Жители Пермского края могут принять участие в серии мероприятий в честь Дня народного единства

Они уже стартовали, и будут проходить как в краевой столице, так и в других территориях Прикамья.
В Пермском крае проходит серия мероприятий, приуроченных ко Дню народного единства. В Столице Прикамья и других его территориях состоятся несколько десятков событий, ориентированных на жителей различных возрастов и интересов. Принять в них участие могут все желающие. Вход на некоторые концерты, выставки и ряд других мероприятий в эти дни может быть платным.
События, посвященные Дню народного единства, стартовали несколько дней назад. Так, 26 октября в Пермском городском дворце культуры им. С.М. Кирова состоялся концерт ансамблей народной музыки и танца «Ярмарка» и «Донбасс» Они представят большую концертную программу «Мы вместе» (0+).
В Березниках 1 ноября открылась фотовыставка «Традиции и обычаи жителей Коми Пермяцкого округа» (12+), на которой представлены фотографии, предметы быта и обрядовой культуры жителей Коми-Пермяцкого округа. В Добрянке 2 ноября в КДЦ «Орфей» жители познакомятся с костюмами народов, проживающих на территории Пермского края.
Перечень других мероприятий в Пермском крае, посвященных Дню народного единства:
Концертная программа «Мы вместе» (0+)
Главный городской концерт, посвященный Дню народного единства, пройдет в МАУК «Пермский городской дворец культуры им. А.Г. Солдатова». В рамках мероприятия гостей встречают аниматоры в национальных костюмах народов России и работают тематические фотозоны. В концертной программе принимают участие лучшие творческие коллективы Перми и Пермского края.
4 ноября, 16.00 г. Пермь, городской дворец культуры им. А.Г. Солдатова», Комсомольский проспект, 79.
VII Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» (6+)
Диктант позволяет за 45 минут оценить уровень этнографической грамотности населения, способствует дальнейшему укреплению общероссийской гражданской идентичности, межнационального мира и согласия. Задания для участников до 16 лет состоят из 20 вопросов, для остальных – из 30. При этом 20 будут общими для всех регионов, 10 – уникальных для каждого субъекта России
В эти дни написать этнографический диктант можно будет на сотнях площадках Пермского края. Например, в Березниках их будет 17. Уточнить место и время акции в своем населенном пункте можно на сайте администрации своего округа, на ее официальной странице в соцсети.
В Перми одними из крупнейших площадок станут:
4 ноября, 14.00, Дом народного творчества «Губерния», ул. Советской Армии, 4.
5 ноября, 13.00, Исторический парк «Россия- моя история», ул. Монастырская, 2.
Кроме того, ответить на вопросы можно и в онлайн-формате с 3 по 8 ноября на официальном сайте www.miretno.ru.
Цикл книжных экспозиций «Россия – территория единства» (6+), (12+)
3 ноября, г. Пермь, Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина (ул. Петропавловская, 25), другие библиотеки
Фестиваль чемпионов ВФСК «Готов к труду и обороне» (0+)
Командные соревнования «Гонка ГТО» среди участников, выполнивших нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО на золотой знак отличия в своей возрастной группе. Для всех желающих будет предусмотрена отдельная площадка для выполнения нормативов комплекса ГТО
4 ноября, 09.00-16.00, г. Пермь, СК им. В.П. Сухарева, ш. Космонавтов, 158а
Первенство Пермского края по кикбоксингу (6+)
Спортивные соревнования.
3 и 4 ноября, с 10.00 до 22.00, Пермский МО, д. Кондратово, СК «Красава», ул. К. Маркса, 1в
Краевые соревнования «Мемориал В. Я. Гущина» (6+)
Спортивные соревнования: плавание в ластах, плавание в классических ластах, подводное плавание, дайвинг, ныряние
2 и 3 ноября, с 11.00 до 15.00, г. Пермь, СК «Олимпия», ул. Мира, 41
Спортивный праздник «МыВместе – ГТО» (0+)
Работа спортивной зоны для сдачи норм ГТО.
4 ноября, 10.00-12.00, г. Пермь, Спортивный комплекс «Летающий лыжник», ул. Тихая, 22.
Всероссийская акция «Ночь искусств» (6+) ГКБУК, «Пермский краеведческий музей»
4 ноября
17.00, г. Пермь, Дом Мешкова, ул. Монастырская, 11.
Концерт пианиста В. Ронжина.
17.30, г. Оса, Осинский краеведческий музей, ул. Свердлова, 2
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мастер-класс «Магнит с обвинской росписью»;
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показ фильма «Волга-Волга» и беседа «Волга-Волга и Оса»;
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мастер-класс «Соломенная игрушка».
18.00, г. Пермь, Музей-диорама, ул. Огородникова, 2
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авторская экскурсия от заведующей музеем Ирины Пятаевой;
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«Электротеатр в Чайной-читальне»;
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показ фильма «Броненосец «Потемкин» с вводной лекцией;
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«Воспоминания и экспонат» – экскурсия Александры Белозеровой;
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традиционное чаепитие в Чайной-читальне
18.00, г. Пермь, Дом-музей НГ Славянова, ул. 1905 года, 37,
авторские экскурсии от заведующего музеем Алексея Старкова.
18.00, г. Пермь, Исторический парк «Россия – моя история», ул. Монастырская, 2,
познавательный концерт «Губернский бал».
18.00, г. Пермь, Музей пермских древностей, ул. Сибирская, д. 15,
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интерактивная площадка «Пещерные граффити»;
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мастер-класс «Собери своего мамонта»;
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мастер-класс «Открытка из Антропоцена»;
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мастер-класс «Раскраска «Мамонт»;
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музыкальный перформанс «Ощущение времени».
Всероссийская акция «Ночь искусств» (6+), «Пермская синематека»
Показ фильма «От Орла до Праги. Дивизия черных ножей». Режиссер Павел Печенкин, Россия, 2020.
4 ноября, 16.00, г. Пермь, ул. Пионерская, д. 17.
Всероссийская акция «Ночь искусств» (6+), «Пермская государственная художественная галерея»
Центральным событием акции «Ночь искусств» в Пермской галерее станет столетний юбилей музея. На протяжении всей акции сотрудники музея в режиме нон-стон будут рассказывать от первых лиц о том, как собиралась коллекция галереи, представляющая изобразительное и декоративно-прикладное искусство народов России. Для посетителей также прозвучат два концерта. Все желающие смогут принять участие в квесте по постоянным экспозициям музея. На протяжении всего вечера будет работать детская творческая мастерская.
4 ноября, 18.00-23.00, г. Пермь, Комсомольский проспект, 4
Всероссийская акция «Ночь искусств» (12+), Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского
Музыкальный коллектив «Трио духовых инструментов». В программе – барочные сонаты Телемана, Буамортье, Лекле и Кванца. Трио в составе: Фёдор Дмитриев (флейта); Ирина Марцинкевич (флейта); Илья Ганичев (фагот).
4 ноября, 19.00-22.00, г. Пермь, Комсомольский пр., 4 (зал деревянных скульптур)
Всероссийская акция «Ночь искусств» (6+), (12+), (18+), «Музей современного искусства PERMM
Программа акции «Ночь искусства 2022» развернется вокруг трех выставочных проектов:
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тотальной инсталляции Сергея Деникина «Следуя по муравьиной тропе»;
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персональной выставки Вадима Михайлова «Это другое»;
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выставки-презентации работ молодых пермских художников – лауреатов первой стипендиальной программы музея PERMM и фонда «Норпексаль».
4 ноября, 18.00-22.00, г. Пермь, ул. Бульвар Гагарина, 24.
«Пермский губернский оркестр», концерт «Родные берега» (6+)
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Пермский губернский оркестр и хореографическая группа оркестра;
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народный ансамбль «Маков цвет»;
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фольклорный ансамбль «Басенько»;
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студенты Пермского государственного института культуры, и творческие коллективы ДК им. М.И. Калинина. Они представят зрителям творчество разных национальностей, их культуру и традиции.
3 ноября, 18.00, г. Пермь, ДК им. М.И. Калинина, ул. Куйбышева, 140. Вход свободный.
Ярмарка «Кухни России: традиционные блюда и их история» (6+)
Сохранение рецептов традиционной кухни. Для всех категорий населения.
4 ноября, 13.00, г. Кизел, МБУ «Дворец культуры», ул. Советская, 38.
Акция «С историей не спорят, с историей живут» (6+)
Книжная выставка «В единстве народа – сила страны», на выставке будут представлены книги об истории России, о героях земли русской, наглядный материал о разных народах, проживающих на территории РФ.
С 1 по 18 ноября, с 10.00 до 18.00, г. Губаха, ул. Мира, д. 28 (п. Северный), библиотека – филиал №1.
Познавательная программа «Ремёсла России» (6+)
Знакомство с народными промыслами России.
3 ноября, г. Добрянка, ул. Советская, д. 72, Центральная городская библиотека.
Выставка национальных культур «В единстве сила» (6+)
На выставке национальных культур будут представлены национальные костюмы, предметы декоративно-прикладного творчества, блюда национальных общественных центров.
4 ноября, 18.00-22.00, г. Чернушка, бульвар 48 Стрелковой бригады, 1.