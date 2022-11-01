С начала года сертификат на улучшение жилищных условий получили уже более 1 000 молодых семей

Минсоцразвития Прикамья подвело предварительные итоги по реализации национального проекта «Демография» в части выдачи жителям Пермского края свидетельств на улучшение жилищных условий по программе «Молодая семья». В 2022 году таким семьям уже вручено более 250 сертификатов в рамках федеральной программы на оплату от 30 до 35% от стоимости жилья и более 800 сертификатов – по региональной программе, в размере 10% от стоимости жилья.

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин ранее отмечал значимость реализации программы «Молодая семья» для жителей региона. «Поэтому Пермский край – один из немногих субъектов России, в котором действует и региональная программа «Молодая семья». Мы не только продолжаем, но и увеличиваем объем ее финансирования, чтобы поддержать тех, кто хотел, но не успел получить федеральные выплаты».

Как рассказали в Минсоцразвития Прикамья, в числе получивших свидетельство на улучшение жилищных условий в текущем году по региональной программе – многодетная семья Бажиных из Добрянки. «Мы жили вместе с родителями супруга. Когда мы узнали, что у нас будет третий ребенок, решили, что пора жить отдельно. Взяли ипотечный кредит, купили квартиру. Сотрудники соцзащиты рассказали о возможности получить сертификат по региональной программе «Молодая семья» без очереди и использовать его на погашение кредита», – рассказала Анастасия Бажина.

По словам многодетной мамы, они с мужем решили воспользоваться этой мерой поддержки. «Более того, в органах соцзащиты нам сообщили, что если после получения свидетельства у нас родится ребенок, нам дополнительно выплатят средства в размере, указанном в свидетельстве. Так, в июне у нас родился третий ребенок, в июле нам перечислили эти денежные средства. Мы не ожидали, что такое возможно – спасибо за то, что есть такая мера поддержки молодых семей! На эти деньги мы решили сделать ремонт в квартире», – отметила Анастасия.

В Минсоцразвития Прикамья напоминают, что если в семьях – участниках региональной программы «Молодая семья» после получения свидетельства рождается ребенок, им дополнительно выплачиваются средства в размере, указанном в свидетельстве. В настоящее время, право на получение данной выплаты возникает у семьи начиная с даты получения свидетельства и в течение двух лет после перечисления денег банком.

Также в ведомстве рассказали, что если в рамках федеральной программы получить поддержку могут семьи, возраст супругов или одного родителя в которых не превышает 35 лет, то по региональному направлению программы семьи, вставшие на учет до 1 января 2019 года, могут получить поддержку и после достижения 35-летнего возраста. Выплату можно использовать на ипотеку, покупку жилья, а также на реконструкцию или завершение начатого строительства.

Напомним, в 2022 году на реализацию программы «Молодая семья» выделено более 880 млн руб., из которых федеральные средства – 187,5 млн руб.