За 2022 год в Прикамье построено более 16 км автомобильных дорог, отремонтировано – более 760 км

На заседании Правительства Пермского края под председательством губернатора Дмитрия Махонина был рассмотрен вопрос об итогах строительства и ремонта региональных и местных дорог в 2022 году, а также планы на будущий период. По словам главы Прикамья, в этом году за счет привлечения федеральных средств финансирование дорожной отрасли было рекордным для региона: почти 30 млрд руб., рост по сравнению с прошлым годом составил 11,5 млрд руб. За дорожный сезон было построено 16 км дорог и отремонтировать 760 км объектов по всему Прикамью.
«Строительство и ремонт дорог, вопросы обеспечения современным и безопасным транспортом остаются для нас приоритетными, – подчеркнул Дмитрий Махонин. – Благодаря этому обеспечивается безопасность и комфорт передвижения жителей региона, повышается доступность населения отдаленных территорий к социальным объектам, кроме того, это дополнительный импульс развития МСП и предприятий».
Глава региона акцентировал, что в этом году Пермский край впервые стал участником федеральной программы «Мосты и путепроводы». Благодаря этому в нормативное состояние приведено 11 мостов в Пермском, Добрянском, Частинском, Юсьвинском, Кочевском, Уинском, Бардымском и др. муниципалитетах. «Обращу внимание глав территорий на активное участие в этой программе в части подготовки проектно-сметной документации. Без федеральной поддержки и тесного взаимодействия с профильными ведомствами мы бы эти работы за такой короткий срок не провели», – добавил губернатор.
Подробнее об итогах работы дорожной отрасли за 2022 год доложил министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков. Региональное Правительство в части дорожной сферы ведет работу сразу по нескольким направлениям. Наиболее масштабная работа осуществляется в рамках адресно-инвестиционной программы (АИП) Пермского края. В ходе нее в текущем году завершены 4 объекта: например, это дополнительные полосы в сторону подъема трассы «Полазна – Чусовой» в Добрянском округе, съезд с объезда г. Чусового к чусовскому городскому микрорайону «Дальний восток», а также 1 и 3 этапы реконструкции автомобильных дорог «Пермь – Ильинский» и «Пермь – Ильинский – Хохловка».
В ближайшую трехлетку в ходе реализации краевой АИП будут сданы и введены в эксплуатацию 9 значимых дорожных объектов столицы Прикамья и региона. Несколько из них возводятся в рамках ул. Строителей. Это участки от ул. Вишерской до примыкания к ул. Папанинцев и от ул. Папанинцев до площади Гайдара, строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ул. Углеуральской и Транссибирской магистрали, а также строительство дополнительного выезда с промузла «Осенцы» и мост через р. Чусовую. Реализация последнего проекта обеспечит полноценную транспортную связь между столицей региона и населенными пунктами, находящимися на севере Пермского края. «Завершены работы по укладе асфальта как на самому мосту, так и на подходах к нему. Планируем открыть движение до конца декабря текущего года», – прокомментировал ход работ на дорожном объекте глава краевого Минтранса.
Еще одно ключевое направление в работе региональных властей – реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Прикамье является постоянным участником нацпроекта. В ходе него приводятся в порядок дорожные объекты Пермской городской агломерации, включающей четыре территории: Пермь, Пермский, Краснокамский и Добрянский округа. «На ремонт дорожной сети агломерации в 2022 году было направлено порядка 6,2 млрд руб. Из них 3,3 млрд руб. – федеральный бюджет. Запланировано к реализации 68 объектов, из них 37 – муниципальных. Работы завершены, все объекты введены в эксплуатацию», – отметил глава краевого Минтранса.
Министр транспорта также рассказал о ведомственной целевой программе «Содействие», финансируемой за счет федеральных средств. В 2022 году в рамках нее прошла реконструкция четырех дорог: Горнозаводск – граница Свердловской области, обход г. Чайковского, Чердынь – Ныроб, Сретенское – Рождественское (связывает Ильинский и Карагайский округа). По программе было выделено 730 млн руб., общая протяженность отремонтированных участков составила более 25 км.
В завершении доклада, Сергей Вешняков подчеркнул, что объем краевого Дорожного фонда ежегодно растет, в ближайшую трехлетку он составит свыше 83 млрд руб. Деньги будут направлены на реализацию крупных и значимых для всего региона объектов.
По итогам рассмотрения вопроса Дмитрий Махонин поручил краевому Минтрансу более активно взаимодействовать с федеральными дорожными структурами, а также привлекать их в развитие транспортной инфраструктуры Прикамья. В частности, на недавней «Транспортной неделе-2022» краевое Правительство заключило с федеральными профильными ведомствами несколько значимых соглашений. В рамках сотрудничества с «Росавтодор» в ближайшие пять лет особое внимание будет уделяться дорожным объектам, входящим в опорную сеть Прикамья. Это порядка 2,5 тыс. км дорог, на которые приходится максимально высокий трафик движения. Подписанное соглашение между регионом и госкомпанией «Автодор» позволит проложить новую дорогу на юге Пермского края в рамках строительства скоростной трассы М-12 «Казань – Екатеринбург». «Участие в подобных масштабных дорожных проектах необходимо наращивать», – добавил глава Прикамья.
- Первое, что можно отметить как тенденцию - переход от презентаций планов крупных проектов к их реализации или завершению. Речь идет о таких крупных объектах как - расширение моста через р. Чусовая, автодорога в Перми - ТР-53 (связывает отдаленные районы с центром), реконструкция ул.Крисанова, продолжение ремонта ул.Строителей. Это всё дорожные стройки, которые до недавнего времени оставались только на бумаге. Сейчас лед тронулся, это позитивный факт, город растет и вширь, и ввысь, а дорожная сеть не рассчитана на столь динамичное развитие городской агломерации. Второй факт - это изменение подхода непосредственно к дорожным работам. Их стараются проводить в комплексе: с учетом тротуарной сети, остановочных пунктов, освещения и других элементов. Конечно, далеко не везде действует данное правило. Еще один момент можно отметить, это реагирование на обращения жителей. Дорожные ремонты становятся более ориентированными на запросы людей. При этом до сих пор сохраняются отличие в контроле за работой подрядчиков по территориям края, есть факты неисполнения или низкого по качеству исполнения работ. Но главное в том, что есть курс на крупные стратегические дорожные стройки и рост качества выполнения работ в интересах жителей края.
- В ответ на новые вызовы и санкционное давление российская экономика ориентируется на новые рынки сбыта и выстраивает новые логистические цепочки. Они усиливают значение транспортных коридоров в направлении Средней Азии и дальнего Востока. Это в силу географического положения Пермского края повышает значимость региона в качестве транспортного и логистического хаба. В таких условиях для получения максимальных преимуществ Прикамью необходима качественная транспортная инфраструктура. Хорошие дороги никогда еще не были так важны и нужны как сейчас. Каждый построенный и отремонтированный километр – это инвестиция в развитие региона в целом и, как не раз подчеркивал губернатор Махонин, значительный вклад в развитие муниципалитетов.