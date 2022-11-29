В Прикамье пройдет модернизация всех центров занятости населения

В результате преобразования в регионе появится «Кадровый центр Работа России. Пермский край» – современное государственное кадровое агентство, предоставляющее бесплатные услуги населению и работодателям.

Пермский край вошел в число 17 регионов страны, в которых в 2023 году пройдет одновременная трансформация и модернизация всей сети центров занятости населения (ЦЗН) в субъекте. Необходимые финансовые средства уже заложены в бюджете следующего года. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.



Как пояснили в краевом Минсоцразвития, регион проделал большую работу, чтобы пройти конкурсный отбор по модернизации сети ЦЗН. В частности, в центрах занятости Пермского края многие услуги уже доступны в онлайн-формате, в том числе через портал «Работа России». Кроме того, подавляющее большинство сотрудников ЦЗН прошли необходимое обучение.



Напомним, вопросы трудоустройства граждан в регионе губернатор Прикамья Дмитрий Махонин держит на личном контроле по поручению президента России Владимира Путина. «Работа с занятостью в крае и снижение уровня безработицы – важнейшая задача для нас, – подчеркивает Дмитрий Махонин. – Рынок труда меняется очень динамично, постоянно появляются новые технологии. Служба занятости должна соответствовать всем новым требованиям. Это важно, чтобы люди быстрее находили работу, а кадровые службы компаний – нужных специалистов».



Всего на реализацию проекта из федерального бюджета Пермскому краю предоставляется более 269 млн руб., еще 14 млн руб. регион софинансирует за счет краевого бюджета. Помимо развития самих сервисов, в рамках комплексной модернизации сети службы занятости серьезно обновятся помещения территориальных отделов. Все они будут приведены в соответствие с фирменным стилем организации «Кадровый центр Работа России» с зонированием пространства для создания комфортных условий для посетителей. Также будет произведен текущий ремонт помещений, они будут оснащены современной, удобной, практичной минималистической мебелью.



На сегодня сеть ЦЗН включает в себя 74 точки присутствия – 51 территориальный отдел и 23 окна службы в МФЦ. По итогам реализации проекта сеть будет представлена 78 точками присутствия в каждом муниципалитете – 47 помещений центров занятости и 31 рабочее место в МФЦ. При этом, для повышения доступности комплексного решения вопросов обратившихся граждан, в 20 территориях центр занятости будет размещаться совместно с социальными службами, МФЦ и иными организациями.



По словам главы Минсоцразвития края Павла Фокина, в условиях развития цифровых сервисов деятельность службы занятости будет переориентирована на индивидуальный формат содействия трудоустройству каждого конкретного обратившегося. Это важно и с точки зрения работодателя – в части подбора соискателей на рабочие места в соответствии с пожеланиями последнего. Помощь будет оказываться всем, кто за ней обратится, а не только гражданам, официально признанным безработными. Например, здесь окажут содействие тем, кто уже имеет квалификацию и опыт работы, и хочет поменять работу на более высокооплачиваемую. Лицам, которые таких компетенций не имеют, будет обеспечиваться интенсивное сопровождение в вопросах трудоустройства, «доращивания» до запросов рынка труда.



Отдельный проект планируется реализовать в Перми. Сейчас центр занятости города занимает помещения в 8 объектах. За счет федеральной поддержки будет открыт один современный кадровый центр «Работа России» в центральной части краевой столицы, где помощь в поиске работы или работников будут оказывать специалисты высокой компетенции и заинтересованности в решении запроса соискателя. «В каждом районе города сохранятся точки присутствия службы занятости в помещениях МФЦ или социальной защиты. При этом услуги «Кадрового центра Работа России в Перми» будут одинаково доступны для жителей любого округа Пермского края», – подчеркнул Павел Фокин.



В результате преобразования в Прикамье появится «Кадровый центр Работа России. Пермский край» – современное государственное кадровое агентство, предоставляющее бесплатные услуги населению и работодателям. Благодаря модернизации соискатели смогут находить работу быстрее. Также получить помощь центров занятости смогут еще больше соискателей и работодателей.



Напомним, Прикамье принимает участие в проекте модернизации центров занятости населения с 2019 года. Флагманские центры «Работа России» уже открыты в Березниках, Кировском районе Перми и в Чусовом.

Подчеркнем, модернизация служб занятости проводится в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография», утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным.