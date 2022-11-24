Калач да каша – пища наша

Калиновая каша, гамицкие калачики, топлёное молоко с пенкой из печки… В Осинском округе прошёл фестиваль «Калачи да каша – пища наша». Вкусный, яркий, весёлый!

С порога гамицкого дома культуры раздавались звонкие звуки гармошки. Тут же очень ароматно пахло домашней выпечкой. В селе Гамицы собрались не только знатные кулинары, но и любители народного творчества.

Первым делом участники фестиваля представили свои визитки. Концертная программа «По-гамицки закалачим» прошла на ура! Зал подпевал и аплодировал народным артистам. А сударь Калач (Илья Бочкарёв) и тётушка Каша (Людмила Высокова) только добавляли огня.

«Калачи да бараночки из муки и сметаночки», – начали запевать хозяева. Продолжили гости из Мостовой, Комарово, Паклей и других сёл и деревень округа.

Заведующий Гамицким клубом Светлана Чистова говорит: «Фестиваль у нас зародился в 2016 году, сначала он назывался просто «Гамицкий калач», который проводился традиционно в День села. Сейчас мы добавили к нему калиновую кашу, и он получился более колоритный и необычный».

Благодаря этому фестивалю в Гамицы приезжает немало туристов. «Отовсюду!» – говорят клубные работники, которые проводят для гостей мастер-классы и народные игрища. «Почему именно к нам должны приехать? Да потому что у нас не только калачи, но и калиновая каша!» – делятся гамицкие девчата.

Вкус калиновой каши, надо сказать, непривычный – на любителя. Причем у каждого повара она разный. Приготовленные каши, равно как и калачики, от разных команд были представлены на конкурс. По результатам голосования победили тишковские повара, именно их творения набрали больше всего голосов участников мероприятия.

Стоит отметить, что фестиваль приурочен к Михайлову дню, который в славянских традициях связывался с началом зимы. Это весёлый и сытный праздник, таким получился и наш фестиваль.

Притягательными моментами праздника были разнообразные мастер-классы. Кульминацией стало обучение выпечке калачиков. Валентина Паздерина умело замешивала муку, добавляла сметаны, а ребятишки ловко лепили колёсики. А потом, горячие, румяные, на противне, они просились прямо в рот. Лепка пельменей из редьки, картофельные ушки, калиновая каша – кто не умел, мог научиться! А гречневая каша из топора на костре понравилась всем желающим.

Веничек из кедровых иголок, ткачество поясов, верховая набойка, изготовление куклы-оберега – рукодельные мастер-классы пользовались большим спросом. Приобщение к народной культуре происходило в непосредственной атмосфере. Дополнила всё это выставка старинных вещей «Бабушкин сундук» и просмотр фильма «Осинская околица» Сергея Белова.

И на улице тем не менее, несмотря на ноябрьский морозец, было живо. Молодёжь водила хоровод, играла в «Цепи кованые» и другие народные игры. Например, игра в «Покойника» понравилась всем, несмотря на её неоднозначность. «Покойник, покойник, умер во вторник, стали ему гроб тесать, соскочил, давай плясать, стали дырочки вертить, соскочил, давай ловить», – повторяли играющие, ловя друг друга. «Вертить – так говорили наши бабушки», – поясняет Надежда Каликина, ведущая игр, заведующая Мостовинским клубом.

Фестиваль продолжился частушечным баттлом. А подарком для всех участников стало выступление виртуоза-балалаечника из Москвы Юрия Шутова.

Фестивль «Калач да каша – пища наш» проводится в рамках краевого проекта «59 фестивалей 59 региона» при поддержке Министерства культуры Пермского края, благодаря чему в округе развивается событийный туризм.

«В регионе ежегодно с участием более двух миллионов зрителей проходит свыше 200 фестивалей. Они разные, среди них есть достаточно большие, а есть и локальные, – отмечал ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. – Очень важно, чтобы в каждом муниципалитете хотя бы раз в год проходило большое, яркое событие, привлекающее внимание нескольких тысяч зрителей. Более 10 тысяч человек – этот показатель должен стать ориентиром, на который нам надо выходить, и такие примеры у нас есть. Развитие фестивального движения позволит не только сделать более интересной жизнь людей, но и дать новые импульсы для социально-экономического развития территорий».

Всего в 2022 году на территории Пермского края запланировано более 90 таких локальных, муниципальных фестивалей, средний охват каждого из которых – 1,5-2 тысяч человек. Для их поддержки в регионе действует механизм поддержки – проект «59 фестивалей 59 региона». Этот же проект направлен на развитие межмуниципальных фестивалей. Их в год проводится около 20 со средним числом зрителей и участников порядка 2,6 тыс. Они направлены на развитие событийного туризма в муниципалитетах, а также способствуют созданию условий для развития бизнеса.

Ольга СЁМИНА

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МНЕНИЯ

Наталья Савельева, директор Дворца культуры:

– Мы очень рады, что наш фестиваль проводится в рамках проекта «59 фестивалей 59 региона», и мы снова подали заявку на этот конкурс. Результаты будут известны в ближайшее время. Подготовка к фестивалю стоила больших усилий, но я счастлива, что всё получилось и состоялось.

Семья Чистовых, г. Москва:

– Когда узнали, что в Гамицах будет такое мероприятие, решили заехать. Нам понравился мастер-класс по лепке пельменей. Нам их тут же сварили, и мы их съели. Сам сделал, сам съел. Очень прикольно, удобно, интересно. Считаем, что нужно поддерживать направление развития народной культуры.

Нина Сухорученкова, г. Пермь:

– Я узнала об этом фестивале и решила в нем поучаствовать, представив изделия свои и других рукодельниц. Платья-покосницы, которые я привезла, отличаются широкой полосой вышивки по подолу, богатым орнаментом и цветовой гаммой.