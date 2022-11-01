Работы по благоустройству территории ПККБ – квартала в центре столицы Прикамья – завершатся до конца ноября

На эти цели направлено свыше 88 млн руб. из регионального бюджета в рамках краевой программы «Качественное здравоохранение».

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в рамках рабочего выезда проинспектировал ход благоустройства территории Пермской краевой клинической больницы (ПККБ), а также осмотрел обновленные фасады корпусов медучреждения.

Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале отметил, что территория больницы занимает целый квартал в центре города. «Если обновление оборудования, ремонт кабинетов и отделений здесь проводится регулярно, то внешнему облику долгое время не уделялось никакого внимания. Решили комплексно подойти к изменениям в главном медучреждения края», – написал губернатор.

Как рассказал главный врач ПККБ Анатолий Касатов, в части благоустройства работы здесь начались в конце июля и уже близятся к завершению. На сегодняшний день подрядчик заменил асфальтовое покрытие и бордюрный камень на всей территории больницы. Сейчас продолжаются работы по установке нового ограждения – оно будет сделано в стиле исторического забора от 1933 года. Кроме того, проведено озеленение территории: завезен чернозем, некоторые растения уже посажены, еще часть – высадят в ближайшее время. Также рабочие заменят освещение и установят скамейки и урны.

Отметим, благоустройство территории ПККБ ведется в рамках региональной программы «Качественное здравоохранение». На эти цели направлено свыше 88 млн руб. из регионального бюджета. Согласно договору, работы должны завершиться до конца ноября.

Анатолий Касатов подчеркнул, что совместно с подрядчиками было сделано все возможное, чтобы максимально избежать неудобств для сотрудников больницы и прежде всего – пациентов. «Была поставлена задача в кратчайшие сроки закончить работы по укладке асфальта – при этом работа велась преимущественно в выходные дни и в ночные часы. Это было необходимо для того, чтобы не нарушалась транспортная логистика, всегда были обеспечены подъезды к медучреждению и шум минимально беспокоил пациентов», – рассказал главврач.

Кроме того, продолжаются работы по обновлению фасадов. Например, идет ремонт здания по адресу ул. Пушкина, 85 - в нем находится отделение гинекологии и проводится гемодиализ. На 2022 и 2023 годы на обновление здания из средств краевого бюджета предусмотрено 61,1 млн руб.

Кроме того, уже этой осенью подрядчики приступят к ремонту зданий больницы по адресам ул. Куйбышева, 43 и двух корпусов на ул. Луначарского, 95. Работы завершатся также в 2023 году. На обновление этих объектов в бюджете Пермского края на следующий год предусмотрено свыше 62,8 млн руб.

Помимо Краевой ремонты фасадов ведутся еще в семи медучреждениях региона.