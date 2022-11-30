Прикамцы могут подавать заявление на единое ежемесячное пособие на детей в СФР, МФЦ и через Госуслуги

Выплаты смогут получать родители более 200 тыс. ребят. При этом за оформлением льготы на понятных условиях и на весь период нужно будет обращаться только один раз.

Сегодня, 30 ноября, на заседании Правительства Пермского края под председательством губернатора Дмитрия Махонина был рассмотрен вопрос об изменениях в законодательстве по предоставлению мер социальной поддержки семьям с детьми.

Дмитрий Махонин подчеркнул, что изменения были приняты на федеральном уровне. «С 1 января 2023 года вводится ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Благодаря ему будет создана комплексная, адресная система поддержки нуждающихся семей с детьми и беременных женщин. Это делается прежде всего для удобства людей в части оформления документов. Если сейчас семьи отдельно оформляют документы по каждому из пособий, то теперь создается сервис, который позволит один раз подать заявление, и далее удобно и комфортно получать положенные выплаты. В Прикамье получать пособие будут семьи на более 200 тыс. детей. На эти цели из федерального и регионального бюджетов направлено 25 млрд руб.», – отметил губернатор.

Министр социального развития Пермского края Павел Фокин доложил, что во исполнение решений, принятых на федеральном уровне, на региональном также приняты все необходимые нормативно-правовые акты, предусматривающие механизм предоставления единого ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка.

«Получателями пособия станут семьи, воспитывающие почти 40% детского населения Пермского края. На выплаты в 2023 году из федерального бюджета направляется 18,9 млрд руб., и еще 6,3 млрд руб. – из регионального», – сказал министр.

Напомним, средства на эти цели направляются в рамках национального проекта «Демография», утвержденного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

По словам Павла Фокина, за получением единого пособия смогут обращаться все семьи с детьми в возрасте от рождения ребенка до 17 лет, а также беременные женщины, вставшие на учет в ранние сроки. Новое пособие объединит ряд уже действующих мер поддержки: выплаты на первого, третьего ребенка до 3 лет; пособие по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей; выплату на детей в возрасте от 3 до 7 лет и от 8 до 16 лет включительно; пособие беременным женщинам.

Министр подчеркнул, что единое пособие будет назначаться по тем же правилам, по которым сегодня выплачиваются пособия семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет. Размер пособия составит от 50% до 100% детского прожиточного минимума в зависимости от степени нуждаемости семьи. Сегодня это от 6 363 руб. до 12 726 руб., в дальнейшем планируются индексации.

Глава Минсоца Прикамья рассказал об условиях предоставления единого пособия, при назначении которого предполагается применение комплексной оценки нуждаемости. Так, будут учитываться уровень дохода семьи; наличие дохода от трудовой деятельности и наличие имущества – квартир, автомобилей, земельных участков и т.п.

Павел Фокин пояснил, что при введении единого пособия предусматривается переходный период: «Семьи, в которых дети родились до конца 2022 года, могут выбрать – получать прежние выплаты или перейти на новое пособие. При этом, возможность пользоваться выплатами по старым правилам сохраняется у семей до истечения всего периода их предоставления. Все семьи, в которых дети родятся после 1 января 2023 года, будут иметь основания заявиться на единое пособие и на новых условиях».

Руководитель ведомства сообщил, что администрировать данную выплату будет объединенный Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации (Социальный фонд России, СФР). Чтобы оформить новое пособие, необходимо будет подать лишь одно заявление без дополнительных справок, и сделать это можно как через портал Госуслуг, так и лично через МФЦ, либо Фонд пенсионного и социального страхования.

В завершение обсуждения Дмитрий Махонин подчеркнул, что выполнение социальных обязательств всегда было и остается ключевым приоритетом для Правительства Пермского края. «На ближайшие 3 года на поддержку социальной политики в регионе из федерального и регионального бюджетов планируется направить 126 млрд руб.», – заключил губернатор.​