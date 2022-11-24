Радость от общения и побед

На календаре – 12 ноября, субботний день. И снова Оса принимает спортсменов. Повод хороший: здесь проходит завершающий этап традиционной Спартакиады ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

Встретились лукойловцы четырёх нефтяных районов Прикамья: Осинского, Пермского, Чернушинского и Полазненского.

Игры по волейболу, настольному теннису, а также соревнования по гиревому спорту и плаванию проходят одновременно сразу на двух площадках: Детско-юношеской спортивной школы и спортивной школы имени В.А. Лобанова. Я же стараюсь успеть везде. Для начала иду к гиревикам.

На помостах сразу несколько спортсменов. Мужчинам предстоит выполнить классическое двоеборье: упражнения «толчок» и «рывок». Время выполнения каждого – 10 минут.

Среди присутствующих вижу знакомое лицо. Это осинец Олег Будусов, весовая категория – до 70 кг, вес гири – 24 кг.

– Олег, жми, не сдавайся! Ты ещё можешь! – поддерживают коллеги.

– Фиксацию чётче, пожалуйста! – комментирует кому-то из выступающих главный судья соревнований Наис Мусин.

Олег совершает 20 подъёмов в толчке, 70 – в рывке. И в итоге в своей категории занимает почётное 3 место. Молодец!

А я спешу в бассейн, тут уже вовсю вольным стилем соревнуются пловцы – женщины и мужчины. Одни преодолевают 50 метров, другие – стометровку. Далее им предстоит эстафета. Делаю несколько кадров и устремляюсь к выходу: надо успеть на волейбольную игру. На транспорте это быстро.

В зале спортшколы шумно. Параллельно проходят два матча. На дальней площадке сражаются команды Осы и Перми.

– Давай, давай, давай, играй! Подняли, забили! Давай подачу ещё! Лёха, давай, бей! – поддерживает председатель цехового комитета ЦДНГ-5 Наталия Шестакова.

Высокий осинский игрок Алексей Рязанов, № 10, мастерски подаёт мяч и забивает гол противникам. Игра живая, спортсмены быстро перемещаются по полю. В итоге вторая партия заканчивается со счётом 15:25 в пользу Осы, и зрители отмечают сильную игру. А первая для них, к сожалению, оказалась безуспешной.

– Первую игру мы продули из-за несыгранности. Конечно, сказывается тот момент, что команда сборная: в её составе нефтяники 5, 6 и 8 цехов. Вторая встреча получилась более продуктивной: мы собрались с силами, наверстали упущенное и дали хороший результат, – поясняет Максим Шилов, начальник смены ЦДНГ-5 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», капитан команды по волейболу Осинского нефтяного района.

Забегая вперёд, скажу, что результате всех волейбольных баталий Осинский нефтяной район занял в этом виде спорта третью ступень пьедестала почёта.

Я возвращаюсь в спортшколу имени Виктора Лобанова, чтобы успеть понаблюдать за состязаниями по настольному теннису. А игры уже заканчиваются. Делаю фото и беру интервью у гостей Спартакиады.

И вот народу в спортзале становится всё больше. Участники соревнований постепенно подходят. Мероприятие завершается приятной церемонией награждения.

Улыбки на лицах, подарки, взаимные одобрительные рукопожатия и фото на память. Царит всеобщая радость от общения и побед. Уставшие, но счастливые все расходятся и разъезжаются по домам.

Татьяна ЕЛОВИКОВА

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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Макшин, заместитель председателя ОППО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»:

– Сегодня в Осе состоялся заключительный этап ежегодной традиционной Спартакиады, участие в котором приняли спортсмены-нефтяники четырёх районов. В плавании не было равных осинским спортсменам. В настольном теннисе и гиревом спорте отличные результаты показали нефтяники Полазны. Чернушане стали победителями в волейболе.

Отмечу, что сегодняшний нефтяник должен быть всесторонне развит, в том числе и в спорте. Спорт – это одна из сфер деятельности, где можно проявить себя. И те, качества, которые необходимы спортсмену: целеустремлённость, трудолюбие и упорство, конечно же, помогают добиваться хороших результатов в работе. И всё же мы не ставим во главу угла победы. Важно другое: вести здоровый и активный образ жизни, поддерживать спортивную форму и не болеть.

Наталия Шестакова, инженер по охране окружающей среды, эколог, председатель цехового комитета ЦДНГ-5:

– У нас со спортсменами дела обстоят хорошо. В каждом цехе есть команды, которые участвуют как между цехами, так и за наш Осинский нефтяной район. Спартакиада проходит в течение года по 11 видам спорта. Конечно, на первом месте – решение производственных задач, а потом уже соревнования. И спорт никогда не мешает добиваться производственных результатов.

МНЕНИЯ

Олег Будусов, начальник службы по контрольно-измерительным приборам и автоматизации ЦДНГ-5 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»:

– Гирями я занимаюсь около 10 лет, но, скорее, любительски. Люблю ходить в бассейн. И всё же основным видом спорта для меня является пауэрлифтинг, в котором я достиг определённых результатов. Обстановка на соревнованиях сегодня дружественная. Друг за друга болеем. Своим результатом, если честно, не очень доволен. А в целом Спартакиада – это в первую очередь коммуникация. В трудовые будни мы ведь общаемся лишь по телефону, а здесь – воочию. Так, например, в последние два года, когда мероприятие не проводилось в связи с ковидом, было скучно. И наконец-то встреча спортсменов состоялась. Я вижу от этого лишь пользу. Кстати, моя жена и обе дочери тоже ходят в тренажёрный зал.

Кирилл Вострецов, оператор добычи нефти и газа ЦДНГ-5 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»:

– Здорово, отлично! Мне нравятся такие мероприятия, когда собираются посоревноваться. Это не просто интересно, но и полезно, потому что появляется возможность общения с друзьями и ребятами из других цехов.

Вячеслав Рясин, оператор добычи нефти и газа ЦДНГ-3 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» (Чернушка):

– В настольный теннис я играю с 7 класса школы. Поэтому и, когда два года назад пришёл в ЛУКОЙЛ, стал защищать честь команды нашего нефтяного района по этому виду спорта. Настольный теннис тренирует реакцию, мышление (надо думать, как обыграть противника). В трудовой деятельности помогает натренированность ног: на игре ты подвижен, а поскольку я работаю оператором, то тоже приходится много ходить. Так что одни плюсы!

Георгий Пузырьков, оператор добычи нефти и газа ЦДНГ-4 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» (Полазна):

– Гиревым спортом я занимаюсь 10 лет. Кроме того, греблей, плаванием. В своё время мой руководитель сказал: «Пойдём потолкаем!» и пошёл. Трудовой деятельности спорт помогает: работается легко, свободно дышу, не запыхиваюсь. Сегодня всё прошло замечательно! Мы выиграли, Полазненский нефтяной район занял в гиревом спорте 1 место!

Михаил Пьянков, оператор добычи нефти и газа ЦДНГ-4 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» (Полазна):

– В ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ я работаю с 2007 года. Тогда же и начал участвовать в Спартакиаде. Накануне мероприятия мастер нашего цеха, посмотрев на мои внешние данные, пригласил поучаствовать в гиревом виде спорта. Я согласился и показал неплохой результат – занял 2 место. С тех пор затянуло. Мой личный рекорд: Чемпионат края, толчок – 143, рывок – 203. Это рекорд и Пермского края, пока держится.

Я четырежды чемпион мира по гиревому спорту. Начинал с 4 места в Казахстане (2016 год), в Сеуле занял 1 место (2017 год), Латвии – 2 место (2018 год), в Будапеште я хорошо выступил среди любителей. На Чемпионате Европы был первым. В общем, дочь насчитала более 200 медалей за 1, 2, 3 места. Спорт и я неразделимы! Кроме как гирями, я занимаюсь бегом (марафонец), греблей, горными лыжами, хоккеем, в турпоходы хожу. А ещё на гитаре, барабанах играю… У меня спортивно поющая семья и друзья. К слову, супруга и дочери тоже на спортивной волне. Нынче уже и внучка пробежала в пермском марафоне.

Сегодня не очень доволен собственным результатом: сказалась недавняя травма, полученная в хоккейной игре. Много тренировок пропустил. Но мне неважно быть первым, важен сам процесс. И всё же когда соперники дышат в спину, они тем самым подгоняют. Это большой стимул.