В Прикамье завершена реализация программы «Мосты и путепроводы» в рамках дорожного нацпроекта на 2022 год

В муниципалитетах в Пермском крае завершены работы по приведению в нормативное состояние мостов, ремонт которых был запланирован на 2022 год в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщил в своем telegram-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Как рассказали в Минтрансе Прикамья, специальная комиссия проверила качество выполненных работ на трех последних объектах, запланированных на этот год – мостах через реки Печменка, Ирень и Большой Телёс.

Так, мост через Ирень протяженностью 80,7 метра расположен на 23-м км автомобильной дороги регионального значения Михино-Уинское в Уинском округе Пермского края, вблизи поселка Иренский. Для жителей он играет важную роль, поскольку через него проходит единственная дорога в муниципальный центр – село Уинское. Также по нему следуют пригородные автобусы.

Объект представляет собой железобетонный пятипролетный мостовой переход на береговых и промежуточных свайных опорах. Подрядчик ООО «ПСК КамаМост» полностью завершил работы по ремонту дорожного полотна, деформационных швов и пешеходной части моста. При этом работы проводились без перекрытия движения. Для регулирования потока автомобильного транспорта на этот период на мосту был установлен временный светофор.

Приемочная комиссия, в состав которой входят представители региональных Минтранса, Управления автомобильных дорог и транспорта и представители подрядчика, также проверили выполненные работы на мостах через реки Печменку и Большой Телёс. На обоих объектах подрядчиком выполнен монтаж перильных и барьерных ограждений, ремонт опор и пролетных строений, восстановление деформационных швов, армирование монолитных плит, обустройство водосбросов, укладка нового асфальтобетонное покрытия, восстановление насыпи. Также произведен ремонт подъездов к сооружениям, установлены дорожные знаки и нанесена разметка. По итогам осмотра было вынесено положительное заключение о качестве проведенных работ и подписан акт приемки.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что развитие транспортной инфраструктуры является одним из приоритетных направлений деятельности краевых властей. «От развития дорожной сети зависит состояние экономики и туризма, комфорт и безопасность наших жителей. Поэтому ежегодно направляем на ее поддержку серьезный региональный и федеральный ресурс. Сейчас очень важно перестроить работу в новых экономических условиях – вовремя контрактоваться, держать постоянную связь с подрядчиками, оперативно реагировать на все изменения. Несмотря на санкции, все крупные проекты в крае должны быть реализованы», – подчеркнул глава региона.

Отметим, по данным Минтранса Прикамья в перечень объектов программы нацпроекта на текущий год, помимо мостов через Ирень, Печменка и Большой Телёс, также вошли мосты через реки Сеполь, Усьва, Ординка, Шаква, Медведка, Трифоновка, Полазна и Мулянка.

«Начат ремонт моста через Вишеру, окончание работ на нем запланировано на 2023 год. Этот крупный объект протяженностью 709 метров расположен в Чердынском городском округе», – пояснил и.о. министра транспорта Пермского края Сергей Вешняков.

Напомним, в 2022 году Пермский край впервые участвует в программе «Мосты и путепроводы». На ее реализацию в Прикамье в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», утвержденного Президентом России Владимиром Путиным, на три года выделено более 700 млн руб. Работы по ремонту мостов в регионе в 2023 году будут продолжены.

Ранее в текущем строительном сезоне в рамках программы были отремонтированы и другие мосты, в числе которых: