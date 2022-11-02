Прикамцев с 3 по 8 ноября приглашают принять участие в международной акции «Большой этнографический диктант»

С 3 по 8 ноября 2022 года в седьмой раз пройдет Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант». К ней ежегодно присоединяются миллионы жителей со всей России, в том числе из Пермского края. Кроме того, участниками мероприятия также становятся люди из-за рубежа.

Напомним, диктант стартует в канун Дня народного Единства в онлайн и офлайн форматах. Его организатором является Федеральное агентство по делам национальностей, в Прикамье проект реализуется при поддержке Администрации губернатора Пермского края. В этом году цель акции – привлечь внимание людей к истории, культуре и традициям народов, населяющих страну. Эти знания способствуют укреплению согласия, межэтнического мира и национального единства народов России, а также поднимают уровень этнографической грамотности населения, отмечают организаторы.

Задания для участников до 16 лет традиционно состоят из 20 общефедеральных вопросов, а для людей более старшего возраста – из 30. Из них 20 – общие для всех, а 10 – уникальные для каждого субъекта России. Для заграничных площадок вопросы посвящены местам, связанным с Россией за ее пределами.

Жители, успешно справившиеся с диктантом, максимально могут набрать 100 баллов. Рабочие языки диктанта – русский, английский, испанский. Время прохождения – 45 минут.

В Пермском крае для проведения диктанта в очной форме подготовлено более 200 площадок. Так, в столице Прикамья 4 ноября в 14.00 это можно будет сделать в пермском Доме народного творчества «Губерния» (ул. Советской Армии, 4), а 5 ноября в 13.00 – в Историческом парке «Россия – Моя история. Пермский край» (ул. Монастырская, 2/1). Найти удобную по расположению площадку для очного прохождения диктанта можно на сайте проекта по ссылке. Там же с 3 по 8 ноября можно принять участие в проекте онлайн.

Правильные ответы на задания будут опубликованы на сайте диктанта в период после его завершения и до 11 ноября 2022 года, сообщают организатоhы.

Более подробную информацию о Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант» можно узнать на сайте и в официальной группе ВКонтакте.

Справка

«Большой этнографический диктант» впервые прошел 4 октября 2016 года, участие в нем приняли 90 тыс. жителей России. Уже в 2021 году к Акции присоединились более 2,5 млн человек из всех регионов России и 95 стран мира. В Пермском крае акцию поддержали порядка 35 тыс. участников. Диктант писали на всех континентах, а самой экзотической площадкой стала Международная космическая станция, на тестовые вопросы на орбите отвечал космонавт Сергей Прокопьев.