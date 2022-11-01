Благодаря программе «Земский доктор» в больницах Прикамья пополняется кадровый состав медработников

В рамках федерального проекта в медучреждения Пермского края за три года приехали работать более 300 специалистов.

В Осинской центральной районной больнице (ЦРБ) поделились опытом привлечения в учреждение специалистов. Как рассказали в Министерстве здравоохранения Прикамья, для решения кадровых вопросов администрация медучреждения заключает договоры о целевом обучении со студентами Пермского государственного медицинского университет им. Е. А. Вагнера (ПГМУ), а также привлекает сотрудников по федеральной программе «Земский доктор (фельдшер)».



Всего за последние два года в Осинскую ЦРБ по программе были трудоустроены семь врачей. Два человека в 2022 году и пять – в 2021 году. За это же время в медучреждение пришли работать два фельдшера. На сегодняшний день в больнице работает 273 медицинских специалиста.



Ранее глава региона Дмитрий Махонин отмечал, что сокращение дефицита кадров в малых территориях Пермского края – одна из главных задач для регионального Правительства. «Мы многое делаем для привлечения специалистов в малые города, села и деревни. В том числе применяем как федеральные программы, так и региональные проекты, направленные на увеличение числа медицинских работников, заинтересованных работать в муниципалитетах Пермского края, в том числе в отдаленных. Эти и другие меры мы принимаем для того, чтобы медицинская помощь была доступна каждому жителю Прикамья, и уровень комфорта проживания людей в территориях повышался», – акцентировал Дмитрий Махонин.



Как рассказали в Минздраве Прикамья, в числе тех, кто пришел работать в Осинскую ЦРБ в рамках программы «Земский доктор (фельдшер)», врач-офтальмолог Евгения Половникова, которая трудится в медучреждении уже третий год. Несмотря на то, что в больнице прием ведут еще три офтальмолога, работы хватает всем – патология органа зрения фиксируется у многих пациентов. Среди взрослых особенно распространены возрастные заболевания сетчатки и катаракта. У детей самым распространенным заболеванием является миопия. У младших школьников частота заболевания составляет 6 – 8%, а к окончанию школы этот показатель увеличивается до 50%. Поэтому офтальмологи в территории очень востребованы.





До трудоустройства в Осинскую ЦРБ Евгения Половникова училась в ПГМУ в ординатуре, а практическое обучение проходила в Пермской краевой клинической больнице в отделении офтальмологии, ассистировала на операциях. Она выбрала эту профессию, чтобы помогать людям снова видеть этот мир в ярких красках.

Каждый день молодой офтальмолог консультирует пациентов по вопросам катаракты, лечит инфекционные заболевания глаз (ячмени и конъюнктивиты). За время работы Евгения Половникова также выработала свой свод правил, полезных для тех молодых людей, которые решили выбрать профессию врача.

«Я бы посоветовала тем, кто собирается поступать в медицинский вуз, морально подготовиться к тому, что учеба будет долгой и сложной. И если человек к этому не готов, то не стоит и пытаться. Необходимо также понимать, что профессия врача – это дело всей жизни. Ты его так и воспринимаешь. Есть люди, которые столкнувшись со всеми трудностями медицинского образования, разочаровываются. Но я была ко всему готова. Поэтому профессия мне нравится. И своим выбором я очень довольна», – рассказала Евгения Половникова.



Помимо жителей Осинского округа, специалист также лечит пациентов Еловской ЦРБ, в которой работает по совместительству.



Отметим, федеральная программа «Земский доктор (фельдшер)» является частью национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Благодаря ей молодые медики могут получить единовременную денежную компенсацию в размере 1-2 млн руб. при трудоустройстве в медучреждения в муниципалитетах и малых населенных пунктах. Программа нацелена на ликвидацию кадрового дефицита в отрасли и повышение престижа профессии медицинского работника.



Добавим, в Пермском крае ведется системная работа по укреплению и обновления кадрового состава в медучреждениях. За 2020 год в больницы различных муниципалитетов Прикамья по программе «Земский доктор (фельдшер) приняты на работу 71 врач и 39 специалистов среднего медперсонала, в 2021 году – 66 врачей и 34 специалиста медперсонала, за 2022 год на текущий момент в программе приняли участие 73 врача и 38 сотрудников среднего звена.



Напомним, обеспечение отрасли здравоохранения кадрами и сокращение дефицита специалистов – одно из ключевых направлений работы властей Пермского края. Помимо участия в федеральных программах, в регионе применяются и другие инструменты привлечения молодых специалистов к работе в медицинских организациях. Так, для решения данной задачи в регионе ведется целевой прием студентов в образовательные учреждения на основании договоров с медучреждениями, в которые они затем приходят работать. Также в регионе с 2022 года действует новая региональная программа «Медицинские кадры Пермского края». Согласно ей, врачи и фельдшеры, приехавшие работать в территории, в которых имеется острый дефицит в специалистах, получают из краевого бюджета разовые выплаты в размере 1-2 млн руб. – дополнительно к предусмотренным федеральными программами «Земский врач» и «Земский фельдшер». Кроме того,программой предусмотрены компенсации на аренду жилья медицинским сестрам, работающим в пермских учреждениях здравоохранения Минздрава. Кроме того, в Прикамье открыты профильные медицинские классы в школах, число которых планируется увеличивать, и т.д. Подчеркнем также, что с этого учебного года колледжами Прикамья в два раза увеличен набор студентов на обучение фельдшерскому делу. Это стало возможно благодаря инициативе губернатора Пермского края и Минздрава Прикамья, поддержанной на федеральном уровне: теперь на эту специальность в учреждения среднего профессионального образования могут не только выпускники 11 классов, но и учащиеся, закончившие 9 классов.