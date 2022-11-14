Минагро Прикамья наделено полномочиями по предотвращению распространения и уничтожению борщевика в крае

На заседании Правительства ведомство представило новый поэтапный план борьбы с сорным растением, представляющим опасность для жизни и здоровья людей.

На выездном заседании регионального Правительства под председательством губернатора Прикамья Дмитрия Махонина, прошедшем в Куединском округе, обсудили вопрос об организации работы по борьбе с борщевиком Сосновского. В частности, рассмотрели проект постановления о внесении изменений в Положение о региональном Министерстве агропромышленного комплекса Пермского края, которым предложено наделить ведомство функцией по реализации мероприятий, направленных на предотвращение распространения и уничтожение этого сорного растения.

Дмитрий Махонин подчеркнул, что этот нормативно-правовой акт – шаг к реализации системных планов региональных властей по уничтожению борщевика, представляющего большую опасность для здоровья и жизней людей. Губернатор акцентировал, что в Прикамье этим растением засорено порядка 70 тыс. гектаров земли.

«Растение распространяется большими темпами и, самое главное, уничтожить его за один год практически невозможно. Три года назад в регионе этой проблемой никто не занимался. Мы этим занялись, и ежегодно увеличивали субсидии муниципалитетам на решение этого вопроса. Но такой подход оказался недостаточно эффективным из-за несвоевременности конкурсных процедур, а также из-за того, что часть земель на их территории находится в краевой и федеральной собственности. Тем не менее, решать вопрос крайне важно. Поэтому мы приняли решение подходить к проблеме более комплексно», – акцентировал губернатор.

По его словам, в регионе определен единый орган – ГКУ «Центр развития агробизнеса», который будет вести работу по устранению борщевика на территории края. Минагро Прикамья, в случае принятия нормативного акта, будет наделен полномочиями по координированию работы. «При этом ответственность за устранение борщевика на своих территориях должны будут нести все собственники участков – как юридические лица, так и физические», – подчеркнул глава региона.

Министр агропромышленного комплекса Пермского края Павел Носков доложил, что, согласно разработанной по поручению губернатора новой системе, денежные средства, выделяемые из регионального бюджета на уничтожение опасного растения, будут направляться не муниципалитетам, а ГКУ «Центр развития агробизнеса» – как единому центру координации работы на территории региона. За этим учреждением также будут закреплены дополнительные соответствующие полномочия. Это позволит более системно выстроить работу и контролировать четкое соблюдение требований проведения мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского для повышения ее эффективности.

По данным Минагро Прикамья, следующим шагом будет внесение изменений в закон Пермского края «Об административных правонарушениях Пермского края». Поправки будут направлены на существенное ужесточение штрафных санкцией. Это делается для возможного усиления воздействия на собственников земельных участков, на землях которых растет борщевик Сосновского, но меры к его уничтожению владельцами не принимаются, пояснил министр.

«Мы уже работаем над проектом о внесении поправок и будем готовы выйти с инициативной о внесении изменений в закон до конца текущего года», – отметил министр Павел Носков.

По данным Минагро Прикамья, параллельно проводится актуализация карты мест произрастания борщевика в муниципалитетах, которая будет завершена в первом квартале 2023 года.

После этого собственникам земельных участков будут направлены уведомления о необходимости принятия мер к уборке опасного растения, угрожающего жизни и здоровью людей.

Затем, в конце весны, в соответствии с техническими требованиями, предусмотренными в методиках, будет организована работа по уничтожению борщевика Сосновского. Напомним, функции организации работы будут переданы в ГКУ «Центр агробизнеса», подведомственное Минагро.

В завершении обсуждения вопроса губернатор акцентировал, что новый подход потребует системной работы всех, начиная с частных владельцев и компаний и заканчивая министерствами и ведомствами.

Муниципалитеты будут заниматься уничтожением борщевика в границах населенных пунктов – это их ответственность, от которой зависит безопасность людей. Своя сфера ответственности будет у других региональный министерств: Минтранс – это обочины дорог, МинЖКХ и Минэнерго – территории линейных объектов газовиков и энергетики. Ответственность частных компаний и физических лиц – устранение сорняка на своих земельных участках. За бездействие они будут подвергаться административным наказаниям. Краевое Минагро будет координировать работу, в том числе связанную с распределением финансирования из регионального бюджета на эти цели.

«Коллеги, настройтесь на системную работу», – резюмировал Дмитрий Махонин.

Члены Правительства поддержали принятие нормативного правового акта.