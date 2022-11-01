Дмитрий Махонин поручил выплатить семьям мобилизованных земляков по 15 тыс. рублей на каждого ребенка

Мера поддержки будет распространена на несовершеннолетних, а также ребят в возрасте до 23 лет, обучающихся по очной форме в учреждениях среднего профессионального образования и вузах.

19 октября, под председательством губернатора Пермского края Дмитрия Махонина состоялось заседание регионального Правительства, в ходе которого обсудили текущие вопросы оказания мер поддержки мобилизованным прикамцам и их семьям.

Дмитрий Махонин отметил, что по итогам встречи с резервистами в учебных центрах в п. Елань и Тюмени было проработано решение о выплатах единовременной материальной помощи семьям призванных в рамках частичной мобилизации в соответствии с указом президента России Владимира Путина.

«Предлагаем выплатить материальную помощь в размере 15 тыс. руб. на каждого несовершеннолетнего ребенка. Также эта мера распространяется на детей мобилизованных граждан в возрасте до 23 лет, обучающихся очно в вузах и сузах. Для этого семье необходимо будет обратиться в социальную защиту по месту жительства», – подчеркнул Дмитрий Махонин.

Члены Правительства единогласно поддержали данную инициативу.

Напомним, ранее было принято решение о разовых выплатах из бюджета Пермского края гражданам, призванным в рамках частичной мобилизации по 100 тыс. руб. Это выше, чем во многих других регионах России. Например, в Самарской области и в Удмуртии, где мобилизованным резервистам выплачивают по 50 тыс. руб.

В ходе заседания министр социального развития Пермского края Павел Фокин доложил о промежуточных результатах работы специалистов, выехавших по поручению губернатора накануне в учебные центры в Елани и Тюменидля оперативного оформления документов, необходимых для предоставления разовых выплат призванным в рамках частичной мобилизации.

«Специалисты нашего министерства и юристы помогают оформить необходимые документы – доверенности и т.д. К концу дня, в крайнем случае – к утру 20 октября эта работа будет завершена полностью», – сказал министр.

Денежные средства будут перечислены автоматически на счета граждан в течение 5 рабочих дней с момента отправки мобилизованного из учебной части непосредственно в воинское подразделение. При этом предусмотрена возможность перечисления выплаты на расчетный счет мобилизованного или его родственников, а также любым иным лицам, которых он укажет лично в своем заявлении. От мобилизованного требуется личное заявление, документ, удостоверяющий личность, сведения о расчетном счете банка.

Если мобилизованным в заявлении лично будет указано иное лицо как получатель денежных средств – жена, родители, дети и другие лица – социальные участковые на основании полученных контактов выйдут на них для сбора документов на выплату.

Также он сообщил об организации работы с семьями мобилизованных граждан по выявлению их потребностей для оказания адресной помощи. Для этого в каждой территории работает межведомственная комиссия с участием всех заинтересованных сторон, чтобы максимально охватить все те вопросы, которые возникают у семей мобилизованных.

На сегодняшний день с конкретными проблемами уже обратилось 351 семья мобилизованных, все их вопросы в работе.

Более полная информация о текущей работе по предоставлению выплат и оказанию помощи семьям размещена на сайте Министерства социального развития Пермского края.

Министр экономического развития Прикамья Эдуард Соснин доложил о работе с банками в части предоставления кредитных каникул гражданам, призванным в рамках частичной мобилизации.

За кредитными каникулами могут обратиться военнослужащие, мобилизованные в Вооруженные Силы; сотрудники пограничной службы, находящиеся на территории России и обеспечивающие проведение специальной военной операции; добровольцы; члены семей указанных лиц.

Если кредит оформлен на мобилизованного гражданина, он должен обратиться в банк по телефону горячей линии.

Если он не может связаться с банком, то обратиться в банк с просьбой предоставления кредитных каникул могут члены его семьи – при наличии доверенности от мобилизованного, документа, подтверждающего родство (свидетельство о браке, о рождении и т.д.) и справки из военкомата.

Если кредит оформлен на члена семьи мобилизованного, ему нужно обратиться в отделение банка с документом, подтверждающим родство (свидетельство о браке, о рождении и т.д.), и справкой из военкомата.

Во всех случаях срок рассмотрения заявлений – до 10 дней.

Член семьи мобилизованного получает право оформить кредитные каникулы, а также распоряжаться денежными средствами призванного резервиста с помощью доверенности.

Информация о том, как ее оформить и другие сведения по алгоритмам взаимодействия с банками размещена на сайте Министерства экономического развития Пермского края.

В ходе заседания Дмитрий Махонин акцентировал, что все сведения о мобилизованных Правительство Прикамья может получать только от Военного комиссариата Пермского края. Но от этих сведений полностью зависит предоставление выплат и оказание помощи семьям. Поэтому губернатор обратился к военному комиссару Александру Коковину с просьбой активно сотрудничать с профильными министерствами, чтобы не допускать волокиты.

Также губернатор Пермского края дал ряд поручений. В частности, главам администраций округов необходимо обеспечить бесплатное посещение детских садов детям мобилизованных, проходящих службу в зоне СВО.

Помимо этого, администрациям округов крайне важно держать постоянную связь с каждой семьей мобилизованных и максимально широко информировать население о контактах социальных участковых, к которым необходимо обращаться семьям. Сведения о них, а также другая информация должны быть размещены в соцучреждениях, школах, детских садах, больницах и т.д., а также на всех доступных интернет-ресурсах.

Министру соцразвития Прикамья поручено лично выехать в территории, обсудить с родными военнослужащих, какая нужна адресная поддержка: по решению бытовых вопросов, получению социальной, психологической, юридической помощи, и предметно работать по каждому вопросу.

Региональному Госюрбюро – оказывать полную юридическую помощь семьям военнослужащих, а также в оформлении документов мобилизованных (военные билеты и т.д.).

Министерству экономического развития необходимо обеспечить взаимодействие с банками и держать ее на строгом контроле.

Кроме того, всем министерствам и ведомствам по своим направлениям поручено оказывать всю необходимую помощь мобилизованным и их семьям.