На улицах сёл будет свет

В Пермском крае в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий» завершаются работы по преобразованию общественных пространств.

В краевом Министерстве ЖКХ рассказали, что все проекты нацелены на развитие инфраструктуры – благоустройство мест для тихого и активного отдыха, создание пешеходных коммуникаций, организация освещения и оборудование площадок накопления ТКО. Обновление объектов проводится в 42 муниципалитетах региона. Общий объём финансирования на эти цели составил более 34 млн руб. из федерального, регионального и муниципального бюджетов.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал значимость программы для улучшения качества жизни в территориях. «Краевые и муниципальные власти обязаны делать все, чтобы уровень жизни в сельских населённых пунктах повышался и был не хуже, чем в городах, ведь на селе у нас проживает почти четверть населения региона. Программа комплексного развития сельских территорий как раз является одним из инструментов достижения этой цели. За последние два года из бюджетов всех уровней на реализацию мероприятий в территориях края в рамках проекта было направлено порядка 1,7 млрд руб.», – подчеркнул глава региона.

Так, в сельских территориях завершается обустройство наружного освещения. На сегодняшний день работы полностью выполнены в п. Орёл Березниковского округа, д. Кормилицы и п. Оверята Краснокамского округа, с. Альняш Чайковского округа, п. Вишерогорск Красновишерского округа, с. Шерья Нытвенского округа, д. Майдан, д. Пермякова, д. Малая Паль, с. Гремяча и п. Лесной Осинского округа, п. Лытвенский Александровского округа, а также с. Ашап, с. Малый Ашап, с. Красный Ясыл, с. Шляпники, с. Медянка и д. Михайловка Ординского округа.

Источник – сайт губернатора и Правительства Пермского края