С начала года сертификаты на улучшение жилищных условий уже получили около 1200 молодых семей Прикамья

На выплаты данной категории жителей Пермского края на 2022 год в рамках нацпроекта предусмотрено 880 млн рублей, из которых 187,5 млн – из федерального бюджета и еще более 600 млн – из регионального.

В муниципалитетах Пермского края с января уже выдано около 1200 свидетельств по программе «Молодая семья». Она реализуется в Прикамье в рамках национального проекта «Демография» по двум направлениям - федеральному и региональному. В рамках федерального направления в 2022 году сертификаты на оплату от 30 до 35% от стоимости жилья получили уже порядка 300 семей. Еще более 900 сертификатов получили семьи в рамках регионального направления – на суммы в размере 10% от стоимости жилых помещений. Выплату можно направить на погашение ипотеки, покупку жилья, а также на реконструкцию или завершение начатого строительства.



Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин ранее отмечал значимость реализации программы «Молодая семья» для жителей региона: «Поэтому Пермский край – один из немногих субъектов России, в котором действует и региональное направление программы. Мы не только продолжаем, но и увеличиваем объем ее финансирования, чтобы поддержать тех, кто хотел, но не успел получить федеральные выплаты».



Как рассказали в Минсоцразвития Прикамья, в числе получивших свидетельство на улучшение жилищных условий в текущем году по региональной программе – семья Колеговых из села Большой Букор Чайковского городского округа.



«Мы с супругом выросли в нашем селе. Но вот своего жилья пока нет, всегда снимали квартиру. Накопили немного денег и стали возводить свой дом. В январе от сотрудников соцзащиты мы узнали о возможности получить сертификат по программе «Молодая семья» без очереди, чтобы использовать его для уже начатого строительства», – рассказала Наталья Колегова.



По словам молодой мамы, они с мужем решили воспользоваться этой мерой поддержки. «Жилищный сертификат мы получили в июле, в разгар строительного сезона. Он оказался очень кстати – мы добавили к нему свои накопления и средства от материнского капитала и построили двухэтажный дом под крышу. Сейчас идет процесс газификации и работы по внутренней отделке дома. Надеемся, что уже в этом году будем жить в своем собственном доме мечты!» – отметила Наталья.



В Минсоцразвития Прикамья напоминают, что если у участников регионального направления программы «Молодая семья» после получения выплаты рождается ребенок, им дополнительно предоставляются средства в размере, указанном в свидетельстве. В настоящее время право на получение данной выплаты возникает у семьи, начиная с даты получения свидетельства и в течение двух лет после перечисления денег банком.



Также в региональном ведомстве подчеркивают, что в рамках федерального направления программы получить поддержку могут семьи, если возраст обоих супругов или хотя бы одного из них не превышает 35 лет. При этом по региональному направлению программы семьи, вставшие на учет до 1 января 2019 года, могут получить поддержку и после достижения 35-летнего возраста.



Напомним, в 2022 году на реализацию программы «Молодая семья» выделено более 880 млн руб., из которых федеральные средства – 187,5 млн руб.