В Прикамье с января жилищные сертификаты получили более 300 детей-сирот

Всего в региональном бюджете на эти цели в 2022 году предусмотрено порядка 567,4 млн рублей.

В Пермском крае с начала 2022 года сертификаты на жилье получили 310 детей-сирот. Из них 232 человека уже стали собственниками своего жилья, сообщили в региональном Минсоцразвития.



По поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в регионе был изменен механизм обеспечения жильем детей-сирот. С этого года размер выплат по сертификатам в Прикамье составляет от 1,2 до 3 млн руб. в зависимости от муниципалитета и стоимости 1 кв. м. жилья в конкретной территории. Выплаты производятся в рамках нацпроекта «Демография», утвержденного Президентом РФ Владимиром Путиным. На предоставление сертификатов из бюджета Прикамья в 2022 году направлено 567,4 млн руб.



Ранее глава региона Дмитрий Махонин подчеркивал, что обеспечение государственных гарантий детям-сиротам – это одна из важных задач. «Мы решаем данный вопрос двумя способами: через предоставление жилья из специального жилищного фонда и посредством предоставления жилищного сертификата», – обозначил глава региона.



По информации краевого Минсоцразвития, в числе тех, кто воспользовался данной мерой соцподдержки в этом году, пермячка Елизавета Карабатова, которая благодаря сертификату купила квартиру в краевой столице. «О жилищном сертификате мне рассказали в органах опеки и попечительства. Своих сбережений у меня не было, ипотеку брать не хотелось, поэтому покупала жилье в пределах стоимости сертификата», – делится Елизавета Карабатова.



Сотрудники органов опеки оказали девушке необходимое содействие в оформлении необходимых документов. По ее словам, сертификат позволил самостоятельно выбрать жилье, исходя из пожеланий и наличия финансовых средств. «Я выбрала себе светлую квартиру-студию в новом доме. Это хороший вариант для первого самостоятельного жилья, суммы сертификата хватило, чтобы оплатить стоимость в полном объеме. Плюс расходы на коммунальные услуги не так высоки», – добавила девушка.



Сегодня получить сертификат могут люди из числа детей-сирот старше 23 лет, состоящие в списке на получение жилья и проживающие на территории Пермского края. Граждане должны не состоять на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансере, не иметь судимость, а также должны быть трудоустроены или обучаться в учебных учреждениях по очной форме обучения за счет средств краевого или федерального бюджета.



В Минсоцразвития края добавили, что для получения данной меры поддержки гражданам, имеющим право на эти выплаты, необходимо подать заявление в органы соцзащиты по месту жительства. Подробности об условиях получения жилищного сертификата и необходимых для этого документах можно узнать в Министерстве социального развития края по телефону 8 (342) 240-46-70, а также написав письмо с вопросами на электронный адрес Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. . Для жителей г. Перми телефон для консультаций – 210-11-32 (г. Пермь, бульвар Гагарина, д. 10).