Валерий Сухих провёл Парламентский урок для школьников Прикамья

10 ноября в Законодательном Собрании прошёл Парламентский урок для школьников из четырёх территорий Пермского края. Его участниками стали школьники и педагоги из Бардымского, Еловского, Осинского и Чайковского округов.

Открыл урок председатель краевого парламента Валерий Сухих. Серьёзный разговор о возможностях развития и самореализации молодёжи в регионе настроил всех присутствующих на плодотворную работу.

Как отметил председатель Законодательного Собрания Валерий Сухих, благодаря таким встречам школьники подробнее узнают о том, как устроены органы государственной власти, и как они, будучи юными жителями Прикамья, могут влиять на развитие своей территории и всего региона. «Парламентские уроки – это та площадка, где участники могут получить новые знания, научиться анализировать, выстраивать коммуникации и заявить о себе», – подчеркнул Валерий Александрович.

В ходе урока участники узнали о работе краевого и муниципальных молодёжных парламентов своих округов. С командами работали председатель Молодёжного парламента при Законодательном Собрании Пермского края Арсений Коротовских, его заместитель Александра Умнова, член краевого Молодёжного парламента Константин Нефедов, председатель Молодёжного парламента Бардымского округа Руслан Жумаханов и председатель Молодёжного парламента Чайковского округа Яна Шафеева.

Разработка социально значимых проектов – один из этапов мероприятия. Их темы школьники предложили самостоятельно.

Вместе с молодыми, активными, интересными парламентариями старшеклассники трудились над разработкой собственных проектов о сохранении культурных традиций и профориентации. Так, ученики из Бардымского округа предложили разработать квест на основе особенностей татарской культуры. Он будет содержать информацию о национальных играх, блюдах, танцах, ремёслах и истории округа.

Три проекта посвящены профориентационной работе. Ученики из Еловского округа разработали программу по профориентации на муниципальном уровне. Ребята из Чайковского округа предложили провести профориентационное мероприятие «Я и моё будущее» для школьников своего муниципалитета. Оно будет включать мастер-классы, тестирование и погружение в профессию.

Осинские школьники при поддержке взрослых готовы создать telegram-канал для абитуриентов с информацией о вузах и ссузах Пермского края. После разработки «коллективный продукт» достойно презентовала одиннадцатиклассница СОШ № 2 Арина Конева.

По предложению членов молодёжных парламентов, в дальнейшем планируется доработать проекты ребят и помочь в их реализации. Кроме этого, успешные совместные проекты школьников и молодёжных парламентов могут быть реализованы во всех территориях региона.

«Наши ученики стоят на пороге взрослой жизни, где им придётся брать ответственность сразу за три поколения – родителей, себя и своих детей. И хорошо, что уже в возрасте 16-17 лет они могут попробовать решить «взрослые» проблемы с помощью более опытных наставников. Уверена, что состоявшаяся встреча была для юношей и девушек интересной, полезной и запоминающейся», – отметила учитель математики МБОУ «СОШ № 3 г. Оса» Татьяна Смыкова.

В завершение мероприятия детям организовали познавательную экскурсию по городу Перми.

Напомним, Парламентский урок – просветительский проект, который проводится Законодательным Собранием Пермского края с 2006 года. Это традиционная форма общения школьников и депутатов, представителей органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Ежегодно разработчиками представляется уникальная методика проведения Парламентского урока по конкретной теме.

В этом году активное участие в проведении мероприятий проекта принимают члены Молодёжных парламентов.

Парламентские уроки будут проходить до конца этого года во всех образовательных учреждениях территорий Прикамья.

МНЕНИЯ

Матвей Кулпин, учащийся 11 класса ОСОШ № 1 имени Героя РФ В.П. Брюхова:

– Я впервые участвую в мероприятии такого уровня. Считаю, что Парламентские уроки нужны, так как, во-первых, здесь мы общаемся со сверстниками из других территорий. Во-вторых, это возможность поговорить с представителями власти о важных проблемах, которые волнуют молодёжь.

Молодое поколение может влиять на изменения жизни своего родного города и края к лучшему. Я, например, проявляю гражданскую активность: участвую во всех школьных и городских мероприятиях, хожу на митинги, акции. Поддержал проект ребят по изменению Ярмарочной площади, заявив о своём мнении в голосовании. Теперь она преобразилась и пользуется спросом у ребят. Вот и в этот раз в Законодательном Собрании Пермского края коллективно мы подняли новую жизненно важную тему, касающуюся выпускников школ. Обсудили проблему недостатка информации на сайтах об учреждениях, в которые они хотят поступить: о количестве бюджетных мест, проходных баллах, о наличии мест в общежитиях для проживания и многом другом.

Арина Конева, ученица 11 класса СОШ № 2:

– В этом году я первый раз стала участником Парламентского урока. В составе команды Осинского городского округа мне удалось побывать в зале заседаний Законодательного Собрания и узнать о деятельности Молодёжного парламента. Было интересно работать с председателем краевого Молодёжного парламента Арсением Кротовских и его заместителем Александрой Умновой. С их помощью с командой Осинского городского округа мы разработали проект, повышающий уровень осведомлённости учащихся о профориентации. В рамках нашего проекта учащиеся 9 и 11 классов школ смогут найти информацию, необходимую им для поступления в высшие или средние специальные учебные заведения Прикамья, а также пообщаться с студентами краевых учебных заведений.

Егор Окулов, учащийся 10 класса СОШ № 3:

– Я очень рад, что побывал в Законодательном Собрании Пермского края. Было интересно. Нам представилась отличная возможность посмотреть, как работают парламентарии, проходит голосование, организована работа депутатов и Молодёжного парламента. Наблюдая за ними, я понял, что не нужно стесняться высказывать свои мысли и предложения. Молодые люди могут активно создавать проекты, тем самым продвигая родной край.

Для меня эта поездка оказалась полезной, так как в будущем хочу работать в сфере юриспруденции.

Тимофей Акбаев, учащийся 10 класса СОШ № 4:

– В мероприятии такого уровня я уже принимал участие, но на Парламентском уроке в Законодательном Собрании Пермского края побывал в первый раз.

Нам довелось лично встретиться с председателем Заксобрания Пермского края и депутатом нашего округа Валерием Александровичем Сухих, который не раз бывал в нашей школе, а также с членами Молодёжного парламента Пермского края. Из общения с ними я почерпнул немало полезного для себя. Например, как правильно писать проекты. Узнал, что при решении любого вопроса всегда нужно ставить проблему, а потом искать способы её решения.

А вообще опыт написания проектов у меня уже есть. Под руководством учителя нашей четвёртой школы Елены Александровны Кобелевой я провожу исследования, которые в дальнейшем, надеюсь, смогут помочь людям.

Подготовила Татьяна Еловикова