В Пермском крае отмечается прирост производства молока

За 10 месяцев текущего года, по данным специалистов, валовый надой молока в Пермском крае составляет 421,5 тыс тонн. Для сравнения: в 2021 году этот показатель составлял 401,5 тыс тонн.

Прирост по сравнению с прошлым годом составляет 5%. Кроме того, вырос суточный надой молока на 1 фуражную корову и составляет 18,1 кг.

В Осинском городском округе работают восемь предприятий, специализирующихся на производстве коровьего молока: ООО «ВостокАгро», ООО «Итера», ООО «Горы», СПК «Кузнечиха», КФХ Смолоногина Н.В., КФХ Шеин А.И., КФХ Шестаков Р.А. и КФХ Мерзлякова Е.В.

Так, по сообщению заведующего отделом развития экономики управления развития экономики, имущественных и земельных отношений администрации Осинского городского округа Елены Мазуниной, в целом по хозяйствам валовое производство молока за период с января по октябрь 2022 года возросло почти на 3%.

«В передовиках, увеличивших производство продукта по отношению к 2021 году, оказались четыре предприятия: КФХ Шеин А.И. (279,9%), КФХ Шестаков Р.А. (184,2%), ООО «ВостокАгро» (145,0%) и ООО «Итера» (126,1%). Есть хозяйства, которые в этом году увеличили поголовье КРС молочного направления. Это Общества «ВостокАгро» и «Итера», а также крестьянские (фермерские) хозяйства Александра Шеина, Романа Шестакова и Екатерины Мерзляковой. И нас, специалистов администрации, конечно же, радует, что по мере возможности сельхозпредприятия округа движутся вперёд, развиваются», – отметила Елена Владимировна.

Несмотря на то, что Пермский край – это зона рискованного земледелия, сельское хозяйство является важной сферой развития региона, подчёркивает губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. «Мы регулярно дополняем меры поддержки сельхозтоваропроизводителям. Ежегодно порядка 3 млрд руб. направляется в рамках этих мер. Хочу подчеркнуть, что мы не снижаем их на следующие годы в рамках бюджета, который сейчас принимается. Напомню, мы делаем эти меры более гибкими, создавая, по сути, мотивационные механизмы», – отмечает он. В частности, проекты субсидируются, исходя из принципа: кто более эффективно производит свою продукцию, тот получает больше финансирования.

Напомним, что по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина Министерство изменило механизм предоставления господдержки аграриям. В первую очередь, изменения касаются сроков предоставления субсидий. В этом году ключевая субсидия на поддержку предприятий, производящих молоко, направлена агрохозяйствам во 2 квартале текущего года.

«Размер доведённой до сельхозтоваропроизводителей субсидии «на молоко» составил 886,4 млн рублей», – отметил глава Минагро Павел Носков. – Это позволило нашим аграриям более качественно подготовиться и результативно завершить сельскохозяйственный сезон».

Добавим, для аграриев Пермского края действует более 20 мер поддержки. Среди них – поддержка начинающих фермеров через предоставление гранта «Агростартап», который реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам в рамках этого же нацпроекта и другие.

Средний бизнес может воспользоваться господдержкой, заявившись на субсидии за ввод неиспользованных земель в оборот, на возмещение части затрат на приобретение агротехники, на покупку кормов для молочного крупного рогатого скота, а также на возмещение части затрат по приобретению минеральных удобрений. Консультации по любым формам господдержки сельхозтоваропроизводители могут получить в ГКУ «Центр развития агробизнеса».

Спектр мер поддержки для всех групп сельхозтоваропроизводителей постоянно совершенствуется и расширяется, поскольку помощь аграриям является одним из ключевых приоритетов Правительства региона. В этом году общий объём инвестиции в отрасль составляет более 3 млрд рублей.

«В этом месяце в Прикамье была принята стратегия агропромышленного комплекса до 2025 года. В рамках работы над стратегией был проведён текущий анализ состояния агропромышленного комплекса Прикамья. По его результатам в качестве сильных сторон региона выделены: развитие молочного животноводства и уровень его переработки, свободные земельные ресурсы и выгодное логистическое расположение региона. Глава Минагро Павел Носков пояснил, что в итоге, с учётом имеющихся ресурсов региона, выявлено шесть приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса Пермского края. Это развитие инвестиционной привлекательности; ускоренное техническое и технологическое перевооружение; определение и развитие приоритетных для региона отраслей сельского хозяйства; развитие и реализация кадрового потенциала края; обеспечение качественными и доступными мерами государственной поддержки и цифровизация аграрного сектора во взаимодействии с сельхозтоваропроизводителями».

Подготовила Татьяна ЕЛОВИКОВА

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