С преданностью любимому делу

14 ноября на заседании Совета по культуре при губернаторе Пермского края Дмитрий Махонин в торжественной обстановке вручил региональные и государственные награды жителям Прикамья. За особые достижения ими были отмечены работники учреждений культуры и искусства. Среди них преподаватель по классу баяна Осинской детской школы искусств Наталья Вергизова. Ей было присвоено почётное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».

Как подчеркнул Дмитрий Николаевич, для него большая честь лично поблагодарить людей, которые внесли большой вклад в развитие культурной отрасли края. «Нашему краю очень повезло, что в нём живут настолько творческие граждане. У Прикамья в этом направлении своя миссия. Мы понимаем, что от разнообразия культурной повестки зависит качество жизни в муниципалитетах, развитие экономики и туризма. Благодарю вас за работу, за то, что вы на самом высоком уровне организовываете культурную жизнь в Пермском крае».

Высокая оценка профессиональных достижений Натальи Вергизовой –результат её многолетней плодотворной работы как опытного талантливого педагога, полностью отдающего себя школе искусств, педагогике, детям. Её ученики постоянно становятся призёрами и лауреатами конкурсов и фестивалей разных уровней. Присвоение почётного звания – также итог её деятельности в качестве творческого руководителя ансамбля народной музыки «Мозаика», который достойно представляет Пермский край на международном и российском уровне.

Несмотря на все достижения, Наталья Валентиновна скромно признаётся, что, стремясь к ним, у неё никогда не было цели получить звание. «Я просто работаю и безумно влюблена в своё дело, отдаюсь ему с душой. Когда с желанием выполняешь свои обязанности, работаешь с любовью, когда ты посвящаешь жизнь своей профессии, то несомненно будет и успех. Конечно, я очень рада этой награде, безусловно, за ней стоит огромный многолетний труд. Получить её не только очень почётно, но и ответственно, ведь я понимаю, как важно и дальше с достоинством нести это звание. Это стимулирует и подстёгивает к тому, чтобы дальше двигаться и развиваться. Впереди большие планы, и огромное желание работать, служить родной культуре на благо не только города, но и целой страны».

Успех Натальи Вергизовой – это большое радостное событие для всего Осинского округа и, конечно же, школы искусств. По словам Сергея Ожгибесова, директора ДШИ, Наталья Валентиновна – профессионал своего дела, который прекрасно знает свой предмет. «Это человек-зажигалка, она может зажечь своими идеями и преподавателей, и учеников. Это двигатель, она никогда не сидит на месте и всегда придумывает что-то новое, привносит новаторские вещи в музыкальную жизнь города. От всего коллектива желаем нашей звёздочке всех благ и здоровья, чтобы свои навыки она и дальше с любовью и таким же успехом передавала нынешним детям и дальнейшим поколениям».

Отметим, что почётное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» присвоено Наталье Вергизовой Указом Президента Российской Федерации «О награждении государственными наградами РФ». Подобной наградой были отмечены ещё трое жителей края: Евгений Катусов, преподаватель классического танца в Пермском государственном хореографическом училище, Наталия Тимофеева, заведующая отделом в Пермской краевой библиотеке им. А.М. Горького, Светлана Чиркова, балетмейстер в ДК им. Солдатова. Главный хормейстер ансамбля народной музыки и танца «Ярмарка» Юрий Петров награждён медалью «За труды в культуре и искусстве». Также губернатор Дмитрий Махонин вручил почётную грамоту Пермского края коллективу государственной художественной галереи.

Елена МАНЬКОВА