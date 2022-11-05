4 ноября во всех регионах нашей страны прошла традиционная ежегодная акция «Ночь искусств». В Год культурного наследия народов России юбилейная десятая по счёту акция прошла под девизом «Искусство объединяет» и была приурочена к Дню народного единства. Музеи и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и культурные клубы провели мероприятия, посвящённые теме «Наши традиции».

Главной площадкой акции на территории Осинского городского округа стал краеведческий музей, гостеприимно открывший свои двери всем желающим. А их в тот день собралось немало, ведь «Ночь искусств» проходила в совсем не привычное время суток и давала возможность открыть для себя что-то новое и удивительное. Для сотрудников музея акция этого года стала особо ожидаемой, поскольку ранее она проходила только в онлайн-формате. Поэтому музейщики решили порадовать посетителей и подготовили для них целый цикл мероприятий, посвящённых русской культуре и классическому искусству, объединяющему народы и поколения.

– Тема единения особо актуальна в наши дни. В сложные времена россияне всегда по-особенному осознавали ценность единения, сплочения и поддержки друг друга. Сегодня хочу сказать спасибо всем, кто стремится, чтобы Россия и Прикамье были по-настоящему сильными и процветающими, – поддерживая идею акции, отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Одним из событий «Ночи искусств» в музее стал показ фильма «Волга-Волга», съёмки которого проходили неподалёку от Осы.

– Идея включить показ кино в программу вечерней акции появилась у нас неслучайно, – поделилась Елена Коноплёва, заведующий Осинским краеведческим музеем, – кинематограф, во-первых, тоже является одним из видов искусства, а в этом году к тому же фильм отмечает юбилейную дату – 85 лет со дня его съёмок. Мы хотели напомнить жителям нашего города о таком значимом событии в его истории, дать возможность ещё раз окунуться в атмосферу прошлых лет и насладиться чудесными видами природы Монастырских гор, вблизи которых проходила съёмка фрагментов фильма.

Перед его показом Галина Клыкова, заведующий отделом истории Осинского краеведческого музея, поделилась с собравшимися интересными фактами и воспоминаниями прошлых лет. Галина Ивановна прочитала заметку из районной газеты «Красное Приуралье» от 3 августа 1937 года, которая сообщала о проходивших съёмках фильма «Волга-Волга» в районе деревни Монастырки, поделилась яркими воспоминаниями Евгения Коробейникова об этом событии и рассказала о режиссёре, композиторе комедийно-музыкального фильма и его главных актерах.

Просмотр прошёл в тёплой и уютной атмосфере. Любовь Дерендяева, частый гость музея, отметила, что сегодняшняя акция, в том числе организация кинозала стала ещё одной возможностью встретиться с друзьями, пообщаться друг с другом и сотрудниками музея, а также просто приятно провести время.

Отдел природы краеведческого музея также смог удивить своих посетителей. Там для детей и их родителей под руководством научного сотрудника Надежды Поповцевой прошли увлекательные творческие мастер-классы: «Магнит с обвинской росписью» и «Соломенная игрушка».

– Поскольку темой «Ночи искусств» является народное единство, мы решили вспомнить народные промыслы Пермского края и познакомить с ними наших посетителей. Мало кто знает сегодня о таком уникальном промысле как обвинская роспись, поэтому мы хотели обратить на него особое внимание. Соломенная игрушка хотя и более распространена, но не каждый в обычной жизни сможет изготовить изделия из такого нетрадиционного материала. Заготовок, как правило, нет в продаже, и они делаются своими руками, –рассказала об идее появления такой тематики мастер-классов Надежда Ивановна.

Во время первой творческой встречи, посвящённой обвинской росписи её участники узнали об истории и особенностях этого народного ремесла. Данный вид росписи является ярким и самобытным явлением в народном искусстве Урала. Мастера и в наши дни используют её, украшая сувениры, игрушки из дерева. Участникам, взрослым и детям под руководством Надежды Ивановны удалось побывать в роли начинающих мастеров и изготовить своё первое изделие – магнит на деревянной основе, украшенный розой, излюбленным мотивом обвинских мастеров: цветка-звезды с восемью лепестками. Каждый получился не похожим на другой и был настоящим произведением искусства.

– Познавательно, содержательно и интересно, было здорово, познакомиться с такой уникальной народной техникой, – так описала свои впечатления Дарья Воронкова, пришедшая на мастер-класс с дочкой. Её поддержали и остальные участники.

Немало увлечённых семей собрал и мастер-класс «Соломенная игрушка». Кукла – это универсальный предмет в культуре любого народа, а в качестве детской игрушки соломенные куклы бытовали в Прикамье повсеместно. Сегодня благодаря большому количеству разнообразных источников, научиться плести её под силу любому желающему. Всё, что нужно для работы, – пучок соломы и цветные нитки. Познакомившись с техникой изготовления народной игрушки и вооружившись всем необходимым, маленькие участники творческой мастерской с интересом и старанием приступили к изготовлению самобытных куколок. Взрослые, активно им помогая, также смогли изготовить и свою игрушку в форме лошадки. Несмотря на то, что этот процесс показался на первый взгляд очень непростым, все успешно справились и были в восторге от прошедшей встречи.

Семья Рыжовых, одни из участников мастер-класса, поделились своими впечатлениями:

– Мы приняли участие в мероприятии, потому что новое для нас, мы захотели этому научиться. Нам все очень понравилось, это не только возможность творчества и занимательного времяпрепровождения, но и способ всестороннего развития ребёнка, – рассказали Рыжовы.

Музей в этот волшебный и загадочный вечер был открыт не только для участников перечисленных мероприятий, было немало желающих просто погулять по его залам и посетить познавательные экскурсии. Акция «Ночь искусств» успешно состоялась, ведь её организаторы смогли реализовать её идею, сплотить и объединить в своих стенах людей, неравнодушных к историческому и культурному наследию нашего края и народа в целом и ещё раз напомнить о его богатых и уникальных традициях.

Елена МАНЬКОВА

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