Награда – осинскому врачу

В рамках специализированной медико-фармацевтической выставки-форума «МедФарм-2022» прошла церемония награждения нагрудным знаком «Отличник здравоохранения».

Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень вручила наградные знаки лучшим медицинским работникам Прикамья. Среди них – врачи различных специальностей, фельдшеры и медсёстры. Они отмечены за многолетний плодотворный труд, профессиональное мастерство и высокие личные достижения в области здравоохранения.

В списке награжденных 24 человека. Среди них Людмила Котомина, заведующая неврологическим отделением Осинской центральной районной больницы.

Отметим, что на форуме «МедФарм-2022», который прошёл в Перми с 9 по 11 ноября, свыше 500 федеральных, окружных и зарубежных экспертов обсудили актуальные вопросы диагностики и лечения различных заболеваний, реабилитации, лекарственного обеспечения и другое.

В открытии выставки принял участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он акцентировал внимание, что результатами выставки может стать ряд решений, которые позволят и дальше развивать отрасли медицины и фармацевтики в Прикамье. «Важно, что в этом году форум объединил две этих сферы – они тесно связаны друг с другом и должны синхронно развиваться. Успехи медицины напрямую зависят от темпов развития фармацевтической отрасли. Качественное и своевременное лечение помогает сохранять жизнь, здоровье и активность наших земляков», – подчеркнул губернатор.

Так, на форуме правительство Прикамья, Пермский научно-образовательный центр мирового уровня «Рациональное недропользование» (НОЦ) и Пермская государственная фармацевтическая академия Минздрава России заключили трехстороннее соглашение о создании в регионе Центра кластерного развития фармацевтической отрасли «Парма». Документ подписали губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, директор НОЦ Павел Илюшин и ректор Фармакадемии Владимир Лужанин.