За 2022 год в Прикамье построено более 16 км автомобильных дорог, отремонтировано – более 760 км

На заседании Правительства Пермского края под председательством губернатора Дмитрия Махонина был рассмотрен вопрос об итогах строительства и ремонта региональных и местных дорог в 2022 году, а также планы на будущий период. По словам главы Прикамья, в этом году за счет привлечения федеральных средств финансирование дорожной отрасли было рекордным для региона: почти 30 млрд руб., рост по сравнению с прошлым годом составил 11,5 млрд руб. За дорожный сезон было построено 16 км дорог и отремонтировать 760 км объектов по всему Прикамью.

«Строительство и ремонт дорог, вопросы обеспечения современным и безопасным транспортом остаются для нас приоритетными, – подчеркнул Дмитрий Махонин. – Благодаря этому обеспечивается безопасность и комфорт передвижения жителей региона, повышается доступность населения отдаленных территорий к социальным объектам, кроме того, это дополнительный импульс развития МСП и предприятий».

Глава региона акцентировал, что в этом году Пермский край впервые стал участником федеральной программы «Мосты и путепроводы». Благодаря этому в нормативное состояние приведено 11 мостов в Пермском, Добрянском, Частинском, Юсьвинском, Кочевском, Уинском, Бардымском и др. муниципалитетах. «Обращу внимание глав территорий на активное участие в этой программе в части подготовки проектно-сметной документации. Без федеральной поддержки и тесного взаимодействия с профильными ведомствами мы бы эти работы за такой короткий срок не провели», – добавил губернатор.

Подробнее об итогах работы дорожной отрасли за 2022 год доложил министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков. Региональное Правительство в части дорожной сферы ведет работу сразу по нескольким направлениям. Наиболее масштабная работа осуществляется в рамках адресно-инвестиционной программы (АИП) Пермского края. В ходе нее в текущем году завершены 4 объекта: например, это дополнительные полосы в сторону подъема трассы «Полазна – Чусовой» в Добрянском округе, съезд с объезда г. Чусового к чусовскому городскому микрорайону «Дальний восток», а также 1 и 3 этапы реконструкции автомобильных дорог «Пермь – Ильинский» и «Пермь – Ильинский – Хохловка».

В ближайшую трехлетку в ходе реализации краевой АИП будут сданы и введены в эксплуатацию 9 значимых дорожных объектов столицы Прикамья и региона. Несколько из них возводятся в рамках ул. Строителей. Это участки от ул. Вишерской до примыкания к ул. Папанинцев и от ул. Папанинцев до площади Гайдара, строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ул. Углеуральской и Транссибирской магистрали, а также строительство дополнительного выезда с промузла «Осенцы» и мост через р. Чусовую. Реализация последнего проекта обеспечит полноценную транспортную связь между столицей региона и населенными пунктами, находящимися на севере Пермского края. «Завершены работы по укладе асфальта как на самому мосту, так и на подходах к нему. Планируем открыть движение до конца декабря текущего года», – прокомментировал ход работ на дорожном объекте глава краевого Минтранса.

Еще одно ключевое направление в работе региональных властей – реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Прикамье является постоянным участником нацпроекта. В ходе него приводятся в порядок дорожные объекты Пермской городской агломерации, включающей четыре территории: Пермь, Пермский, Краснокамский и Добрянский округа. «На ремонт дорожной сети агломерации в 2022 году было направлено порядка 6,2 млрд руб. Из них 3,3 млрд руб. – федеральный бюджет. Запланировано к реализации 68 объектов, из них 37 – муниципальных. Работы завершены, все объекты введены в эксплуатацию», – отметил глава краевого Минтранса.

Министр транспорта также рассказал о ведомственной целевой программе «Содействие», финансируемой за счет федеральных средств. В 2022 году в рамках нее прошла реконструкция четырех дорог: Горнозаводск – граница Свердловской области, обход г. Чайковского, Чердынь – Ныроб, Сретенское – Рождественское (связывает Ильинский и Карагайский округа). По программе было выделено 730 млн руб., общая протяженность отремонтированных участков составила более 25 км.

В завершении доклада, Сергей Вешняков подчеркнул, что объем краевого Дорожного фонда ежегодно растет, в ближайшую трехлетку он составит свыше 83 млрд руб. Деньги будут направлены на реализацию крупных и значимых для всего региона объектов.

По итогам рассмотрения вопроса Дмитрий Махонин поручил краевому Минтрансу более активно взаимодействовать с федеральными дорожными структурами, а также привлекать их в развитие транспортной инфраструктуры Прикамья. В частности, на недавней «Транспортной неделе-2022» краевое Правительство заключило с федеральными профильными ведомствами несколько значимых соглашений. В рамках сотрудничества с «Росавтодор» в ближайшие пять лет особое внимание будет уделяться дорожным объектам, входящим в опорную сеть Прикамья. Это порядка 2,5 тыс. км дорог, на которые приходится максимально высокий трафик движения. Подписанное соглашение между регионом и госкомпанией «Автодор» позволит проложить новую дорогу на юге Пермского края в рамках строительства скоростной трассы М-12 «Казань – Екатеринбург». «Участие в подобных масштабных дорожных проектах необходимо наращивать», – добавил глава Прикамья.