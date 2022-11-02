Исполком Народного фронта отметил двух прикамцев благодарственными письмами за помощь жителям Донбасса

Сегодня, 2 ноября, в региональной приемной Президента Российской Федерации главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников встретился с представителями национальных диаспор Прикамья в честь Дня народного единства.

В рамках мероприятия Сергей Половников торжественно вручил благодарственные письма руководителя исполкома Народного фронта Михаила Кузнецова двум жителям Прикамья. Ими отмечены заместитель руководителя ФБУ «Администрация «Камводпуть» Росморречфлота Владимир Сапронов и начальник отдела по взаимодействию со СМИ Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю Иван Ушаков за большой личный вклад в поддержку гуманитарной миссии, направленной на оказание помощи пострадавшим от военных действий жителям и социальным организациям Донбасса, восстановление Донецкой и Луганской народных республик.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ранее подчеркивал, что в Прикамье живут очень отзывчивые люди, которые, проявляя лучшие человеческие качества, не остаются безучастными к происходящему и с готовностью поддерживают других. Благодаря этому те, кто сейчас находится в сложной ситуации, получают помощь от Пермского края и его жителей, акцентировал глава региона.

Напомним, в сборе гуманитарного груза жителям Донбасса принимают участие десятки тысяч прикамцев, волонтеров, а также организации, компании и индивидуальные предприниматели. С марта в Луганскую и Донецкую народные республики от Пермского края и его жителей направлено порядка 500 тонн гуманитарного груза – продуктов питания, одежды, средств личной гигиены, товаров первой необходимости. Эта работа продолжается.

Кроме того, жители Пермского края активно участвуют в оказании помощи резервистам, призванным в ряды вооруженных сил в рамках частичной мобилизации, а также землякам-добровольцам, участвующим в СВО.