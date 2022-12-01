Маленькие спасатели

Дошкольник Лёва Ожгибесов с гордостью признаётся, что рад стать маленьким спасателем. Мальчик равняется на своего папу, который работает пожарным. Торжественная церемония посвящения для Льва и других воспитанников подготовительной группы № 7 детского сада «Сказка» (корпус «Золотой петушок») состоялась в прошедшую пятницу.

В гости к малышам пришли их старшие товарищи – учащиеся 6 «А» класса ОСОШ № 1, входящие в дружину юных пожарных «Лесной десант» (руководитель Люция Южанина).

Мероприятие открылось под звуки Гимна Российской Федерации. С вступительным словом к присутствующим обратился заместитель начальника 78 ПСЧ 11 ПСО ФПСГПС ГУ МЧС России по Пермскому краю Илья Курбанов. Пожелав ребятам крепкого здоровья и благополучия, он пояснил, что все мероприятия проводятся с целью обучения детей навыкам правильного поведения в случае возникновения пожара или другой чрезвычайной ситуации. А, самое главное, чтобы малыши росли здоровыми, сильными, ловкими и смелыми, готовились в будущем стать достойными защитниками близких и Родины.

Не обошлось и без поздравлений. Так, благодарственным письмом награждена семья Михаила и Анастасии Лобовых за оказание помощи в организации профилактических мероприятий. Благодарность за проведение работы по профилактике пожарной безопасности, безопасного поведения на воде среди учащихся и жителей Осинского городского округа получил и их сын Данил. В торжественной обстановке диплом получил ученик ОСОШ № 1 Виталий Белоногов, занявший 3 место в межрегиональном этапе по ПФО Всероссийского детско-юношеского конкурса научно-практических и исследовательских работ в области пожарной безопасности «Мир в наших руках».

А потом началось всё самое интересное. С помощью эмблем шестиклассники разделили дошколят на две команды: «Капельки» и «Огоньки». И малыши с большим удовольствием выполняли разные занимательные задания спортивной эстафеты. Девчонки и мальчишки ловко перемещались по «спасательным островкам» (двум обручам); не без труда проходя условную полосу препятствий, спасали игрушки; проявили сноровку в беге с пожарными касками и другое.

Таким образом в игровой форме, справившись с испытаниями, ребята «примерили» на себя непростую, но почётную профессию пожарного. Во всём им помогали педагоги: Люция Южанина, Вероника Евсина и Зульфия Адутова.

– Ребята, вы с достоинством вынесли все трудности профессии пожарного. Молодцы! Мы посвящаем вас в маленькие спасатели! – подводя итоги, сказал Илья Курбанов.

Завершилось мероприятие вручением сладких призов и общим фото на память.

В заключение добавлю, что 23 ноября аналогичное мероприятие успешно прошло в детском саду «Лира». Там дошкольников в маленькие спасатели посвящали ДЮПовцы четвёртой школы.

Татьяна ЕЛОВИКОВА

Фото автора

КСТАТИ

«Сегодня НКО и общественные организации – наши надёжные партнёры в развитии края. Своими проектами они решают важные социальные задачи, повышают качество жизни людей. Поэтому краевые власти будут и дальше совершенствовать механизмы поддержки инициатив некоммерческих и общественных организаций», – говорил ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Определены победители второго краевого конкурса социальных проектов СО НКО Фонда губернаторских грантов в 2022 году. Ими стали 42 проекта на сумму 47,5 млн руб. Кстати, из 42 проектов – 15 организаций впервые одержали победу и получат грант на реализацию своего проекта. Среди победителей – 16 некоммерческих организаций из территорий Пермского края, 25 – из Перми, 1 – из Москвы.

Одно из направлений проектов-победителей – поддержка и развитие движения юных пожарных.

МНЕНИЯ

Вероника Евсина, педагог детского сада «Сказка» (корпус «Золотой петушок»):

– С ребятами из дружины юных пожарных из первой школы мы подружились в прошлом году, когда участвовали в конкурсе «Неопалимая купина». Тогда они показали нашим воспитанникам замечательный спектакль по безопасности жизнедеятельности. В детском саду мы проводим мероприятия на данную тематику. И всё же, когда об этом рассказывают старшие дети, делятся пусть небольшим, но собственным жизненным опытом, дошкольники воспринимают информацию совершенно по-другому – с большим интересом и надолго. Я убеждена, что такие мероприятия с детьми нужно проводить в раннем возрасте.

Татьяна Вотинова, специалист по социально ориентированной деятельности Пермской краевой общественной организации «Добровольная пожарная охрана»:

– Социальные проекты, ставшие победителями конкурса Фонда губернаторских грантов, в Осинском округе реализуются с 2021 года. Во время мероприятий дошкольники знакомятся с профессиями пожарного, спасателя, учатся не бояться людей в форме и правильно вести себя в чрезвычайных ситуациях. По итогу реализации проекта фонд губернатора предоставляет оборудование: туннели, мешки для прыжков, обручи, жилеты, футболки. Такое оснащение уже получили первая и четвёртая школы. В этом году Пермская краевая общественная организация «Добровольная пожарная охрана» выиграла ещё два соцпроекта, и работа в этом направлении продолжится в течение года. Ребят «ждут» и учебные эвакуации, и экскурсии в пожарную часть. Хочется заметить, что вся деятельность осуществляется в формате «Дети – детям». Совместные мероприятия проводятся при взаимодействии с 78-й и 129-й пожарными частями, с отделом надзорной деятельности и профилактике пожарной безопасности.

Антон Половинкин, участник ДЮП «Лесной десант»:

– В дружине я, как и мои товарищи, состою с пятого класса. О профессии пожарного кое-что знаю. Классный руководитель Люция Асхатовна нас водила на экскурсию в пожарную часть. Мы видели диспетчеров, пожарные машины и обмундирование пожарных. Пока мне не приходилось никого спасать, но, если бы так случилось, я бы постарался.

Яна Пузанова, участник ДЮП «Лесной десант»:

– В жизни мне уже доводилась спасать животных: весной котёнка с дерева достала, голубя от собаки спасла. Он до сих пор у нас дома живёт, потому что летать не может: нет хвоста и одного крыла. А, если бы произошла беда с человеком, я бы в первую очередь позвала на помощь взрослых, позвонила в службу спасения по номеру телефона 112 или 01. Но лучше пусть этого не случается. Пока не решила, какую профессию для себя выбрать. Не исключаю, что буду работать в МЧС.