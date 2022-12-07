Реализация проектов – на благо малой родины

На прошлой неделе Осинский городской округ посетил депутат Законодательного Собрания Пермского края по округу №23 Георгий Ткаченко. Очередной визит – своеобразное подведение итогов за год совместной работы депутата с муниципальными властями и активными жителями.

Поддержка талантов – это важно

Первым делом наш депутат вместе с главой муниципалитета Алексеем Вадимовичем Григорьевым зашел в обновлённое после реконструкции дополнительное здание Детской школы искусств, открывшееся в начале этого учебного года. С 1 сентября в корпусе, расположившемся на втором этаже исторического здания старинных торговых рядов, обучаются 380 ребят, в том числе 145 воспитанников художественно-графического отделения.

Расширение необходимых площадей образовательной организации стало возможным при поддержке краевой власти. Здесь заменены окна, отремонтированы потолки, полы, стены. Приведены в порядок водопроводные сети и канализация, в целях безопасности появилась противопожарная сигнализация. Кроме того, закуплено новое современное оборудование и качественные музыкальные инструменты. В итоге дети получили светлые, тёплые и большие классы для занятий живописью и музыкой.

– С переездом части кабинетов мы разгрузили основное здание школы искусств, которое является приспособленным, и помещений ранее катастрофически не хватало. А учебный процесс подразумевает все-таки удобство помещений. Ремонт длился пять лет, после чего мы получили лицензию на получение образовательных услуг в этом здании и открыли двери для воспитанников, – поясняет Сергей Ожгибесов, директор Осинской школы искусств.

Просторные кабинеты, красивый вид из окна, хорошее освещение, комфортные условия – всё, что нужно для занятий творчеством… Георгия Ткаченко при экскурсии по зданию интересует абсолютно всё: как проходило наполнение оборудованием, были ли проблемы с подрядчиком, участвуют ли ребята в конкурсах и каковы их успехи. «Первое впечатление – отличное! – говорит депутат, - работа проведена во всех смыслах выдающаяся!».

Кроме того, Сергей Ожгибесов рассказывает Георгию Александровичу о сотрудничестве Осы с московским театром «Новая опера», а также о единственном в России музее, посвящённом этому театру, который расположен именно в нашей школе искусств. «Считаю, что для осинских детей – это большое счастье – погрузиться в оперное искусство. Взаимодействие такого уровня крайне важно для ребят и педагогов», – заключает Георгий Ткаченко.

Спорт – норма жизни

Вторым пунктом, который осмотрел депутат, стала Ярмарочная площадь. Здесь уже установлена новогодняя ель, заливается каток, а новая спортивная площадка стала центром притяжения жителей города.

Идея создания места для массового активного отдыха принадлежит учащимся второй и третьей школ города. Дети задумали, власть поддержала, и закипела работа. Благоустройство ведётся в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

В рамках первого этапа в этом году открыта многофункциональная спортивная площадка. Летом здесь можно играть в баскетбол, а зимой местные жители вскоре смогут кататься на коньках и играть в хоккей, также действуют площадки для волейбола и фитнеса, есть трибуны и модульные здания для переодевания.

Георгий Ткаченко высоко оценил проделанную работу и потенциал будущей территории, отметив, что при активной позиции жителей и их непосредственном участии реализуются такие большие проекты.

Отметим, что комплексное благоустройство площади Ярмарочной площади продолжится. Вскоре будет реализован второй этап благоустройства. В планах – трибуна на 450 зрительских мест, сцена и арт-объекты. Также установят детские комплексы, спортивные площадки и скамейки для отдыха. В итоге у осинцев появится ещё одно место для досуга.

Важность постоянных встреч

В конце визита Георгий Ткаченко приветствовал участников праймериза местного отделения партии «Единая Россия», который состоялся по поводу проведения дополнительных выборов в Думу Осинского городского округа по двум округам – они состоятся в апреле 2023 года. Он отметил важную роль активистов предварительных выборов в дальнейшем развитии малой родины.

После чего Георгий Александрович ответил на вопросы жителей в приёмной местного отделения партии «Единая Россия».

Так, к депутату обратилась Вера Цаплина, главный библиотекарь Гамицкой сельской библиотеки, которая ведёт при библиотеке кружок творчества.

– Ребята приходят заниматься к нам после уроков, их немало, проводим для них и кулинарные, и рукодельные мастер-классы. Часто с детьми выходим к ветеранам и дарим им то, что создано своими руками. Но не хватает запаса канцтоваров для создания сувениров, поэтому нам необходима в этом вопросе поддержка. Также в библиотеке действует волонтёрский центр, где ребята собрали огромный материал по истории Гамиц, написали про интересных людей села и другие интересные факты. Нам часто не хватает возможностей, поэтому мы вынуждены обращаться за помощью, – сказала Вера Ивановна.

Георгий Ткаченко отметил, что библиотека в сельских территориях в сегодняшних реалиях превратилась в многофункциональный центр:

– Это не только обмен книгами, но и общение, встречи, помощь друг другу, волонтёрская деятельность и краеведческая работа. Я считаю, что замечательные инициативы нужно поддерживать. Будем двигаться поступательно в данном направлении.

Еще одним посетителем депутатского приёма стала Надежда Пегушина, главный библиотекарь Паклинской сельской библиотеки, которая также рассказала о проектах учреждения и той работе, которая намечается в ближайший год. Депутат Георгий Ткаченко ответил, что пока в территориях есть активные люди, необходимо им помогать: «Мы всегда поддерживаем народные инициативы».

В результате визита депутата удалось наметить планы и обсудить вопросы, которые будут решаться совместными усилиями всех уровней власти и общественности.

Ольга Сёмина

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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Георгий Ткаченко, депутат Законодательного Собрания Пермского края по избирательному округу №23:

– От поездки к поездке я вижу совершенно очевидный вектор на развитие социальных проектов в муниципалитете. За последние три года в самой Осе и всем Осинском округе сделан решительный шаг в сторону активного благоустройства общественных территорий и капитального ремонта инфраструктурных объектов. Это процесс, в котором принимают активное участие муниципальная власть и конечно же инициативные жители. И хорошо, что в реализацию инициатив вовлекаются не только взрослые, но и дети, это важный вклад в будущее.

В ходе посещения объектов мы еще раз убедились, что работа ведется постоянно и планомерно. А это значит, что Оса и села округа будут развиваться, а жизнь здесь становиться комфортнее.

Алексей Григорьев, глава Осинского городского округа:

– Мы активно участвуем в федеральных проектах и краевых программах. Благоустройство Ярмарочной площади реализовано в рамках проекта «Комфортная городская среда». Это прекрасное подспорье, благодаря которому можно обустроить общественные городские зоны. Кроме того, ребята, инициировавшие благоустройство, видят, как их идеи реализуются на практике, это будет стимулировать их не уезжать, а работать и развиваться на территории округа. Радует также, что наконец мы смогли закончить реконструкцию дополнительного здания Детской школы искусств, где дети могут творить в современных комфортных условиях.