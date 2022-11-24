Создай своё будущее сейчас

Десятиклассники школы № 4 города Осы Севастьян Губанов и Дарья Бочкарёва поступили 20 октября в ЛУКОЙЛ-класс. Благодаря обучению в нём ребята, планирующие стать нефтяниками, посещают дополнительные занятия по профильным предметам и изучают основы нефтяного дела.

– Я решил стать частью лукойловского класса, чтобы получить опыт, быть подготовленным к получению высшего образования по нефтяной специальности. Стремлюсь к цели: быть нефтяником, – говорит Сева.

– Я хочу, чтобы моё будущее было связано с профессией нефтяника, поэтому для меня очень важно быть в рядах профильного класса, – делится Даша.

13 обучающихся четвёртой школы стали учениками ЛУКОЙЛ-класса, посвящение в торжественной обстановке состоялось в минувший четверг. ЛУКОЙЛ-класс – сформированная группа учащихся 10 и 11 класса для углублённой профильной подготовки в целях последующего получения высшего образования по специальностям, соответствующим профилю основных видов деятельности «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» дальнейшего трудоустройства в Общество. Цель обучения в профильном классе – подготовка перспективного кадрового резерва для Общества из числа наиболее способных и мотивированных на успешную профессиональную самореализацию учащихся.

Но прежде специалист Отдела развития и оценки персонала «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», рассказала будущим нефтяникам о возможностях молодых специалистов на предприятии, профильных учебных заведениях, а также об уникальном проекте: обучение в Корпоративных группах «ЛУКОЙЛ» в Пермском национальном исследовательском политехническом университете, студенты которой будут составлять стратегический резерв Компании.

Лукойл заинтересован в молодых и перспективных специалистах, поэтому активно участвует в процессе их обучения. В рамках взаимодействия с учебными заведениями реализуются оплачиваемая практика студентов, стипендиальная программа, мастер-классы от руководителей предприятия и сопровождение ими дипломных работ. Также студенты принимают участие в научной, спортивной и общественной жизни организации.

Интерес школьников вызвала информация о целевом обучении, в рамках которого они узнали, что существует возможность обучаться бесплатно за счёт средств Осинского муниципалитета и после выпуска получить трудоустройство в «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

Студенты Корпоративной группы «ЛУКОЙЛ» с 2023 года будут продолжать обучение в новом образовательном центре в г. Когалым – филиале ПНИПУ.

О своём обучении в Корпоративной группе рассказала ребятам студентка 2 курса Пермского политеха по направлению «Геология месторождений нефти и газа», а в прошлом выпускница школы № 4, Полина Половинкина.

– Впервые об обучении в Корпоративной группе «ЛУКОЙЛ» я узнала в десятом классе. Меня эта информация удивила, и с тех пор я не сомневалась: буду поступать только на геолога и именно в Корпоративную группу. Для успешного поступления мне помогли не только хорошая сдача ЕГЭ, красный аттестат, но и победа в ежегодной олимпиаде по физике и математике, которую проводил университет совместно с ЛУКОЙЛом, – поделилась девушка.

Встречи с руководством, поездки на промысел, активная внеучебная жизнь и участие в мероприятиях Компании – рассказ Полины был ярким и впечатляющим.

Непосредственно о производстве ребятам рассказал заместитель начальника ЦИТС «Оса» Эдуард Имайкин. После этого состоялось посвящение учеников МБОУ СОШ № 4 в ЛУКОЙЛ-класс, после которого им были вручены памятные сувениры.

Всего в «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» трудятся более 4400 человек, свыше 35 процентов из которых – молодые специалисты в возрасте до 35 лет. Молодые работники – это будущее ЛУКОЙЛа, поэтому для них создаются особые условия работы на предприятии, а также предусматривается большой пакет социальных гарантий и льгот. Будем надеяться, что их ряды пополнятся в будущем и осинскими ребятами. Первый шаг в нефтяную профессию сделан!

Ольга СЁМИНА

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