. Очень важно, что стадионы пользуются большой популярностью среди детей и молодежи», – пояснила министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркивал необходимость увеличения числа спортивных объектов по тем видам спорта, которые пользуются наибольшей популярностью у населения.

«Спорт становится доступным для жителей не только за счет крупных спорткомплексов, но и благодаря небольшим объектам, а также многофункциональным площадкам. Они должны быть доступны каждому жителю региона, вне зависимости от того, на каком расстоянии от краевой столицы он проживает. Необходимо расширять зону возведения новых объектов, делать их в шаговой доступности для большего числа прикамцев», – подчеркивал глава Прикамья.

В региональном Минспорта подчеркивают, что в 2023 году также планируется завершить работы по модернизации двух полноразмерных стадионов – в Верещагино и Кунгуре.

Добавим, в текущем году в рамках региональной программы «Спортивное Прикамье» новые межшкольные стадионы появились в с. Нердва Карагайского муниципального округа, в п. Марковский Чайковского городского округа и в Чусовом. Кроме того, в рамках национального проекта «Демография», утвержденного президентом России Владимиром Путиным, завершена реконструкция стадиона «Россия» в Краснокамске. Также модернизирован городской стадион «Парма» в Кудымкаре. Таким образом, сданы в эксплуатацию все запланированные на этот год объекты.