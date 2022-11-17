Дмитрий Махонин по итогам приема родных мобилизованных прикамцев дал поручения главам территорий и министрам

Сегодня, 17 ноября, в рамках личного приема граждан губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в режиме ВКС провел встречу с родными мобилизованных прикамцев по вопросам оказания им адресной помощи. В мероприятии также приняли участие главный федеральный инспектор Сергей Половников, прокурор Пермского края Павел Бухтояров, руководители профильных региональных министерств и главы муниципалитетов.

Дмитрий Махонин отметил, что в территориях Прикамья четко выстроена работа по оказанию адресной помощи семьям жителей, призванных для несения службы в рамках СВО. «Главам муниципалитетов и профильных министерств поставлена задача находиться в прямом контакте с родными наших мобилизованных земляков, чтобы оперативно узнавать о возникающих у них проблемах. Это важно, чтобы оперативно помогать каждому из вас с решением бытовых и других вопросов – делать все, что в наших силах», – подчеркнул губернатор.

В ходе встречи жительница Соликамска, супруга мобилизованного, рассказала, что дочь, посещающая детский сад, плохо слышит. Девочка находится под наблюдением врача местной поликлиники. «Ей необходимы слуховые аппараты на оба уха, которые мы не можем найти. Кроме того, по показаниям врача нужно удалить аденоиды», – пояснила женщина.

Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень сообщила, что в ближайшее время девочку госпитализируют в ЛОР-отделение Краевой детской клинической больницы (КДКБ). Там ее проконсультирует и обследует сурдолог и другие специалисты. В случае, если подтвердится необходимость в установке слуховых аппаратов, министерство займется решением этого вопроса.

Сестра мобилизованного жителя Юсьвы сообщила, что ее брат полностью во всем помогал своей матери, живущей в частном доме. Теперь он находится в учебном центре, а его мама осталась без дров на зиму. Кроме того, мужчина не успел привести в порядок покосившийся деревянный забор.

Исполняющий полномочия главы Юсьвинского муниципального округа Николай Никулин доложил, что вся необходимая помощь будет оказана. По его словам, для забора в зимний период заготовят 15 столбов и все необходимое для ремонта. Стоимость материалов составит порядка 7,5 тыс. руб. Затем, весной, сразу, как позволит погода, забор будет отремонтирован.

«Что касается дров, то с их поставкой проблем тоже не будет. Также решим вопрос с их расколкой и складированием – в этой части помогут волонтеры», – сказал глава администрации.

В ходе приема также обсудили решение вопросов других семей, обратившихся к губернатору. В их числе – обустройство канализации в частном доме в Горнозаводске, содействие в процедуре ввода в эксплуатацию нового частного дома, владельцем которого является мобилизованный житель Куединского округа, находящийся в учебном центре.

Все обратившиеся в ходе приема сообщили, что уже получили единоразовые выплаты на детей и другие меры финансовой поддержки из регионального бюджета, предусмотренные в регионе.

Дмитрий Махонин поручил главам территорий и профильных министерств взять под личный строгий контроль работы по обращениям граждан и сообщить о результатах.

В завершении встречи губернатор, обращаясь к заявителям, акцентировал, что адресная помощь семьям мобилизованных и участников СВО сегодня является одной из наиболее важных задач для региональных властей и муниципалитетов. «Подчеркну: мы продолжим вас поддерживать, потому что понимаем, что времена не простые, и только вместе мы можем преодолеть все сложности», – заключил Дмитрий Махонин.

Напомним, по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в Прикамье реализуется комплекс мероприятий для помощи родным мобилизованных и других участников СВО. В частности, им оказывается юридическая и психологическая поддержка. Администрации территорий берут на себя расходы по посещению детских садов детьми мобилизованных. При необходимости в них открываются группы круглосуточного пребывания, а также работающие в выходные дни. Оказывается содействие в получении отсрочек по платежам за обучение студентов внебюджетной формы обучения в вузах и учреждениях СПО, бесплатно предоставляются билеты на посещение мероприятий в учреждениях культуры и т.д.