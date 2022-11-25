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Подведены итоги конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования на 2023 год

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На заседании Правительства Пермского края под председательством губернатора Дмитрия Махонина были рассмотрены итоги реализации проектов инициативного бюджетирования (ИБ) в этом году, а также планы на 2023 год.

Дмитрий Махонин отметил, что благодаря проектам ИБ жители небольших городов, деревень и сел имеют возможность обустроить и привести в порядок парки, скверы, детские площадки, мемориалы и др. При этом именно они выбирают наиболее приоритетные проекты. «В этом году планируется распределить 200 млн руб. в бюджеты муниципалитетов. При этом теперь основной конкурс проходит на муниципальном уровне в пределах лимитов. Это сделано для того, чтобы более справедливо распределять бюджетные денежные средства – местному самоуправлению на местах значительно виднее какие инициативы жителей поддерживать», – сообщил он.

Напомним, конкурс проектов инициативного бюджетирования проводится в Прикамье ежегодно с 2017 года. Жители сами определяют приоритетные проекты, на которые будет выделено финансирование, а затем следят за их реализацией, в том числе осуществляют контроль за расходованием бюджетных средств.

Министр территориального развития Пермского края Светлана Усачева доложила, что всего по итогам этого года реализуется 223 проекта в 35 муниципалитетах – большая часть из них уже завершены. Однако ряд муниципалитетов – Косинский, Куединский и Частинский округа – рискуют перенести работы на 2023 год. Необходимо, чтобы главы этих территорий приложили все усилия для реализации проектов.

Самыми актуальными проектами среди жителей остаются детские и спортивные площадки, благоустройство общественных пространств, а также ремонт памятников.

Например, благодаря инициативе жителей Кудымкара, в одном из дворов появилась современная детская площадка с резиновым покрытием, которая стала любимым местом для игр у местной детворы.

Кроме того, ярким примером реализованных проектов этого года является инициатива жителей Краснокамска. Благодаря их активности около музыкальной школы появился новый тематический сквер.

В Осе местное территориальное общественное самоуправление (ТОС) уже на протяжении 3 лет подряд реализует проекты инициативного бюджетирования по благоустройству на Комсомольской площади. В прошлом году на этом месте были построены детский игровой комплекс, полоса препятствий и скейт-парк. В этом году ТОСовцами предложена идея по обустройству на площади летней сцены для проведения мероприятий. «Отличный пример, как благодаря инициативным гражданам удалось из пустыря превратить такое место притяжения жителей всех возрастов», – сообщила Светлана Усачева.

Министр также рассказала об итогах отбора проектов инициативного бюджетирования на 2023 год. Всего из 307 проектов жителей, предоставленных на муниципальный этап конкурса, 192 признаны победителями и поступили для участия на краевой конкурс. Светлана Усачева отметила, что благодаря новому подходу, в этом году на региональном уровне отсутствуют отклоненные проекты.

По итогам рассмотрения вопроса, глава Прикамья Дмитрий Махонин поручил Минтерразвития проанализировать активность территорий в рамках реализации проектов ИБ. Он также подчеркнул, что главам муниципалитетов необходимо активизировать работу с населением по вовлечению их в проекты местных инициатив. «Жители всегда хотят изменений. Отговорки администраций территорий о том, что население не активно – не пройдут. Если низкие показатели, значит, это в первую очередь, неэффективная работа муниципалитета», – резюмировал он.

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