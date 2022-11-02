Жители Пермского края могут принять участие в серии мероприятий в честь Дня народного единства

Они уже стартовали, и будут проходить как в краевой столице, так и в других территориях Прикамья.

В Пермском крае проходит серия мероприятий, приуроченных ко Дню народного единства. В Столице Прикамья и других его территориях состоятся несколько десятков событий, ориентированных на жителей различных возрастов и интересов. Принять в них участие могут все желающие. Вход на некоторые концерты, выставки и ряд других мероприятий в эти дни может быть платным.

События, посвященные Дню народного единства, стартовали несколько дней назад. Так, 26 октября в Пермском городском дворце культуры им. С.М. Кирова состоялся концерт ансамблей народной музыки и танца «Ярмарка» и «Донбасс» Они представят большую концертную программу «Мы вместе» (0+).

В Березниках 1 ноября открылась фотовыставка «Традиции и обычаи жителей Коми Пермяцкого округа» (12+), на которой представлены фотографии, предметы быта и обрядовой культуры жителей Коми-Пермяцкого округа. В Добрянке 2 ноября в КДЦ «Орфей» жители познакомятся с костюмами народов, проживающих на территории Пермского края.

Перечень других мероприятий в Пермском крае, посвященных Дню народного единства:

Концертная программа «Мы вместе» (0+)

Главный городской концерт, посвященный Дню народного единства, пройдет в МАУК «Пермский городской дворец культуры им. А.Г. Солдатова». В рамках мероприятия гостей встречают аниматоры в национальных костюмах народов России и работают тематические фотозоны. В концертной программе принимают участие лучшие творческие коллективы Перми и Пермского края.

4 ноября, 16.00 г. Пермь, городской дворец культуры им. А.Г. Солдатова», Комсомольский проспект, 79.

VII Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» (6+)

Диктант позволяет за 45 минут оценить уровень этнографической грамотности населения, способствует дальнейшему укреплению общероссийской гражданской идентичности, межнационального мира и согласия. Задания для участников до 16 лет состоят из 20 вопросов, для остальных – из 30. При этом 20 будут общими для всех регионов, 10 – уникальных для каждого субъекта России

В эти дни написать этнографический диктант можно будет на сотнях площадках Пермского края. Например, в Березниках их будет 17. Уточнить место и время акции в своем населенном пункте можно на сайте администрации своего округа, на ее официальной странице в соцсети.

В Перми одними из крупнейших площадок станут:

4 ноября, 14.00, Дом народного творчества «Губерния», ул. Советской Армии, 4.

5 ноября, 13.00, Исторический парк «Россия- моя история», ул. Монастырская, 2.

Кроме того, ответить на вопросы можно и в онлайн-формате с 3 по 8 ноября на официальном сайте www.miretno.ru.

Цикл книжных экспозиций «Россия – территория единства» (6+), (12+)

3 ноября, г. Пермь, Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина (ул. Петропавловская, 25), другие библиотеки

Фестиваль чемпионов ВФСК «Готов к труду и обороне» (0+)

Командные соревнования «Гонка ГТО» среди участников, выполнивших нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО на золотой знак отличия в своей возрастной группе. Для всех желающих будет предусмотрена отдельная площадка для выполнения нормативов комплекса ГТО

4 ноября, 09.00-16.00, г. Пермь, СК им. В.П. Сухарева, ш. Космонавтов, 158а

Первенство Пермского края по кикбоксингу (6+)

Спортивные соревнования.

3 и 4 ноября, с 10.00 до 22.00, Пермский МО, д. Кондратово, СК «Красава», ул. К. Маркса, 1в

Краевые соревнования «Мемориал В. Я. Гущина» (6+)

Спортивные соревнования: плавание в ластах, плавание в классических ластах, подводное плавание, дайвинг, ныряние

2 и 3 ноября, с 11.00 до 15.00, г. Пермь, СК «Олимпия», ул. Мира, 41

Спортивный праздник «МыВместе – ГТО» (0+)

Работа спортивной зоны для сдачи норм ГТО.

4 ноября, 10.00-12.00, г. Пермь, Спортивный комплекс «Летающий лыжник», ул. Тихая, 22.

Всероссийская акция «Ночь искусств» (6+) ГКБУК, «Пермский краеведческий музей»

4 ноября

17.00, г. Пермь, Дом Мешкова, ул. Монастырская, 11.

Концерт пианиста В. Ронжина.

17.30, г. Оса, Осинский краеведческий музей, ул. Свердлова, 2

мастер-класс «Магнит с обвинской росписью»;

показ фильма «Волга-Волга» и беседа «Волга-Волга и Оса»;

мастер-класс «Соломенная игрушка».

18.00, г. Пермь, Музей-диорама, ул. Огородникова, 2

авторская экскурсия от заведующей музеем Ирины Пятаевой;

«Электротеатр в Чайной-читальне»;

показ фильма «Броненосец «Потемкин» с вводной лекцией;

«Воспоминания и экспонат» – экскурсия Александры Белозеровой;

традиционное чаепитие в Чайной-читальне

18.00, г. Пермь, Дом-музей НГ Славянова, ул. 1905 года, 37,

авторские экскурсии от заведующего музеем Алексея Старкова.

18.00, г. Пермь, Исторический парк «Россия – моя история», ул. Монастырская, 2,

познавательный концерт «Губернский бал».

18.00, г. Пермь, Музей пермских древностей, ул. Сибирская, д. 15,

интерактивная площадка «Пещерные граффити»;

мастер-класс «Собери своего мамонта»;

мастер-класс «Открытка из Антропоцена»;

мастер-класс «Раскраска «Мамонт»;

музыкальный перформанс «Ощущение времени».

Всероссийская акция «Ночь искусств» (6+), «Пермская синематека»

Показ фильма «От Орла до Праги. Дивизия черных ножей». Режиссер Павел Печенкин, Россия, 2020.

4 ноября, 16.00, г. Пермь, ул. Пионерская, д. 17.

Всероссийская акция «Ночь искусств» (6+), «Пермская государственная художественная галерея»

Центральным событием акции «Ночь искусств» в Пермской галерее станет столетний юбилей музея. На протяжении всей акции сотрудники музея в режиме нон-стон будут рассказывать от первых лиц о том, как собиралась коллекция галереи, представляющая изобразительное и декоративно-прикладное искусство народов России. Для посетителей также прозвучат два концерта. Все желающие смогут принять участие в квесте по постоянным экспозициям музея. На протяжении всего вечера будет работать детская творческая мастерская.

4 ноября, 18.00-23.00, г. Пермь, Комсомольский проспект, 4

Всероссийская акция «Ночь искусств» (12+), Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского

Музыкальный коллектив «Трио духовых инструментов». В программе – барочные сонаты Телемана, Буамортье, Лекле и Кванца. Трио в составе: Фёдор Дмитриев (флейта); Ирина Марцинкевич (флейта); Илья Ганичев (фагот).

4 ноября, 19.00-22.00, г. Пермь, Комсомольский пр., 4 (зал деревянных скульптур)

Всероссийская акция «Ночь искусств» (6+), (12+), (18+), «Музей современного искусства PERMM

Программа акции «Ночь искусства 2022» развернется вокруг трех выставочных проектов:

тотальной инсталляции Сергея Деникина «Следуя по муравьиной тропе»;

персональной выставки Вадима Михайлова «Это другое»;

выставки-презентации работ молодых пермских художников – лауреатов первой стипендиальной программы музея PERMM и фонда «Норпексаль».

4 ноября, 18.00-22.00, г. Пермь, ул. Бульвар Гагарина, 24.

«Пермский губернский оркестр», концерт «Родные берега» (6+)

Пермский губернский оркестр и хореографическая группа оркестра;

народный ансамбль «Маков цвет»;

фольклорный ансамбль «Басенько»;

студенты Пермского государственного института культуры, и творческие коллективы ДК им. М.И. Калинина. Они представят зрителям творчество разных национальностей, их культуру и традиции.

3 ноября, 18.00, г. Пермь, ДК им. М.И. Калинина, ул. Куйбышева, 140. Вход свободный.

Ярмарка «Кухни России: традиционные блюда и их история» (6+)

Сохранение рецептов традиционной кухни. Для всех категорий населения.

4 ноября, 13.00, г. Кизел, МБУ «Дворец культуры», ул. Советская, 38.

Акция «С историей не спорят, с историей живут» (6+)

Книжная выставка «В единстве народа – сила страны», на выставке будут представлены книги об истории России, о героях земли русской, наглядный материал о разных народах, проживающих на территории РФ.

С 1 по 18 ноября, с 10.00 до 18.00, г. Губаха, ул. Мира, д. 28 (п. Северный), библиотека – филиал №1.

Познавательная программа «Ремёсла России» (6+)

Знакомство с народными промыслами России.

3 ноября, г. Добрянка, ул. Советская, д. 72, Центральная городская библиотека.

Выставка национальных культур «В единстве сила» (6+)

На выставке национальных культур будут представлены национальные костюмы, предметы декоративно-прикладного творчества, блюда национальных общественных центров.

4 ноября, 18.00-22.00, г. Чернушка, бульвар 48 Стрелковой бригады, 1.