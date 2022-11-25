В Прикамье с начала 2023 года вводится единое ежемесячное пособие для семей с детьми

Оно позволит уменьшить бюрократическую составляющую – семьям не надо будет подавать разные заявления на каждую из выплат отдельно.

Сегодня, 24 ноября, на пленарном заседании Законодательного Собрания Пермского края в двух чтениях принят законопроект, касающийся выплаты единого ежемесячного пособия гражданам, имеющим детей, и беременным женщинам.

Документ подготовлен по инициативе губернатора Дмитрия Махонина во исполнение поручения президента России по выстраиванию целостной системы поддержки семей с детьми. Напомним, с этой целью на федеральном уровне приняты нормативные акты о введении в стране с 1 января 2023 года ежемесячного пособия на детей. Принятый законопроект направлен на приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным.

Как пояснили в Минсоцразвития Прикамья, ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка вводится в Пермском крае с начала следующего года. Размер выплат на ребенка будет составлять от 50% до 100% величины прожиточного минимума для детей – от 6 363 руб. до 12 726 руб., а для беременных женщин от 50% до 100% величины прожиточного минимума для трудоспособного населения – от 6 979,5 руб. до 13 959 руб. При этом ежемесячное пособие будет предоставляться в соответствии с едиными условиями для различных категорий граждан.

По словам главы ведомства Павла Фокина, это будет выплата, понятная для людей и простая в получении. «Благодаря введению пособия будет выстроена единая, комплексная, «бесшовная», адресная система поддержки нуждающихся семей с детьми до достижения ими возраста 17 лет, а также беременных женщин с ранних сроков беременности», – отметил министр.

По данным краевого Минсоцразвития, это ежемесячное пособие объединит несколько видов выплат: беременным женщинам, на первого ребенка, на третьего ребенка, а также на детей от 3 до 7 лет и на детей от 8 до 17 лет. Денежные средства будут предоставляться при следующих условиях: если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного уровня; период расчета – 12 месяцев, предшествовавших месяцу перед месяцем обращения; действие правила «нулевого дохода»; учет имущественной обеспеченности семьи.

Кроме того, для повышения благосостояния семей при рождении близнецов предложено установить выплату при рождении не только тройни, но и двойни с увеличением размера выплаты до 100 тыс. руб. на каждого ребенка. Сейчас размер выплаты составляет 6 570,53 руб.

Павел Фокин подчеркнул, что при этом, нужно будет подавать только одно заявление, а всю информацию о семье сотрудники Министерства будут получать в рамках межведомственного взаимодействия из налоговых органов, МВД и Росреестра.

«Новое пособие позволит уменьшить бюрократическую составляющую – семьям не надо будет подавать разные заявления на каждую из выплат отдельно. Все будет учтено в одном единственном документе. Но главное – новое пособие «закроет» вопрос с пособиями на весь срок от беременности до совершеннолетия ребенка», – подчеркнул министр.

Также предусматривается переходный период – все ранее назначенные меры поддержки будут сохранены до окончания периода их предоставления, сообщили в Минсоцразвития Пермского края.

Помимо выплат ежемесячного пособия для льготных категорий продолжают действовать региональные меры поддержки. В частности, для нуждающихся семей остается бесплатное питание для обучающихся в школе и единовременное пособие кормящим матерям. Для нуждающихся многодетных семей сохраняются: ежемесячная денежная выплата на учащегося в возрасте от 17 до 23 лет; ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату коммунальных услуг на каждого члена семьи; бесплатное посещение музеев, выставок; бесплатное обеспечение одеждой для школы и спортивной формой; бесплатное питание для обучающихся по очной, очно-заочной форме, форме семейного образования; выплата компенсации 50% в музыкальных школах, спортивных секциях, школах искусств.

Для многодетных семей сохраняется обеспечение лекарственными препаратами детей до 6 лет.

Выдача ежемесячного пособия на ребенка будет осуществляться за счет средств бюджета Пермского края при софинансировании из федерального бюджета с учетом установленного предельного уровня софинансирования.

Расходы краевого бюджета на предоставление пособия составят в 2023 году – почти 6,3 млрд руб., в 2024 году – 7,8 млрд руб., в 2025 году – порядка 7,9 млрд руб.

Напомним, мероприятия по поддержке семей с детьми реализуются в рамках национального проекта «Демография», утвержденного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.