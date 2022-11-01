И это всё- «Доктор Шлягер»!

Именно так называется новая юбилейная музыкальная программа, с которой легендарная московская группа «Доктор Шлягер» совсем скоро посетит наш город.

За многолетнюю историю коллектива собралась золотая коллекция песен, написанных основателем и руководителем коллектива- Вячеславом Добрыниным. Только самые известные шлягеры прозвучат для вас! Стоит сказать, что этот концерт ещё и лечебный, ведь лучшие песни «Доктора Шлягера» защитят от болезней лучше любого врача. Все эти композиции посвящены женщинам, любви, красоте. На полтора часа все зрители станут лет на тридцать моложе, а значит счастливее!

В составе ансамбля исполнители, которые много лет работают вместе с Маэстро в качестве постоянных музыкантов. Именно им Вячеслав Добрынин доверил исполнение своих песен по всем необъятным просторам нашей Родины. Сам Маэстро некоторое время назад объявил, что уходит со сцены и прекращает выступать. И приятно, что у почитателей его таланта, и особенно у женщин, есть возможность насладиться творчеством самого женского композитора нашей эстрады в исполнении лучших учеников Вячеслава Добрынина- группы «ДОКТОР ШЛЯГЕР»!

24 ноября, нач. 19-00, Дворец Культуры (ул.Горького,71), г.Оса, цена 300-600 руб., тел. 4-64-30.

Видеоприглашение ЛИЧНО(!) от Вячеслава Добрынина

можно посмотреть здесь: https://youtu.be/0tJXDshuI9M