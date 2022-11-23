С начала года Центр развития агробизнеса провёл почти 1300 консультаций для предпринимателей

ГКУ «Центр развития агробизнеса» оказывает бесплатные консультационные и информационные услуги для аграриев Прикамья. С начала года для предпринимателей проведено 1293 консультации по различным направлениям. Центр развития агробизнеса работает в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Начинающие предприниматели в сфере сельского хозяйства могут проконсультироваться по вопросам предоставления грантов «Агростартап» и «Агротуризм», предоставления субсидий на развитие сельской кооперации и другим.

Также проведено около 40 выездных семинаров по различным направлениям, в частности, по заготовке кормов, основам рыбоводства, подборке кормов для увеличения надоев молока, по работе сельхозпредприятий в системе ФГИС «Зерно» и так далее.

Для получения знаний и помощи в запуске агробизнеса «с нуля» совместно с АО «Россельхозбанк» реализуется проект «Школа фермера», направленный на обучение начинающих предпринимателей организации бизнеса в сфере АПК. В этом году 21 человек из 9 территорий края и краевой столицы получили дипломы о профпереподготовке.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин неоднократно подчёркивал значимость аграрной отрасли для Прикамья. «Несмотря на то, что Пермский край – преимущественно промышленный регион, сельское хозяйство является одним из ключевых направлений развития. Поддержке сельхозтоваропроизводителей власти Прикамья уделяют большое внимание. Агрохозяйства получают субсидии и гранты как на модернизацию производства, так и на переработку продукции», – отмечал глава региона.

Стоит отметить, что специалисты отдела по работе с представителями агропромышленного комплекса оказывают консультации по корректности заполнения документов, обращают внимание заявителей на ошибки и всегда сориентируют аграриев по срокам подготовки отчётности.

Благодаря изменению системы работы Центра в Прикамье удалось сократить сроки получения сельхозтоваропроизводителями субсидий. Как рассказал министр агропромышленного комплекса Пермского края Павел Носков, одним из преимуществ Центра является работа, выстроенная по принципу «единого окна», в котором осуществляется приём документов на получение всех мер государственной поддержки, предусмотренных для аграриев региона.

Отдельным направлением работы Центра является внедрение цифровых решений в АПК региона. Специалисты центра консультируют аграриев по работе в федеральной системе о землях сельхозназначения. Создано 577 личных кабинетов агропредприятий края. С начала года проведены работы по оцифровке 97% сельхозземель Прикамья.

Для получения консультаций можно позвонить по новым номерам телефонов: 8 (342) 25-81-901 – приёмная, 8 (342) 25-81-902 – консультационный отдел.

Также имеется возможность получить информацию через запрос на сайте Центра путём заполнения формы или по электронной почте: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

Отметим, для фермеров Пермского края действует более 20 мер поддержки. Среди них – компенсации за ввод неиспользованных земель в оборот, субсидии на возмещение части затрат на приобретение агротехники, модернизацию оборудования, субсидии на покупку кормов для молочного крупного рогатого скота, возмещение части затрат на приобретение минеральных удобрений и многие другие.

Более подробно с условиями получения мер поддержки можно ознакомиться в разделе «Объявления» на сайте Министерства.

Информация предоставлена Министерством агропромышленного комплекса Пермского края