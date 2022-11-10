В Прикамье создается фармацевтический кластер «Парма» для разработок лекарственных препаратов

Часть из них предназначены для профилактики и лечения социально значимых заболеваний. Некоторые лекарства уже сейчас проходят опытные испытания. Кроме того, в ближайшие годы планируется возродить в регионе внутриаптечное производство для педиатрической практики, удвоить число специалистов отрасли, выпускаемых Пермской фармацевтической академией.

Сегодня, 9 ноября, Правительство Прикамья, Пермский научно-образовательный центр мирового уровня «Рациональное недропользование» (НОЦ) и Пермская государственная фармацевтическая академия Минздрава России заключили трехстороннее соглашение о создании в регионе Центра кластерного развития фармацевтической отрасли «Парма». На площадке открывшейся сегодня специализированной выставки-форума «МедФарм – 2022» документ подписали губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, директор НОЦ Павел Илюшин и ректор Фармакадемии Владимир Лужанин.

Заключенное соглашение предполагает взаимодействие сторон в создании кластерного развития фармацевтической отрасли. Ключевыми направлениями его деятельности станут разработка новых лекарственных средств и научно-технологической продукции, а также подготовка специалистов для фармацевтики и смежных отраслей в системах высшего, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования.

Дмитрий Махонин отметил, что разработки в области добычи и переработки полезных ископаемых – это лишь одно из направлений деятельности НОЦ «Рациональное недропользование». В число приоритетных также входит проект «Инновационные фармацевтические технологии». Это сфера, которая крайне важна для страны в текущих экономических и геополитических условиях, и уже активно развивается в Пермском крае.

«Мы с вами все понимаем, что эта отрасль сегодня является одной из стратегически значимых, в том числе в части импортозамещения. Сейчас рынки сильно меняются, трансформируются. В очередной раз повторю, что все это – окно возможностей для российских фармкомпаний, это условия, в которых они могут занять и осваивать новые для них рыночные ниши. В числе индустриальных партнеров нашего НОЦ есть лучшие вузы страны и наши химические компании, а значит имеются и хорошие перспективы для развития фармотрасли. Сейчас мы объединяем все наши усилия, благодаря чему в рамках НОЦа будут создаваться новые разработки. По словам экспертов, это будут лекарственные препараты как для профилактики и лечения заболеваний у людей, так и для применения в ветеринарии. Кроме того, планируется работа по созданию биодобавок, а также в других перспективных направлениях, для развития которых сегодня очень нужны научные разработки», – акцентировал Дмитрий Махонин.

Павел Илюшин добавил, что в развитии инновационных химических и фармацевтических технологий Пермский НОЦ уже эффективно взаимодействует с фармацевтической академией: «По результатам 2022 года нами совместно разработаны новые активные фармсубстанции, которые будут использованы при изготовлении лекарственных препаратов. Также у нас сейчас проходят опытные разработки препаратов, созданных в сотрудничестве с АО «Медисорб», которые в ближайшем будущем уже должны выйти на рынок».

Владимир Лужанин подчеркнул, что школа химического синтеза является самой сильной стороной Пермской государственной фармацевтической академии, которая в эти дни отмечает свое 85-летие.

«Мы абсолютно точно понимаем, что тот потенциал, который у нас есть, необходимо реализовывать. В настоящее время у нас имеется портфель из более чем 150 патентов на потенциальные лекарственные кандидаты. Кроме того, сегодня целый ряд государственных программ в рамках политики импортозамещения поддерживает научные исследования по разработке и производству новых лекарственных препаратов. Считаю, что благодаря соглашению и при объединении наших ресурсов в ближайшее время на отечественном фармрынке появятся препараты, разработанные и произведенные в Перми», – сказал ректор.

Глава вуза особо подчеркнул, что прежде всего это будут препараты для лечения социально значимых заболеваний – сердечно-сосудистой системы и онкологических.

Он сообщил также, что фармакадемия уже разрабатывает технологии создания лекарственных препаратов с целью внутриаптечного производства для педиатрической практики. Это позволит в будущем возродить и масштабировать в регионе выпуск фармацевтами аптек ряда лекарств в различных формах.

Кроме того, Владимир Лужанин отметил, что Пермская фармакадемия сегодня является одним из лидеров по обучению специалистов для отрасли: «30 тыс. наших выпускников сегодня работают по всей России и за рубежом. Мы ежегодно выпускаем порядка 300 специалистов по основным программам высшего и среднего образования. В наших планах – через два года увеличить это число в два раза – до 500-600 специалистов в год».

Подчеркнем, что в работу создаваемого Центра кластерного развития фармацевтической отрасли «Парма» также планируется вовлекать других заинтересованных участников рынка.

Справка

Медицинский форум, на котором состоялось подписание соглашения, является ежегодным и открылся сегодня, 9 ноября, уже в 28-й раз. Однако впервые специализированная медико-фармацевтическая выставка-форум проходит под названием «МедФарм». Весь первый день ее деловой программы посвящен развитию фармацевтической отрасли. До 2021 года это одно из ключевых мероприятий носило название «Медицина».